Für diesen Freitag hat Teenie-Star Mike Singer etwas Großes angekündigt. Auf Instagram spannt der Sänger seine 1,5 Millionen Follower auf die Folter.

Oberhausen - Er ist einer der erfolgreichsten deutschen Teenie-Sänger: Mike Singer. 2012 fing er mit Coversongs auf YouTube an, ein Jahr später war er bei „The Voice Kids“ in Lena Meyer-Landruts Team. Als Autodidakt komponierte er eigene Songs und stellte sie ins Netz. Dann entwickelte sich die Karriere des gebürtigen Baden-Württembergers rasant. Inzwischen hat der 18-Jährige zwei eigene Alben veröffentlicht, gewann 2018 den MTV European Music Award als bester deutscher Act und hat eine riesige Fangemeide. Auf Instagram folgen Mike Singer 1,5 Millionen Menschen.

Fans rätseln: Mike Singer kündigt mysteriöse News für Freitag an

Und genau die rätseln derzeit über den neuesten Post des Sängers. In einem Video mit dem Titel „30.11.2018“ sind kurze Sequenzen von Auftritten des 18-Jährigen zu sehen. Mike Singer bei seinen Konzerten, bei den MTV European Music Awards oder bei Interviews. Am Ende sind noch mehrere Schlagzeilen eingeblendet, die über den Sänger veröffentlicht wurden. Dann wird erneut das Datum „30.11.2018“ eingeblendet, dazu ist ein Herzschlag zu hören.

Wie er seine Fans auf die Folter spannt, weiß Mike Singer. Tausende fragen sich, was es mit dieser Ankündigung auf sich hat. Das Rätselraten in den mehr als 4.400 Kommentare (Stand 26. November, 11.25 Uhr) ist groß: „Hää, was wird das?“, oder „um was geht es“ wollen zahlreiche seiner Anhänger wissen.

Einige Follower vermuten, dass es um das Comeback der RTL2-Musikshow „The Dome“ am 30. November geht, bei der Mike Singer auftreten wird. Andere bezweifeln das. „The Dome kann es ja schlecht sein, weil wir das schon längst wissen.“

Welches Geheimnis Mike Singer am Freitag lüften wird, erfahren seine Fans wohl erst Ende der Woche. Der Sänger schweigt sich aus.

Sender bestätigt spektakuläres „The Voice Kids“-Comeback von Lena Meyer-Landrut

Nach drei Jahren „Pause“ wird Sängerin Lena Meyer-Landrut nächstes Jahr übrigens wieder auf dem Coach-Stuhl von „The Voice Kids“ sitzen. Das bestätigte Sat.1 - und kündigte weitere Neuigkeiten an.

va