Gina-Lisa Lohfink: Model hat gute Nachrichten – und überrascht ihre Fans

Update vom Donnerstag, 04.06.2020: Gute Nachrichten für Gina-Lisa Lohfink: Das Model aus Rödermark im Kreis Offenbach kann ihre Bar „Miracle by Gina-Lisa“ in Münster (Kreis Darmstadt-Dieburg) endlich eröffnen. Eigentlich sollte das schon längst geschehen sein, doch die Corona-Pandemie machte dem Model einen Strich durch die Rechnung. „Natürlich bin ich traurig, dass ich nicht aufmachen kann, aber viel wichtiger ist, dass die Leute gesund bleiben“, erklärte sie damals in der RTL-Talkshow von Marco Schreyl.

Gina-Lisa Lohfink: Model eröffnet Bar „Miracle by Gina-Lisa“ in Münster – Plätze heiß begehrt

Jetzt steht der Termin für die Eröffnung der Bar von Gina-Lisa Lohfink fest: Am Dienstag, 9. Juni, um 19 Uhr geht es los. Die Anfragen nach Reservierungen sind dem Model zufolge jetzt schon so viele, dass sie sich eine Überraschung für ihre Fans überlegt hat. Sie hat 40 Plätze für den ersten Abend bei Instagram verlost. Um am Gewinnspiel teilzunehmen, mussten Fans einen Instagram-Post kommentieren. Für alle, die jetzt noch mitmachen wollen, gibt es jedoch eine schlechte Nachricht: Ende der Verlosung war schon am 1. Juni. Dennoch hat Gina-Lisa Lohfink eine gute Nachricht für ihre Fans: Vom 10. Juni an können sie auf gewöhnlichem Weg ihren Platz im „Miracle by Gina-Lisa“ in Münster reservieren.

Update vom Mittwoch, 25.03.2020: Gina-Lisa Lohfink hatte sich so sehr auf die Eröffnung ihrer Bar „Miracle“ in Münster gefreut, doch wegen des Coronavirus* ist diese erst einmal verschoben. Das Model aus Rödermark (Kreis Offenbach) nimmt das gern in Kauf. „Natürlich bin ich traurig, dass ich nicht aufmachen kann, aber viel wichtiger ist, dass die Leute gesund bleiben“, erklärte sie in der RTL-Talkshow von Marco Schreyl.

Gina-Lisa Lohfink: Model verschiebt Eröffnung der Bar wegen Corona - Eindringlicher Appel an Menschen

Im Fernsehen wendet sich Gina-Lisa Lohfink mit einem eindringlichen Appel an die Zuschauer: „Bitte, bitte, bleibt zu Hause. Wenn ihr rausgeht, erledigt bitte nur das Nötigste.“ Vor all den Menschen, die im Gesundheitssystem, im Einzelhandel und allen anderen systemrelevanten Berufen arbeiten, hat sie einen „Riesen-Respekt“.

Wann die Bar „Miracle“ in Münster wirklich eröffnet, steht noch in den Sternen. „Das Café ist das Sahnehäubchen meines Lebens und macht mir sehr viel Spaß. Zum Glück bin ich aber nicht finanziell darauf angewiesen“, erzählt Model Gina-Lisa Lohfink.

Unterdessen sagt das Model Corona den Kampf an. Gina-Lisa Lohfink näht Mundschutzmasken gegen das Coronavirus und lässt damit die Fan-Herzen höher schlagen.

Gina-Lisa Lohfink sorgt mit Ankündigung bei Instagram für Wirbel: Sie will eine neue Bar eröffnen

Update vom 17.03.2020: Die Eröffnung der Bar "Miracle" von Gina-Lisa Lohfink dürfte sich wohl aufgrund der Corona-Krise verschieben. Bei Instagram sendete Gina-Lisa wegen Covid-19 eine Botschaft*. Ihre Fans interessiert jedoch nur der Look des Models.

Update vom 04.03.2020: Gina-Lisa Lohfink hat mit einer Ankündigung bei Instagram (Hat hier wer nach viel Haut verlangt? Gina-Lisa Lohfink lässt ihre Fans auf Instagram durchdrehen*) für viel Wirbel gesorgt: Das Model will nämlich eine Bar im Kreis Darmstadt-Dieburg eröffnen. Jetzt werden neue Details bekannt. Wie ein Post bei Instagram verrät, hat sich Gina-Lisa Lohfink Münster als Standort für ihre Bar ausgesucht. „Nicht mehr lange und die Tore zum @miracle_by_ginalisa (Café • Bar • Lounge) öffnen sich für Euch“, schreibt das Model aus Rödermark (Kreis Offenbach).

Erstmeldung vom 28.02.2020: Rödermark - Sie hat es mal wieder getan: Gina-Lisa Lohfink (Der Aufstieg von Gina-Lisa Lohfink: Wer kann, der kann*) aus Rödermark (Kreis Offenbach) hat eine neue Frisur. Das Model hat wieder ihre Haarefarbe geändert und begeistert ihre Fans auch gleich mit einer großen Ankündigung.

Model Gina-Lisa zeigt neue Frisur bei Instagram - Fans haben es von ihr gefordert

Ihre neue Frisur präsentierte Gina-Lisa Lohfink natürlich sofort stolz in ihrer Story bei Instagram. Wie sie der „Bild“ erzählt, habe sie den Wechsel vor allem für ihre Fans gemacht. „Viele Männer haben mich angesprochen, ich solle wieder blond werden. Frauen auch!“ Und weil die Meinung ihrer Fans für das Model aus Rödermark (Kreis Offenbach) sehr wichtig ist, kommt sie den Wünschen natürlich auch nach. Auf Instagram zeigt sie ihre Verwandlung zurück zur blonden Mähne.

Doch sie verwandelt ihre Haare nicht wieder in den Wasserstoffblond-Look, mit dem sie berühmt geworden ist. Sie kombiniert diesmal dunkles Blond am Haaransatz und wechselt nach zirka 30 Zentimeter zu ihrem klassischen hellen Blond. Ein moderner Ombré-Look!

Fans von Model Gina-Lisa Lohfink auf Instagram begeistert von Verwandlung - #sheisbackblond

Die Fans von Model Gina-Lisa Lohfink freuen sich auf Instagram riesig, dass sie ihren Wünschen nachgekommen ist. Einige präsentieren den neuen Look ihres Idols aus Rödermark in ihren eigenen Storys und kreieren sogar einen eigenen Hashtag: #sheisbackblond (übersetzt: Sie ist zurück in blond).

Gina-Lisa Lohfink ist von dem Lob ihrer Fans ganz hin und weg. Sie antwortet: „Ihr seid alle soooo süß! Wie sehr ihr Euch freut. #blondrules Danke für Eure ganzen Nachrichten. Ich hab‘ Euch LIEB“

Model Gina-Lisa Lohfink hat bei Instagram noch eine große Ankündigung in petto

Doch damit nicht genug. Für ihre Fans hat Gina-Lisa Lohfink noch eine große Ankündigung in petto: Sie möchte eine Bar eröffnen. Das Model aus Rödermark (Kreis Offenbach) will die Bar im Kreis Darmstadt-Dieburg eröffnen. Es soll eine bunte Bar werden, in der jeder und jede willkommen ist.

Der Name steht auch schon fest: „Miracle by Gina-Lisa“. Da dürften sich die Fans mächtig freuen, wenn sie ihr Idol bald beim Mojito-Trinken bewundern können!

