Nach Beauty-OP: Michael Wendler zeigt stolz sein neues Gesicht

Michael Wendler hat es getan: Der Schlagersänger hat sich unters Messer gelegt. Auf Instagram zeigt der Wendler jetzt das Ergebnis seiner Beauty-OP.

Schlagersänger Michael Wendler hat kurz nach seiner Verlobung mit Laura Müller ein Foto aus dem Krankenhaus gepostet.

gepostet. Darauf zu sehen: Ein sichtlich mitgenommener Wendler - und das kurz vor seiner Hochzeit.

Schnell wird klar: Der Wendler hat sich an der Nase operieren lassen.

Das Ergebnis zeigt er jetzt auf Instagram.

Update vom 1. Mai 2020: Vor einer Woche postete Michael Wendler ein Foto aus dem Krankenhaus, auf dem der Schlagersänger ziemlich schlimm zugerichtet aussah. Doch der 47-Jährige gab sofort Entwarnung: Er hatte nicht etwa einen Unfall, sondern hat sich wegen Atemproblemen unters Messer gelegt - und im selben Aufwasch seine Nase gleich ein bisschen verschönern lassen (siehe unsere Meldung unten).

Michael Wendler präsentiert nach Nasen-OP seinen neuen Look

Jetzt zeigte Michael Wendler das Ergebnis des Beauty-Eingriffs. In seiner Instagram-Story postete der Wendler ein Video, in dem er stolz seine neue Nase von der Seite und von vorne filmt. Ihm scheint das Ergebnis zu gefallen, er schreibt dazu: „Neue Nase, neues Glück“ und bedankt sich bei seinem Chirurgen.

+ Michael Wendler zeigt stolz das Ergebnis seiner Nasen-OP. © Screenshot Instagram/wendler.michael

Zum Vergleich: So sah Michael Wendler - hier an der Seite seiner Verlobten Laura Müller - vor der Nasen-OP aus. Dabei fällt auf, dann die Wendler-Nase tatsächlich nach der OP ein bisschen kürzer und grader aussieht.

Erstmeldung vom 23. April 2020:

Michael Wendler wendet sich aus dem Krankenhaus an seine Fans

Eine Schiene auf der Nase, ein Krankenhaus-Zimmer im Hintergrund, ein Watte-Pad, das die Blutung stillt: Das Foto, das Schlagersänger Michael Wendler am Donnerstag in seiner Instagram-Story gepostet hat, sieht erschreckend aus. Die Augen des Sängers sehen klein und mitgenommen aus, müde blickt er in die Kamera.

Kurz vor Hochzeit mit Laura Müller: Michael Wendler im Krankenhaus

Und das so kurz vor seiner Hochzeit! Denn der 47-Jährige hat sich gerade erst mit seiner Freundin, „Let‘s Dance“-Teilnehmerin Laura Müller (19)*, verlobt, wie er ebenfalls auf Instagram* verkündet hatte. Das Paar wird noch dieses Jahr in einer TV-Hochzeit, die von RTL, Vox und TVNow begleitet wird, heiraten.

Michael Wendler unterzog sich Nasen-OP

Doch das Foto hat zum Glück einen recht harmlosen Hintergrund: In seiner Instagram-Story* schrieb der Wendler zu dem Bild: „Noch ein Versuch. Aber jetzt: Mir geht‘s gut nach meiner Nasen-Op“.

Und der Wendler wäre nicht der Wendler, wenn nicht auch am Krankenbett ein Kamera-Team dabei gewesen wäre. Im RTL-Interview verriet der Wendler im Krankenhaus den Grund für seine Operation: „Ich bekomme seit einiger Zeit schwer Luft und das wird korrigiert.“

+ Michael Wendler hatte eine Nasenoperation. © Screenshot Instagram/wendler.michael

Nicht nur das: Michael Wendler nutzte die Chance und ließ auch an seiner Nase gleich einen Beauty-Eingriff vornehmen, wie er gegenüber RTL erzählte: „Die Nase wird noch ein bisschen verschönt. Was dabei rauskommt - wird man dann sehen. Ich bin sehr gespannt.“

Ex-Erzfeind Oliver Pocher kann sich Kommentar nicht verkneifen

Oliver Pocher, mit dem sich Michael Wendler in den letzten Wochen einen Streit lieferte, der sogar in einem TV-Duell endete, sandte sofort Genesungswünsche an Michael Wendler. Doch der Comedian konnte sich einen Seitenhieb nicht verkneifen: „An der Nase eines Mannes ... Gute Besserung!“ und fügte ein Auberginen-Emoji bei. Michael Wendler nahm ihm den Witz nicht böse und bedankte sich freundlich. Scheint, als würde sich eine echte Freundschaft zwischen den beiden Ex-Erzfeinden entwickeln!

+ Oliver Pocher schickte Genesungswünsche der besonderen Art. © Screenshot Instagram/wendler.michael In der neunten Folge von „Let‘s Dance“ ist Laura Müller aus der Show ausgeschieden.Doch Michael Wendler schien sich darüber zu freuen.*

Rubriklistenbild: © Screenshot Instagram/wendler.michael