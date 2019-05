Meghans Baby: Wird heute der royale Nachwuchs vorgestellt? Pressetermin sorgt bereits im Vorfeld für Ärger 

Die Welt wartet gespannt auf den ersten öffentlichen Auftritt von Baby Sussex. Bekommen wir heute schon das Baby von Prinz Harry und Herzogin Meghan zu Gesicht?

Update, 10.55 Uhr: Royal-Fans können es kaum erwarten, wann treten Herzogin Meghan und Prinz Harry endlich vor die Presse? Mit einer Entscheidung polarisiert das hübsche Paar jedoch schon jetzt, bei dem Pressetermin darf nämlich offenbar auch eine US-Journalistin anwesend sein. Bei der Verkündung solch großer royaler Entscheidungen berichten für gewöhnlich nur britische Pressevertreter vor Ort, nun darf auch der amerikanische Sender CBS eine Journalistin zum Treffen mit der jungen Familie schicken.

Laut DailyMail soll niemand geringerer als Gayle King vor Ort sein, die US-Journalistin wurde von Meghan bereits zu ihrer Baby-Party eingeladen. Wie das Blatt weiter berichtet, sei die Entscheidung vor allem bei bei Palast-Insidern nicht gut aufgenommen worden.

Meghans Baby: Wird heute der royale Nachwuchs der Öffentlichkeit vorgestellt?

London - Am Montag erreichte uns aus dem britischen Königshaus die Nachricht, auf die Royal-Fans wochenlang hingefiebert hatten: Meghans Baby ist da! Bereits am frühen Morgen um 5.26 Uhr Londoner Ortszeit brachte Meghan den königlichen Spross Medienberichten zufolge in einem Luxus-Krankenhaus in London zur Welt. Der Junge soll bei der Geburt laut Sun etwa 3260 Gramm gewogen haben und kerngesund sein.

Erst am Nachmittag wurde die frohe Botschaft der Öffentlichkeit überbracht. Das war ein klares Statement der frisch gebackenen Eltern: Anders als etwa Prinz William und seine Kate, die bereits kurz nach der Geburt ihre Kinder präsentierten, wollten Harry und Meghan den Moment der Geburt privater belassen. Schon zuvor hatten sie angekündigt, sich mit dem ersten öffentlichen Auftritt des Babys Zeit zu lassen. So viel frischer Wind im Buckingham Palace kommt nicht bei allen gut an - mit der Queen soll es wegen Meghans Brüchen mit der königlichen Tradition bereits zum lautstarken Streit gekommen sein.

Wann bekommt die Öffentlichkeit Meghans Baby zu Gesicht?

Doch wann kann die Öffentlichkeit einen Blick auf Baby Sussex erhaschen? Als der freudestrahlende Vater am Montag vor die Presse trat, verkündete Harry laut Daily Mirror, dass geplant ist, am Mittwoch eine weitere öffentliche Ankündigung zu machen, „sodass jeder das Baby sehen kann.“ Sehen wir also schon heute die neue Nummer Sieben der britischen Thronfolge?

Wie wird Meghans Baby heißen?

Eine weitere Frage beschäftigt die Beobachter des britischen Könighauses: Welchen Namen wird der erste Sohn von Herzogin Meghan und Prinz Harry tragen? Auch dieses Rätsel könnte sich heute lösen, wenn Meghan und Harry mit ihrem Sohn vor die Presse treten. Zwar ist der Titel des Jungen, nämlich Earl of Dumbarton, schon bekannt, um seinen Namen ranken sich allerdings noch viele Spekulationen.

Rund um das königliche Baby gab es im deutschen Fernsehen bereits einen kleinen Skandal: Gegen RTL-Moderatorin Birgit Schrowange wurden nach einer zweifelhaften Frage schwere Vorwürfe erhoben.

Alle Informationen rund um die Geburt und die erste Nacht des Royal Baby können Sie hier nachlesen.

sp