Meghan Markle: Rassismus-Skandal um ihre Promi-Freundin - die Konsequenzen sind verheerend 

Jessica Mulroney gilt als beste Freundin einer der berühmtesten schwarzen Frauen: Meghan Markle. Rassismus-Vorwürfe gegen sie haben nun dramatische Folgen.

Die “Black-Lives-Matter“ Proteste sind nach dem Tod von George Floyd längst von Amerika in die ganze Welt geschwappt und haben das Thema Fremdenhass vielerorts in den Vordergrund gerückt.

Kanada/USA - Was unterschwellig wohl schon immer brodelte, scheint sich nun immer mehr Bahn zu brechen: Nach dem gewaltsamen Tod des Afroamerikaners George Floyd* nach einem brutalen Polizeieinsatz kocht die Stimmung in Amerika. Seit Wochen gehen die Menschen dort auf die Straßen, um mit der sogenannten „Black Lives Matter“-Bewegung für die Rechte der schwarzen Bevölkerung zu demonstrieren. Längst sind dieAnti-Rassimus-Proteste aber auch in andere Länder transportiert worden. So sah sich die Moderatorin Jessica Mulroney in Kanada gerade mit heftigen Vorwürfen seitens der schwarzen Bloggerin Sasha Exeter konfrontiert. FürMeghan Markles beste Freundin haben die Anschuldigungen bereits einiges zum Einsturz gebracht.

Rassismus-Vorwürfe gegen Meghan Markles Freundin Sasha Mulroney

Es könnte auf den ersten Blick ein wenig paradox wirken, doch bei genauerem Hinsehen mag sich doch ein wenig Verwunderung einstellen: Eigentlich giltJessica Mulroney, selbst eine erfolgreiche kanadische Moderatorin, als Meghan Markles beste Freundin und somit als enge Kontaktperson einer der bekanntesten afroamerikanischen Persönlichkeiten der Welt. Von Fremdenhass oder Rassenklischees keine Spur, könnte man meinen. Doch nun ist es ein Instagram-Clip, der die Debatte um Mulroneys wahre Einstellungen öffentlich werden ließ und bereits erste, weitreichende Konsequenzen gefolgert hat.

Afro-amerikanische Bloggerin Sasha Exter hegt schwere Vorwürfe gegen Meghan-Freundin Sasha Mulroney

„Ich war extrem aufmerksam und mir der Art bewusst, wie ich kommuniziere“, beginnt Sasha Exeter in einem über zehnminütigen Instagram-Video, in dem sie ihre Sichtweise darstellt und schwere Vorwürfe gegen Jessica Mulroney vorbringt. Zuvor hatte sie sich stets dafür eingesetzt, dass die gesamte schwarze Gemeinschaft ihre Stimme erheben sollte und dem gegenwertigen Rassenkampf die Stirn zu bieten. Zwar will die afroamerikanische Bloggerin stets sichergestellt haben, nicht ein einziges Mal jemanden direkt beim Namen zu nennen, aber leider habe sich eben jene bekannte kanadische Persönlichkeit namens Jessica Mulroney durch ihre eigentlich generell gehaltenen Post verletzt gefühlt.

Sasha Exter beklagt heftige rassistisch-motivierte Bedrohung seitens der kanadischen Moderatorin Jessica Mulroney

Die Folge sei eine ganze Reihe ernstzunehmenden Verhaltens gewesen, wie Exter weiter ausführt. Letzten Endes habe Jessica Mulroney Sasha Exter sogar einen Brief geschickt und unter anderem geschrieben, die Influencerin bei Firmen schlechtzumachen, die ihren Blog unterstützen. „Das ist eine Bedrohung“, empört sich Exter. Sie wirft ihrer Gegnerin zwar vor, sich nach außen hin für die Rechte der schwarzen Bevölkerung einzusetzen, habe aber hinter verschlossenen Türen versucht, eine von ihnen mit ihrer Attacke zum Schweigen zu bringen. „Ich möchte Jess nicht als Rassistin bezeichnen", so Exeter weiter, aber sie sei sich ihres Reichtums, ihrer Macht und ihrer Privilegien aufgrund ihrer Hautfarbe "sehr bewusst".

Nach Rassismus-Vorwürfen: Jessica Mulroney bezieht auf Instagram Stellung

Zwar hat sich die Beschuldigte selbst auf ihrem eigenen Instagram-Account bereits reumütig gezeigt, doch die Einsicht kommt zu spät. So schreibt Mulroney auf Exters Anschuldigungen hin, sie sei berechtigterweise gemahnt worden, nicht genug getan zu haben und gerade die, die eine Plattform hätten, müssten diese auch nutzen. Weiter gibt sie zu, die beiden hätten eine Auseinandersetzung gehabt, die aus dem Ufer gelaufen sei, aber sie habe Sasha Exter niemals bedrohen oder ihre Existenzgrundlage gefährden wollen. Stattdessen entschuldigt sich Mulroney öffentlich bei der schwarzen Bloggerin, doch ihren Job kann sie dadurch nicht mehr retten. So hat die Sendergruppe CTV ihre Hochzeitssendung „I do, redo“ bereits mit der Begründung, ihre Handlungen seien nicht mit den Werten des Senders vereinbar, mit sofortiger Wirkung eingestellt. Auch die Internetseite des Formats existiert inzwischen nicht mehr. Darüber hinaus hat Meghans Freundin auch ihren Job als Modeberaterin für die kanadische Kaufhauskette Hudson's Bay verloren.

Auch Meghan Markle und die Royals stehen derzeit im medialen Kreuzfeuer

Doch nicht nur ihre Freundin, auch Herzogin Meghan selbst stand vor Kurzem wieder unter Beschuss, nachdem Spekulationen laut wurden,die Frau von Prinz Harry habe mit dem „Megxit“ womöglich sogar ihre Ehe aufs Spiel gesetzt. Noch härter kommt es dagegen für Prinz Andrew, denn gegen ihn stehen immer noch schwere Missbrauchs-Vorwürfe im Raum.

