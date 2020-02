Weltberühmte Sängerin gestorben - Bürgermeister gibt traurige Nachricht bekannt

Eine große Stimme hat die Bühne verlassen. Der Bürgermeister ihrer Heimatstadt gab die traurige Nachricht bekannt.

Modena (Italien) - Mirella Freni verschied im Alter von 84 Jahren nach langer Krankheit am Sonntag in ihrem Haus in Modena. Das gab der Bürgermeister ihrer Heimatstadt, Gian Carlo Muzzarelli, auf Facebook bekannt.

Er verabschiedet sich von ihr mit einem „Ciao Mirella“:

Auch auf Twitter nehmen viele Fans Abschied von der berühmten Sängerin, die in bei ihren Auftritten die Herzen der ihrer Zuhörer mit ihrer Stimme berührte. „Die kindlich-naive Vorstellung, dass Pavarotti und Freni den Musikerhimmel mit ihren Duetten verzaubern, hat etwas Tröstliches“, twitterte ein User.

Die weltberühmte Sopranistin Freni war einst einer der großen Stars an der Mailänder Scala. In ihrer 50-jährigen Karriere arbeitete sie mit vielen Größen der Opernbranche zuammen, zum Beispiel mit ihrem Kindheitsfreund, dem Tenor Luciano Pavarotti (1933 - 2007), der wie sie aus Modena stammte. Auch mit dem schwedischen Tenor Nicolai Gedda arbeitete sie häufig. Die beide sangen zusammen verschiedenste Opern aus dem italienischen und französischen Repertoire und galten als „Traumpaar“ der Oper.

2005 hatte Freni Abschied von der Bühne genommen. Zu ihren bekanntesten Rollen gehörten die der Mimi in Puccinis "La Bohème" und die der Desdemona in Verdis "Otello". Freni soll die Lieblingssängerin des bekannten österreichischen Dirigenten Herbert von Karajan gewesen sein, der sie früh in ihrer Karriere förderte und mit dem sie in zahlreichen Aufführungen italienischer Opern zusammenwirkte.

Freni stammte aus einer Arbeiterfamilie und wurde durch ihren Onkel Dante Arcelli ausgebildet. Ihr Operndebüt gab sie 1955 in der Rolle der Micaëla in Carmen.

