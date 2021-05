Michael Wendler verliert Prozess im Ruhrgebiet – doch jetzt bricht er sein Schweigen

Schuldenberg wächst

+ © Rolf Vennenbernd/dpa Michael Wendler spricht nun nach seinem verlorenen Prozess im Ruhrgebiet. © Rolf Vennenbernd/dpa

Michael Wendler schuldet einer Trockenbaufirma 25.000 Euro – das entschied ein Gericht in Dorsten. Doch damit möchte sich der Schlagersänger nicht abfinden.

NRW – Der Schuldenberg von Michael Wendler (48) will einfach nicht kleiner werden. Erst vor wenigen Tagen hat der Schlagersänger einen Prozess verloren. Nun muss er 25.000 Euro bezahlen, berichtet RUHR24*. Oder muss er das etwa doch nicht?

Schlagersänger Michael Wendler Geboren 22. Juni 1972 (Alter 48 Jahre) in Dinslaken Aktueller Ehepartner Laura Müller (verh. 2020) Kinder Adeline Norberg Eltern Christine Tiggemann, Manfred Weßels

Michael Wendler verliert Prozess im Ruhrgebiet – Trockenbaufirma aus Dorsten fordert Geld

Doch worum geht es überhaupt bei dem Prozess von Michael Wendler*? Bevor Michael Wendler nach Florida (USA) ausgewandert ist, bewohnte er in seinem Geburtsort Dinslaken eine Ranch. Doch der Traum vom Cowboy-Leben hatte sich irgendwann in einen Albtraum mit immensen Steuerschulden verwandelt (alle News zu Promis aus NRW* bei RUHR24).

Mittlerweile läuft seit acht Jahren ein Prozess gegen den 48-Jährigen, berichtet die Dorstener Zeitung. Zu jener Zeit soll Michael Wendler eine Trockenbaufirma aus Dorsten einberufen haben. Im Anschluss an die Arbeiten sei allerdings die Rechnung nicht bezahlt worden.

Michael Wendler verliert Handwerkerprozess im Ruhrgebiet – jetzt spricht der Schlagersänger

Vonseiten Wendler hieß es dazu, dass die Arbeiten enorme Mängel aufgewiesen hätten. Außerdem soll sich die Trockenbaufirma in den Medien rufschädigend gegenüber Wendler verhalten haben. Eine verzwickte Situation für alle Beteiligten. Das Duisburger Landgericht entschied dann: Michael Wendler muss bezahlen.

Auf Telegram, der Plattform, die Wendler meist für seine Corona-Verschwörungstheorien* nutzt, äußerte er sich nun zu dem Gerichtsprozess, bei dem weder er selbst noch sein Anwalt aufgetaucht ist. „Es ist ein alter Handwerkerprozess, den ich in erster Instanz bereits gewonnen hatte. Damals forderte er [die Trockenbaufirma, Anm. d. Red.], glaube ich, noch 75.000 und ich habe den Prozess gewonnen und er hat gar nichts bekommen“, so der Schlagersänger

Michael Wendler legt Einspruch ein: neuer Prozess für die Dorstener Trockenbaufirma

Die Trockenbaufirma soll dann anschließend noch einmal geklagt und eine Summe von 25.000 Euro gefordert haben. „Mein Rechtsanwalt ist leider jetzt vorgestern nicht zur Verhandlung gegangen. Dadurch bedingt gab es ein Versäumnisurteil“, heißt es weiter.

+ Laura Müller und Michael Wendler sind seit 2020 standesamtlich verheiratet. Trotz hoher Schulden und der Verkauf ihres gemeinsamen Hab und Guts, soll Laura ihre (teure) Traumhochzeit planen. © Rolf Vennenbernd/dpa

„Das macht aber gar nichts. Es wird jetzt Einspruch eingelegt gegen dieses Versäumnisurteil und dann gibt es einen neuen Prozesstermin, zu dem ich nicht persönlich erscheinen muss, sondern nur mein Rechtsanwalt. Das ist alles schon so weit abgeklärt. Also gibt es hier keine Forderung von 25.000 gegen mich. Ich muss auch nichts bezahlen.“

Michael Wendler vor Gericht: Drohen ihm noch weitere Prozesse?

Ob das alles auch so reibungslos ablaufen wird, wie Wendler sich das vorstellt, ist jetzt jedoch noch nicht klar. Doch es ist nicht der einzige Prozess, der auf den 48-Jährigen wartet. So fordert das Finanzamt in Dinslaken weiterhin mehr als eine Million Euro Steuernachzahlung von ihm.

Video: Muss Michael Wendler noch mehr Schulden begleichen?

Des Weiteren könnten auch RTL und Kaufland einen Prozess anfechten – schließlich soll sich Michael Wendler nicht an die Verträge der beiden Unternehmen gehalten haben. Das behauptet zumindest Wendlers Ex-Manager Markus Krampe. Das sieht nicht nach rosigen Zeiten für Michael Wendler aus. *RUHR24 ist Teil des Redaktionsnetzwerks von IPPEN.MEDIA.