Kein Weg zurück : Meghan Markles Zeit in der königlichen Familie ist vorbei

Von: Annemarie Göbbel

Teilen

Meghan Markle befindet sich in einer Zwickmühle. Wie sie sich auch entscheidet, es wird ihr negativ ausgelegt. Bedauern erntet sie in der britischen Presse trotzdem wenig.

Montecito – Man muss kein Hellseher sein, um zu wissen, dass Prinz Harry (38) am Tag der Krönung seines Vaters König Charles III. (74) und seiner Stiefmutter Camilla (75) eine finstere Figur abgeben wird. Dass er und seine Familie zum historischen Großevent überhaupt eingeladen wurden, ist als Bitte eines Vaters zu verstehen, der sich die Anwesenheit seiner beiden Söhne am Höhepunkt seines royalen Lebens wünscht. Es verging viel Zeit, bis der Palast schließlich bestätigen konnte: Prinz Harry werde kommen, Ehefrau Meghan Markle (41) aber bei den Kindern Archie (3), der am Tag der Krönung vier Jahre alt wird, und Lilibet (1) in Kalifornien bleiben.

Emily Ferguson: „Meghan hat beschlossen, Prinz Harry an diesem schwierigen Tag nicht zu unterstützen“

Beim Gottesdienst in der Westminster Abbey wird Prinz Harry von Familienmitgliedern umgeben sein, gegen die er in seinen im Januar erschienen Memoiren „Spare“ tüchtig ausgeteilt hat. Dem Spießrutenlauf will sich Meghan offenbar nicht aussetzen, denn auch sie hat wenige Gelegenheiten ausgelassen, sich über die Royals zu beschweren. Während jenseits des Atlantiks Gerüchte besagen, die Herzogin von Sussex sei verärgert darüber, dass Archie und Lilibet von den Krönungsplänen des Königs ausgeschlossen wurden, wird sie diesseits des großen Teiches von Emily Ferguson, der Royal-Autorin des Express bereits vollständig abgeschrieben.

Meghan Markle: Ihre Verwandlung vom Serien-Star zur Herzogin von Sussex Fotostrecke ansehen

„Ihre Weigerung, den zweistündigen Gottesdienst zu besuchen und ihre Schwiegereltern an einem der wichtigsten Tage ihres Lebens zu unterstützen, markiert den Endpunkt ihrer royalen Reise – und von hier gibt es keinen Weg zurück“, schreibt sie. Und weiter: „Sie wird nie wieder mit offenen Armen empfangen werden, und ihr nächster Auftritt – falls es überhaupt einen gibt – wird nur mit Buhrufen, heftiger Kritik und der Frage, was sie davon hat, quittiert werden“.

User-Stimmen laut Express zur Entscheidung zu Meghan Markles Fernbleiben „Sie kann sich nicht weiterhin ‚Royal‘ nennen, wenn sie absolut nichts mit ihnen zu tun hat, und Harry kaum, also denke ich, dass es wirklich an der Zeit ist . . .“ „Es ist erstaunlich, wie sie den Dreck verteilen kann, aber die Kritik, die darauf folgt, nicht ertragen kann. . . .“ „Als Mutter tut sie wahrscheinlich das Richtige für ihre kleinen Kinder, und das sollte man ihr hoch anrechnen“

Meghans Beliebtheitswerte sind auf dem Rekordtief angelangt

Kein Wunder, dass Meghan sich die öffentliche Zurechtweisung ersparen will. Da ihre Popularität im Vereinigten Königreich bereits auf einem Rekordtief angelangt ist – die neuesten Daten von YouGov zeigen, dass sie nur von 23 Prozent der Briten gemocht und von satten 50 Prozent abgelehnt wird – hat ihre Entscheidung, die Krönung abzusagen, ihr trotzdem keinen Gefallen getan und wird den Unmut umso mehr anheizen. Sie hätte ihre beiden Kinder problemlos nach Großbritannien bringen und Archies Geburtstag später am Nachmittag in der sicheren Umgebung von Frogmore Cottage feiern können, war zu hören.

Schon der Besuch des Herzogspaares von Sussex zum Platinjubiläum der Queen war nach ihrem Ausstieg spürbar unangenehm (Fotomontage). © i Images/Imago & PPE/Imago

Es war sicher keine leichte Entscheidung von Meghan. Ein Palastinsider verriet, die Mitarbeiter des Palastes seien „froh, dass der Zirkus [mit Meghan] nicht in die Stadt kommt“, während ein anderer Mitleid mit der Herzogin hatte und sagte: „Sie ist verdammt, wenn sie es tut und verdammt, wenn sie es nicht tut“. Es sei eine Sache, der Beerdigung der verstorbenen Queen Elizabeth II. (96, † 2022) aus Respekt vor ihrer Majestät beizuwohnen, aber eine ganz andere, beim Beginn einer neuen Regentschaft dabeizusein. Die meisten Briten, so fühlt es sich an, tun Meghans Abwesenheit mit einem Schulterzucken ab: „Als Mutter tut sie wahrscheinlich das Richtige für ihre kleinen Kinder, und das sollte man ihr hoch anrechnen“, lautete ein Kommentar. Verwendete Quellen: express.co.uk, mirror.co.uk