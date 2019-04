Prinz Harry und Meghan Markle: Wilder Verdacht - Ist das Baby schon da? 

Alle Welt wartet auf die Geburt des ersten Kindes von Prinz Harry und Herzogin Meghan. Jetzt macht ein irres Gerücht die Runde.

Update 19.10 Uhr: In den britischen Medien wird derzeit spekuliert, dass der Herzog und die Herzogin von Sussex gerade schon dabei seien, ihr neues Familienmitglied zu feiern. Die Welt werde davon erst in Kenntnis gesetzt, wenn das Paar bereit dazu sei, wird gemunkelt. Was dafür sprechen könnte: Zuletzt hat man Herzogin Meghan am 19. März gesehen, als sie und Harry in London vor dem Sitz der diplomatischen Vertretung Neuseelands der Opfer des Anschlags von Christchurch gedacht haben. In den Mutterschutz ging sie Berichten zufolge am 20. März. Wird das royale Paar also alle Welt überraschen?

Harry und Meghan sollen skurrilen Streit mit dem Personal haben - und diesen fiesen Spitznamen

London - Prinz Harry (34) und seine Gattin Meghan Markle (37) erwarten noch diesen Monat ihr erstes Kind – nach der Geburt können sie sicher Helfer im Haushalt gebrauchen. Unter anderem wegen ihres Nachwuchses sind sie ja gerade auch in das Frogmore Cottage, das nicht weit von Schloss Windsor in England liegt, gezogen.

Aber auf dem Anwesen hängt der Haussegen schon schief. Zumindest, wenn es stimmt, was das britische Boulevardblatt Daily Mail unter Berufung auf The Sun berichtet. Demnach sorgt das royale Paar gerade für ziemlichen Unmut beim Personal.Es geht ums Parken.

Herzogin Meghan: Ihr läuft das Personal weg

Früher durften die Angestellten von Prinz Harry und Herzogin Meghan ihre Autos demnach auf einem Parkplatz in der Nähe von Frogmore Cottage parken. Jetzt nicht mehr. Stattdessen sollen sie auf dem öffentlichen „King Edward VII“-Parkplatz parken – der mehr als eineinhalb Kilometer entfernt ist. Ein schöner Fußweg zur Arbeit.

Für manche Mitarbeiter soll es dem Bericht zufolge aber Sondergenehmigungen geben – was die Stimmung in der Belegschaft sicher auch nicht verbessert. Seit Mai 2018 hat die Herzogin von Sussex drei wichtige Mitarbeiter verloren. Zuletzt schmiss Anfang Januar ihre Personenschützerin das Handtuch.

Video: Darf Meghan Markle keinen Schmuck von Diana mehr tragen?

Park-Frust bei den Royals: Geht es eigentlich um Golf und Kricket?

Die Daily Mail schreibt weiter, dass das Personal den alten Parkplatz geschätzt habe, weil es von dort schnell zum royalen Golfplatz und zum Kricketplatz gelangt sei. Eine nicht namentlich genannte Quelle soll der Sun gesagt haben: „Wir fürchten, dass wir hier demnächst nicht mehr Sport machen dürfen – es ist einfach unverschämt.“ Und weiter: „Was wir uns als Grund nur vorstellen können, ist, dass Harry und Meghan nicht ständig Autos an ihrem Fenster vorbeifahren sehen wollen.“ Eine andere Quelle sagte der Sun: „Wir sind ziemlich verärgert.“

In dem Artikel kommt aber auch ein älterer Mitarbeiter zu Wort, ebenfalls anonym. Ihm zufolge hat das royale Paar überhaupt nichts mit der Parkplatz-Entscheidung zu tun. Der Hausverwalter habe sie gefällt.

Meghan Markle: Trubel trotz royaler Schwangerschaft

Kann sich Herzogin Meghan gerade überhaupt in Ruhe auf die Geburt ihres Babys vorbereiten? Die Schlagzeilen reißen nicht ab. Berichten zufolge könnte schon bald ein alter Streifen der ehemaligen „Suits“-Schauspielerin veröffentlicht werden – der ihr absolut nicht behagt.

Außerdem soll sie Ärger mit ihrer Schwiegermutter, der Queen, haben: Die schockte kürzlich mit einem Verbot an Herzogin Meghan – woraufhin Prinz Harry einen Wutausbruch bekommen haben soll. Des Weiteren machen seit vergangenem Monat sogar Gerüchte über eine mögliche Scheidung die Runde.

Harry und Meghan werden jetzt angeblich „Nimby“ genannt

Was auch immer davon stimmen mag. Die Briten freuen sich offenbar auf das „Baby Sussex“ – und haben schon ihre persönliche Wahl für seinen Namen getroffen. Was die zukünftige Mama selbst angeht:Sie soll planen, im gleichen Krankenhaus wie Herzogin Kate zu gebären.

Wie die Daily Mail über den Parkplatz-Streit weiter schreibt, hat das royale Paar deshalb einen neuen Spitznamen: „NIMBYs” – kurz für „Not in Meghan’s Back Yard”, frei ins Deutsche übersetzt: „Nicht vor Meghans Tür”.