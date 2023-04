Michelle Obama singt mit Bruce Springsteen in Barcelona

Bruce Springsteen und die E Street Band starten ihre Welttournee im Olympiastadion in Barcelona. © Emilio Morenatti/AP/dpa

Damit haben Fans beim Tournee-Auftakt von Bruce Springsteen und der E Street Band vermutlich nicht gerechnet: Die ehemalige First Lady Michelle Obama stand als Background-Sängerin auf der Bühne.

Barcelona - Die frühere First Lady der USA, Michelle Obama, ist beim Auftaktkonzert einer Europa-Tournee von US-Rockstar Bruce Springsteen in Barcelona als Background-Sängerin aufgetreten.

Am Freitagabend stand die 59-Jährige in bester Laune mit einem Tamburin neben „The Boss“ im Olympiastadion und sang mit ihm zusammen den Superhit „Glory Days“ von 1984. Die etwa 60.000 Zuschauer seien begeistert gewesen, berichtete die Zeitung „La Vanguardia“ am Samstag. Michelle und ihr Mann, der frühere US-Präsident Barack Obama, sind seit langem mit Springsteen befreundet und waren am Donnerstag in der Mittelmeermetropole eingetroffen.

Zusammen mit Springsteen und dem US-Regisseur Steven Spielberg hatten die Obamas vor dem Konzert auch eine Sightseeingtour durch die Stadt gemacht, bestaunt von überraschten Einheimischen und Touristen, wie „La Vanguardia“ berichtete. Nach einem gemeinsamen Abendessen in einem Edel-Restaurant sei Barack Obama in die Küche gegangen, um sich beim Personal für das exzellente Essen zu bedanken und um ein Gruppenfoto mit der ganzen Belegschaft zu machen.

Nach zwei Konzerten in Barcelona waren bei der Europa-Tournee bis Ende Juli noch 27 weitere Springsteen-Konzerte in elf Ländern geplant. In Deutschland wird der 73-Jährige in Düsseldorf (21. Juni), Hamburg (15. Juli), Hockenheim (21. Juli) und München (23. Juli) erwartet. dpa