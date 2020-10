Michael Wendler: Schock - auch Frau Laura Müller fällt nach RTL-Aus tief

Michael Wendler hat durch seinen Ausstieg aus der DSDS-Jury bei RTL für schlimme Folgen gesorgt. Nun ist seine Frau Laura Müller davon betroffen.

Dortmund/ NRW - Michael Wendler (48) hat mit seinem Video auf Instagram, in dem er seinen direkten Ausstieg aus der Jury von DSDS verkündet und zweifelhafte Aussagen über das Coronavirus macht, eine Lawine an Konsequenzen losgetreten. Auch für seine Frau Laura Müller (20) gibt es nun traurige Folgen, wie RUHR24.de* berichtet.

Influencerin Laura Müller Geboren 30. Juli 2000 (Alter 20 Jahre), in Tangermünde Größe 1,62 m Ehepartner Michael Wendler (verh. seit 2020)

Michael Wendler: seine Frau Laura Müller verliert RTL-Job wegen DSDS-Aus und Corona-Verschwörung

Immer mehr Verträge drohen zu platzen, nachdem der Schlagerstar sein Statement auf Instagram veröffentlicht hat. So hat nicht nur Kaufland die Werbung mit Michael Wendler und seiner Frau Laura gelöscht*. Auch RTL und andere Partner wenden sich jetzt nach und nach von dem Sänger ab. Besonders der Deal mit dem TV-Sender hat ungeahnte Folgen.

Denn nicht nur sein Job als Juror in der neuen Staffel der beliebten Castingshow „Deutschland sucht den Superstar“ hat Michael Wendler verloren. Auch andere Formate, wie beispielsweise die Fortsetzung einer Dokumentation sowie eine mit dem Schlagerstar geplante Musikshow sind gestrichen. Das gilt offenbar auch für ein neues TV-Projekt von Laura Müller.

Dabei ist der Job der Influencerin vorbei bevor er richtig begonnen hat. Wie verschiedene Portale, darunter der Express berichten, hätte die 20-Jährige bei der RTL-Gruppe selbst Moderatorin in einer eigenen Show werden sollen. In dem Format „Lauras Tagebuch“ hätte die Frau an der Seite des Sängers hinter den Kulissen von DSDS berichten und exklusive Backstage-News bringen sollen. Diese Show war eigentlich für die RTL-Mediathek TVNOW geplant und sollte wie die Castings auf dem Rhein teilweise in NRW gedreht werden. Damit wollte sie an die Teilnahme in der RTL-Tanzshow „Let‘s Dance“ anknüpfen.

Nach RTL-Aus: TV-Sender will gegen Michael Wendler juristisch vorgehen - heftige Konsequenzen möglich

Doch das ist nicht die schlimmste Konsequenz aus dem Instagram-Video von Michael Wendler. Nach Informationen vom Express soll RTL aktuell rechtliche Schritte prüfen, um gegen den 48-Jährigen vorzugehen. Dabei sind nicht nur die Verschwörungsmythen zum Coronavirus ein Problem, sondern vor allem, dass der TV-Sender nichts von seinem spontanen Ausstieg geahnt hat.

„Michael Wendler hat eigenständig und ohne Rücksprache unseren Vertrag gekündigt und verunglimpft RTL. Wir werden alle uns zur Verfügung stehenden rechtlichen Mittel prüfen und ausschöpfen“, erklärt Jörg Graf von der RTL-Geschäftsführung gegenüber dem Express.

Auch Markus Krampe, der bisherige Manager des Paares hat kürzlich in der Live-Show „Pocher - gefährlich ehrlich“ eine düstere Prognose zu den Konsequenzen für Michael Wendler und Laura Müller* abgegeben. Bereits innerhalb der zwei Stunden nach dem mysteriösen Statement des Schlagerstars musste der Manager nach eigenen Aussagen mit 15 Anwälten und der gesamten Chefetage von RTL sprechen. Ein Medienanwalt sprach in der Show zudem von einem finanziellen Schaden, der „den Wendler“ wirtschaftlich ruinieren könnte.

Im Video: RTL streicht TV-Hochzeit von Michael Wendler und Laura Müller

Laura Müller: Frau von Michael Wendler meldet sich plötzlich auf Instagram zurück

In dem ganzen Trubel hielt sich die 20-jährige Frau des Sängers bislang bedeckt. Auch auf Instagram war lange nichts von der Influencerin zu sehen oder zu hören. Doch nun hat sie ein erstes Lebenszeichen gesendet. In einem kurzen Video in ihrer Instagram-Story filmt Laura Müller Palmen und einen Pool in ihrer Wahlheimat Florida.

Auf ein ausführliches Statement verzichtet das Model bislang. Der letzte Beitrag, den sie auf Instagram veröffentlicht hat, zeigt das Paar glücklich Arm in Arm und küssend auf einem Schiff. Vermutlich handelt es sich bei dem Schiff um die „Blue Rhapsody“, die als Drehort für die Castings von DSDS 2021*dienen soll.

Zu den beiden Fotos richtet sie eine Liebeserklärung mit den Worten „Ich liebe dich“ in Großbuchstaben und mehreren roten Herzen an den Schlagerstar, mit dem sie seit diesem Jahr verheiratet ist. Die beiden Fotos wurden allerdings schon am 26. September veröffentlicht.

Laura Müller: Instagram-Karriere für Influencerin in Gefahr

Diese mehrwöchige Instagram-Pause ist ungewöhnlich für die Influencerin. Zuvor hat sie oftmals etwa alle zwei Tage ein Foto von sich veröffentlicht. Besonders fatal: Nicht nur hinter dem zukünftigen Verdienst von Michael Wendler steht ein Fragezeichen.

Auch die Social Media-Karriere von Laura Müller ist in Gefahr. So könnten sich nach der Supermarkt-Kette Kaufland auch weitere Werbepartner von dem Paar entfernen und die Zusammenarbeit kündigen. Wie es daher künftig für das Model und den Sänger in den USA weiter geht, ist daher bislang fraglich. *RUHR24.de ist Teil des Ippen-Digital-Netzwerks.