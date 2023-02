Meghan und Harry: Verrückte Babygerüchte um Töchterchen Lilibet Diana Mountbatten

Von: Annemarie Göbbel

Teilen

Fans von Prinz Harrys und Meghan Markles süßer kleiner Tochter Lilibet haben eine irre Beobachtung gemacht. Das Mädchen hat doch tatsächlich einen Doppelgänger in der Royal Family. Das brachte die Anhänger auf eine verwegene Theorie, die derzeit im Netz die Runde macht.

Montecito – Lange mussten die Royal-Fans warten, bis Meghan Markle (41) und Prinz Harry (38) endlich zum ersten Geburtstag am 4. Juni ein Bild ihrer kleinen Tochter Lilibet Diana Mountbatten-Windsor (1) zur Verfügung stellten. Etwas zeigefreudiger war da Prinz Harrys Cousine Prinzessin Eugenie (32) mit ihrem Söhnchen August Brooksbank (2). Goldige Bilder des Kindes auf dem Arm von Papa Jack Brooksbank (36) machten beim Platinjubiläum Queen Elizabeths II. (96, † 2022) die Runde im Netz und wurden prompt von scharfsinnigen Beobachtern aufgegriffen.

Erstaunliche Ähnlichkeit zwischen Lilibet Diana und August Brooksbank festgestellt

Das große Rätselraten: Warum sieht die 2021 geborene Enkelin von König Charles III. (74) aus, wie ihr nur fünf Monate älterer Verwandter? Lilibets Cousin 2. Grades August erblickte am 9. Februar 2021 als erstes Kind von Prinzessin Eugenie von York das Licht der Welt. Im Sommer dürfen sich die glückliche Tochter Sarah Fergusons (63) und Prinz Andrews (62) und ihr Gatte zudem über erneuten Kindersegen freuen.

Beide rothaarig und blauäugig, sehen sich die beiden Mini-Royals zum Verwechseln ähnlich. „Haben sie sich Eugenies Kind ausgeliehen?“, fragte ein Beobachter in die Runde, als ein Fan die Doppelgänger zum Vergleich bei Twitter postete. Schnell wurden die Verwandtschaftsverhältnisse analysiert und auseinandergenommen. Lilibets rotes Haar geht auf Prinz Harry zurück, während sich bei August die Gene von Oma Sarah Ferguson durchgesetzt haben. „The Ginger Gene Is Strong“, (dt. „Das rote Gen ist dominant“) ließ Prinz Harry auf seiner Werbetour für seinen Bestseller „Spare“ (dt. „Reserve“) den Moderator und Namensgeber der Late Night Show The Late Show with Stephen Colbert, wissen.

Worauf sollte beim Ausüben von Kniebeugen in der Schwangerschaft geachtet werden? In der Schwangerschaft kann jede Art von Kniebeugen (Squats) gemacht werden. Sie trainieren die Waden, die Oberschenkel und den Po. Mit einer gestärkten Po- und Beinmuskulatur fällt das Laufen und Aufstehen leichter. Darüber hinaus verläuft die Geburt meist einfacher. Alle Arten von Squats sind denkbar: Sumo Squats, hüftbreite Squats, Yoga-Squats oder auch Squats mit geschlossenen Füßen. Wichtig ist, dass der Bauch dabei nicht zu sehr angespannt wird. Dieser sollte in der Schwangerschaft nicht trainiert werden. Verwendete Quelle: familie.de

Silikonbauch, Leihmutterschaft, anatomische Stunts: überraschende Theorien kursieren im Netz

Wilde Gerüchte um Meghans „seltsamen“ Babybauch, Lilibets Ähnlichkeit zu August Brooksbank und anatomische „Unmöglichkeiten“ irritieren die Royal-Fans. (Fotomontage) © Kirsty O‘connor/dpa & Archewell/dpa

Der Ex-Royal vermutet, dass die Linie auf seine früh verstorbenen Mutter Prinzessin Diana (36, † 1997) zurückzuführen ist. Apropos Vermutungen: Hartnäckig hält sich im Social Net das Gerücht, Meghan Markle sei niemals selbst schwanger gewesen, sondern habe ihre Kinder von Leihmüttern auf die Welt bringen lassen. Die Herzogin von Sussex hätte mit Silikonbäuchen unter ihrer Kleidung ihre Schwangerschaften nur vortäuschte.

Meghan Markle: Ihre Verwandlung vom Serien-Star zur Herzogin von Sussex Fotostrecke ansehen

Begründet werden diese wilden Netz-Theorien mit der Tatsache, dass Meghan als künftige Mutter kaum die Hände von ihrer Babykugel lassen konnte (um den Silikonbauch festzuhalten, wie die Theoretiker vermuten). Auch dass Harrys Ehefrau mit einem imposanten Bauch in die Hocke gehen konnte und dabei gleichzeitig die Knie geschlossen hielt, wird als anatomische Unmöglichkeit von den Zweiflern gesehen. Womöglich handelt es sich aber auch nur um Neider der schlanken und offenbar fitten Herzogin. Sind die unsinnigen Gerüchte ein Grund für das beharrliche Schweigen Meghans im Vorfeld der Krönung Charles III. am 6. Mai in London? Verwendete Quellen: people.com, Instagram