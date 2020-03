Gina-Lisa sorgt mit zwei Neuigkeiten für Furore bei Fans

Model Gina-Lisa Lohfink überrascht ihre Fans bei Instagram mit zwei Neuigkeiten. Eine davon hatten sie sich lange von ihr gewünscht.

Gina-Lisa Lohfink überrascht Fans mit zwei neuen Neuigkeiten

Das Model aus Rödermark (Kreis Offenbach) hat wieder einen neuen Look

(Kreis Offenbach) hat wieder einen neuen Look Eine große Ankündigung dürfte die Fans besonders begeistern

Rödermark - Sie hat es mal wieder getan: Gina-Lisa Lohfink (Der Aufstieg von Gina-Lisa Lohfink: Wer kann, der kann*) aus Rödermark (Kreis Offenbach) hat eine neue Frisur. Das Model hat wieder ihre Haarefarbe geändert und begeistert ihre Fans auch gleich mit einer großen Ankündigung.

Model Gina-Lisa zeigt neue Frisur bei Instagram - Fans haben es von ihr gefordert

Ihre neue Frisur präsentierte Gina-Lisa Lohfink natürlich sofort stolz in ihrer Story bei Instagram. Wie sie der Bild erzählt, habe sie den Wechsel vor allem für ihre Fans gemacht. „Viele Männer haben mich angesprochen, ich solle wieder blond werden. Frauen auch!“ Und weil die Meinung ihrer Fans für das Model aus Rödermark (Kreis Offenbach) sehr wichtig sind, kommt sie den Wünschen natürlich auch nach. Auf Instagram zeigt sie ihre Verwandlung zurück zur blonden Mähne.

Doch sie verwandelt ihre Haare nicht wieder in den Wasserstoffblond-Look, mit dem sie berühmt geworden ist. Sie kombiniert diesmal dunkles Blond am Haaransatz und wechselt nach zirka 30 Zentimeter zu ihrem klassischen hellen Blond. Ein moderner Ombré-Look!

Fans von Model Gina-Lisa Lohfink begeistert von Verwandlung - #sheisbackblond

Die Fans von Model Gina-Lisa Lohfink freuen sich auf Instagram riesig, dass sie ihren Wünschen nachgekommen ist. Einige präsentieren den neuen Look ihres Idols aus Rödermark in ihren eigenen Storys und kreieren sogar einen eigenen Hashtag: #sheisbackblond (übersetzt: Sie ist zurück in blond).

Gina-Lisa Lohfink ist von dem Lob ihrer Fans ganz hin und weg. Sie antwortet: „Ihr seid alle soooo süß! Wie sehr ihr Euch freut. #blondrules Danke für Eure ganzen Nachrichten. Ich hab‘ Euch LIEB“

Model Gina-Lisa Lohfink hat bei Instagram noch eine große Ankündigung in petto

Doch damit nicht genug. Für ihre Fans hat Gina-Lisa Lohfink noch eine große Ankündigung in petto: Sie möchte eine Bar eröffnen. Das Model aus Rödermark (Kreis Offenbach) will die Bar im Kreis Darmstadt-Dieburg eröffnen. Es soll eine bunte Bar werden, in der jeder und jede willkommen ist. Der Name steht auch schon fest: „Miracle by Gina-Lisa“. Da dürften sich die Fans mächtig freuen, wenn sie ihr Idol bald beim Mojito-Trinken bewundern können!

lur

Schon in der Vergangenheit überraschte das Model Gina-Lisa Lohfink ihre Fans immer wieder mit neuen Looks. Zuletzt waren sie von dem neuen Look sogar schockiert.

*op-online.de ist Teil des bundesweiten Ippen-Digital-Redaktionsnetzwerks.

Rubriklistenbild: © Screenshot Gina-Lisa Lohfink