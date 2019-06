So sieht Michael Wendler nicht mehr aus: Fan urteilt über neuen Look - „Jetzt ist einfach alles falsch“

Nach einem Video, das Michael Wendler auf Instagram gepostet hat, diskutieren seine Follower über seine krasse Veränderung. Doch seine neue Liebe Laura stellt so manche Vermutung klar.

Update vom 18. Juni 2019: Michael Wendler überrascht seine Follower auf Instagram derzeit mit einem neuen Look - und erntet nicht nur Lob dafür. In einem Video, dass der 46-Jährige am Montag gepostet hat, fällt seinen Fans unter anderem seine neue Frisur auf. Während Wendler seine Haare normalerweise zu einer Tolle zur Seite stylt, hängen seine deutlich schwarz gefärbten Haare im aktuellen Clip wuschelig in die Stirn.

Fan von Wendler über den neuen Look: „Jetzt ist einfach alles falsch“

Doch das ist nicht die einzige Veränderung, die bei seinen Followern heiß diskutiert wird. In dem Video ist „der Wendler“, wie er sich selbst bezeichnet, am Steuer seines Autos zu sehen und blickt verträumt in die Kamera seines Handys. Seine strahlende Augenfarbe ist einigen Usern dabei etwas zu grell. „Im Leben ist das nicht seine natürliche Augenfarbe“ oder „Schöne Kontaktlinsen“, mutmaßen zahlreiche Follower. Weniger freundlich formuliert es dieser Follower: „Jetzt hat der auch noch gefärbte Kontaktlinsen. Hilfeeee, jetzt ist alles falsch, Haare, Augen, Charakter - einfach alles.“

Wendler-Fans machen sich Sorgen - Laura nimmt Stellung

Ein Thema, das in den Kommentaren ebenfalls immer wieder auftaucht, ist das Gewicht des 46-Jährigen. „Schlank sein is‘ schön und gut aber ganz ehrlich: reicht b. dir!!! bissl mehr kann nicht schaden!“, schreibt ein User. „Verdammt bist du dünn geworden“, stellt ein anderer mit einem entsetzten Emoji fest. Doch das will seine neue Freundin Laura (18) nicht so stehen lassen und stellt klar: „Das sieht nur so aus...“.

Dass der Sänger sich während der Autofahrt filmt, sorgt übrigens auch bei einigen Followern für Kritik. „Don’t snap and drive Mr. Wendler! Den Kindern ein Vorbild“, tadelt ein User mit erhobenem Zeigefinger. Deutlicher ist es in diesem Kommentar formuliert: „Leg das scheiß Handy weg beim Fahren und konzentrier‘ dich auf die Straße! Du bist eine Gefahr für deine Umwelt!“.

Wendler-Liebe zu Laura: Melanie Müller wählt deutliche Worte - „Wie kleine Flöhe“

Unsere Erstmeldung vom 3. Juni 2019: München - Wo die Liebe hinfällt... aber was sich Amor da wohl gedacht hat? Seit ein paar Monaten führen Michael Wendler und seine Laura nun offiziell eine Beziehung. Sie nennt sich - bei rund 120.000 Abonnneten - Influencerin, er nennt sich - ganz schlicht und ergreifend - einfach nur „Der Wendler“. Zumindest, was ihre kreativen Berufsbezeichnungen angeht, scheinen die beiden ja irgendwie auf einer Wellenlänge zu liegen. Doch das ist auch schon das Einzige, wie viele finden. Denn gerade der große Altersunterschied von 28 Jahren, der das ach so verliebte Paar trennt, sorgt regelmäßig für Zündstoff.

Der Wendler und seine Laura: Trotz Häme schwer verliebt

Das scheint die beiden, die bald ins „Sommerhaus der Stars“ ziehen werden, allerdings kaum zu tangieren. Erst vor Kurzem machten Gerüchte über mögliche Hochzeitspläne die Runde. Und auch auf Social Media präsentieren sie sich stets bis über beide Ohren verliebt.

„Das Beste, was mir je passiert ist“, so betitelte der Wendler seine junge Freundin unlängst auf Instagram. Seine Fans rasteten aus und finden die Aussage teils „an Peinlichkeit nicht mehr zu überbieten“.

Sie

sehen darin einen Affront gegen seine eigene Familie und insbesondere seine Ex-Frau.

Wendler-Liebe nun auch von Melanie Müller kritisiert

Nun mischt sich auch Wendlers Schlagerkollegin Melanie Müller unter die Kritiker. Kürzlich bereits erklärte sie, sie würde dem 46-Jährigen seine Liebelei zwar gönnen, habe allerdings die Sorge, er könne sich dabei in etwas verrennen.

Jetzt legt die Ballermann-Sängerin nach und schlägt dieses Mal schon klarere, deutlich schärfere Töne an: Im Interview mit RTL zieht sie über die - im wahrsten Sinne - junge Liebe her. So erklärt sie, mögliche Heiratspläne des ungleichen Paares äußerst weit hergeholt zu finden: „Hochzeit ... bitte nicht!“, hofft sie - vor allem, weil die Braut in spe ja gerade erst volljährig ist.

Zwar hat Müller die neue Partnerin ihres Schlagerkollegens noch nicht kennen gelernt, glaubt aber, sie auch so gut einschätzen zu können. Schließlich wisse man ja, wie 18-Jährige so sind - nämlich „wie kleine Flöhe“: „Die sind heute dort und morgen da!“

Melanie Müller sieht Wendler-Liebelei als „Vögelei“

Hört man ihr weiter zu, so wird schnell klar, dass Melanie Müller dem Wendler nur ein - gelinde formuliert - oberflächliches Interesse an seiner jungen Freundin unterstellt. In den Worten der ehemaligen Dschungelqueen klingt das allerdings gewohnt provokant: „Wie lange halten Spaßbeziehungen? Ein bisschen Vögelei, ein bisschen Party und dann irgendwann merkt man, man passt vielleicht doch nicht zusammen.“

Melanie Müller steckt selbst in ungewöhnlicher Beziehung

Das dürfte gesessen haben - obwohl der, der im Glashaus sitzt, ja eigentlich nicht mit Steinen werfen sollte. Melanie Müller tut es vielleicht aber gerade deswegen. Denn auch sie sorgt mit Geschichten aus ihrem Privatleben immer wieder für Aufregung. So führt sie selbst eine auf den ersten Blick sehr ungleiche Beziehung, denn auch zwischen ihr und ihrem Ehemann liegen satte 25 Jahre. Bei ihnen habe es aber, laut eigener Aussage, sowohl in der Vergangenheit, als auch der Gegenwart immer super funktioniert.

Vor Kurzem wurden die beiden sogar Eltern einer kleinen Tochter. Doch auch daran scheiden sich die Geister, da viele die Mutterqualitäten der Ex-Dschungelcamp-Gewinnerin in Frage stellen und sich Sorgen um das Wohl der kleinen Mia machen. Dementsprechend erntete auch Melanie Müller schon den einen oder anderen heftigen Shitstorm, beispielsweise auch nach der Eröffnung ihrer eigenen Grillbude.

Auch selbst räumt die Ballermann-Sängerin ein, in Bezug auf den großen Altersunterschied zu ihrem Mann nicht immer alles so locker zu sehen: „Ich mach mir auch Gedanken. Was ist in zehn Jahren, wenn mein Mann 64 ist?“

Bis dahin dürfte aber noch viel Wasser den Bach runterfließen - oder Sangria die Strohhalme, wie es bei den Ballermann-Stars Wendler und Müller wohl eher der Fall sein dürfte. Und was die Zukunft bringt, das kann ja ohnehin niemand voraussagen ...

Tabu-Thema Alter auch für weitere Promis

Und auch sie zeigen, dass Liebe kein Alter kennt: Heidi Klum und Tom Kaulitz können gar nicht aufhören, zu turteln. Eng umschlungen präsentierten sie sich auch kürzlich wieder, als das Model seinen 46. Geburtstag feierte. Ihr Instagram-Post dazu sorgte aber aus ganz anderen Gründen für großen Wirbel.

Auch den Schlagerstars Sarah Lombardi und Florian Silbereisen wurde erst eine Affäre nachgesagt, obwohl zwischen den beiden ebenfalls ein paar Jährchen liegen.

lros