Deutsche Instagrammerin im Alter von 29 Jahren gestorben - Familie und Fans in tiefer Trauer

Für viele Frauen war sie aufgrund ihrer tapferen Lebenseinstellung ein großes Vorbild. Jetzt ist eine bekannte deutsche Bloggerin im Alter von nur 29 Jahren gestorben.

Mia de Vries war eine bekannte deutsche Bloggerin und Influencerin .

war eine bekannte deutsche . Im Frühjahr 2017 erhielt die Rheinländerin die schlimme Diagnose Brustkrebs .

. Nun ist die Mutter eines Sohnes im Alter von 29 Jahren gestorben.

Traurige Nachricht für die Familie und Anhänger der Bloggerin Mia de Vries: Die Rheinländerin ist nach schwerer Krankheit im Alter von 29 Jahren gestorben.

Bloggerin Mia de Vries stirbt an Brustkrebs - emotionale Worte zum Abschied

Das teilte Ehemann Michel in einem emotionalen Instagram-Post mit.

In der Botschaft ist eine Aufnahme von ihm und Mia zu sehen, mit den Worten:

„Liebe Lieblingsfremde hier im Netz, liebe bekannte und unbekannte Herzmenschen, heute Nacht, etwa 0.33 Uhr, ist unsere Mama, Tochter, Ehefrau und beste Freundin eingeschlafen.“

Bloggerin Mia de Vries, die auf Instagram als "vriels" bekannt wurde, hatte sich bereits Ende Januar mit einem rührenden Eintrag von ihren über 200.000 Followern verabschiedet. Darin gab sie den Fans eine wichtige Botschaft für das Leben mit auf den Weg:

"Never forget - das Wichtigste im Leben ist die Liebe - sie ist mächtiger als alles andere."

Brustkrebs: Mia de Vries kämpfte um positive Lebenseinstellung

Dabei kämpfte Mia de Vries lange tapfer gegen die tückische Krankheit: Bereits im Frühjahr 2017 erhielt die Influencerin die dramatische Diagnose Brustkrebs. Anschließend konnte sie fast drei Jahre lang am Leben bleiben, obwohl die Prognose der Ärzte eigenen Angaben zufolge einst besagte, dass sie etwa nur noch 13 Monate zu leben hätte.

Seit dem Zeitpunkt, als sie von der Krankheit erfahren hatte, teilte sie öffentlich ihr Schicksal und ließ ihre Follower per Instagram daran teilhaben. Sie zeigte sich tapfer und appellierte an ihre Fans, ließ sich bis zum Schluss nicht unterkriegen.

Kurz vor dem Tod: Bemerkenswertes Statement einer Bloggerin

Trotz ihrer schweren Erkrankung kämpfte de Vries bis zum Schluss um eine positive Lebenseinstellung. Außerdem ging sie oft auf Reisen und gab sich lebensfroh. Die Verstorbene hinterlässt nun ihren Ehemann und einen vierjährigen Sohn. Im Rahmen der Aktion „Helden des Alltags“ gab de Vries ein bemerkenswertes Statement über ihren Nachwuchs ab: „Ich hoffe, dass er (Sohn Levi, d. Red.) in seinem Leben viel Liebe erfährt. Denn nicht Geld, Ruhm, nicht mal Gesundheit sind wichtiger.“

Auch ein bekannter deutscher Entertainer ist kürzlich an Krebs gestorben: Dabei machte Walter Freiwald erst Anfang November seine Krebserkrankung öffentlich, in den USA wurde eine bekannte Countrysängerin am Valentinstag tödlich verletzt.

Kürzlich in München: Eine junge Frau stürzt mit dem Fahrrad und ist plötzlich klinisch tot - dann geschieht ein Wunder, wie tz.de* berichtet.

*tz.de ist ein Angebot des bundesweiten Ippen Digital Redaktionsnetzwerks

Rubriklistenbild: © Instagram/Mia de Vries