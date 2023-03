Meghan Markle beeindruckt Fotografen nach Lilibets Taufe beim Brunch in Los Angeles

Von: Annemarie Göbbel

Teilen

Erster Auftritt Meghan Markles nach der heimlichen Taufe von Lilibet in Montecito. Die elegante Herzogin überraschte die Fotografen mit lässiger Freundlichkeit.

Montecito – Es war ein Bild, das viele Fans lange vermisst haben. Denn Prinz Harry (38) hatte seine Memoiren „Spare“ (dt. „Reserve“), die seit Anfang Januar zum Bestseller avancierten – ungewöhnlich für die Sussexes – im Alleingang promotet. Meghan Markle (41) blieb wie vom Erdboden verschwunden. Selbst zur Verkündung von Lilibets (1) Taufe bekam sie, außer der Handvoll geladenen Gäste, niemand zu sehen. Jetzt lief die strahlend lächelnde Meghan beim Verlassen des Restaurants Gracias Madre in West Hollywood in Los Angeles ein paar wartenden Fotografen in die Arme und überraschte diese mit ihrer Reaktion.

Wow-Auftritt von Meghan Markle in West Hollywood nach langer Medienpause

Als Meghan Markle am Mittwochnachmittag ein Restaurant in Los Angeles verließ, nahm sie das Kompliment eines Fotografen für ihr Aussehen freudig an und hatte zudem im Gegenzug ein paar freundliche Worte für sie übrig. Die Pressevertreter hatten sie angesprochen. Eine männliche Stimme wurde in einem Video eingefangen, die Meghan einen „Happy International Women‘s Day! Du siehst übrigens großartig aus“ zurief. Bevor Meghan in den bereitstehenden SUV stieg, drehte sich die Herzogin zu dem Grüppchen um, erwiderte die Grüße freudig, und antwortete: „Habt einen schönen Tag Leute – vielen Dank“.

Meghan Markle: Ihre Verwandlung vom Serien-Star zur Herzogin von Sussex Fotostrecke ansehen

Zu ihrem breiten Lächeln trug Meghan einen eleganten schwarzen Kaschmirmantel von Max Mara im Wert von 3.390 Pfund (4.725 Euro), eine dunkle Valentino-Sonnenbrille für 170 Pfund (182 Euro), weiße Pantoletten von Valentino für 540 Pfund (609 Euro) zum schwarzen Pullover und einer ebensolchen Zigarettenhose. Der Star des Outfits (und das teuerste Stück) war eine niedlicher Klassiker in Form einer Chanel-Handtasche aus Tweed mit Kette: Die „19 Stitch Bag“ schlägt mit 6.400 Dollar (6.044 Euro) ordentlich zu Buche.

Taufe Lilibets überlagert schlechte Umfragewerte für die Sussexes Prinzessin Lilibet Diana, die im Juni zwei Jahre alt wird, wurde am Freitag (3. März) vom Erzbischof von Los Angeles, Pfarrer John Taylor in Montecito getauft. Lilibets Titel und der ihres Bruders Archie, der am 6. Mai vier Jahre alt wird, wurden auf der Website des Buckingham Palastes aktualisiert. Die Taufe erlangte großes öffentliches Interesse und dürfte mit seinem Niedllich-Bonus vom Beliebtheitstief ihrer Eltern in Großbritannien sowie zuletzt auch in den Vereinigten Staaten ablenken.

Im eleganten Dress ging Meghan der Arbeit ihrer Archewell-Stiftung nach

Meghan Markles Auftritt in Los Angeles nach langer Medienpause war ein voller Erfolg (Fotomontage). © Instagram@dukeandduchessofsussexdaily & Anwar Hussein/Imago

Schnell war auch Meghans Begleitung identifiziert und damit offenbarte sich auch der Anlass des Meetings. Die Damen kamen vom Archewell-Brunch, denn an Meghans Seite war Ashley Momtaheni Hansen, Leiterin der Kommunikationsabteilung von Prinz Harrys und Meghan Markles Wohltätigkeits-Stiftung. Ob allerdings das Businessbrunch oder die nur Stunden davor verkündete Bestätigung der Taufe ihrer Tochter Prinzessin Lilibet Diana, der Grund der guten Laune der Herzogin war, konnten die Fotografen nicht in Erfahrung bringen. Das Gracias Madre in der berühmten Melrose Avenue ist jedenfalls für seine veganen und biologischen Gerichte bekannt und führt 93 verschiedene Tequila-Sorten.

Auf der Website der Archewell Foundation wurde im Nachgang bestätigt, dass Meghan zudem noch die Wohltätigkeitsorganisation Harvest Home besuchte, die werdenden Müttern, die mit Problemen wie häuslicher Gewalt, Drogenkonsum und Obdachlosigkeit konfrontiert sind, Unterkunft und Unterstützung für ihr seelisches Wohlbefinden bietet. Dann gings weiter zur Eröffnung einer Pop-up-Baby-Boutique. Kein Zweifel, es gibt viel zu regeln, bevor das Herzogspaar im Mai seine Reise nach London zur Krönung Charles III. (74) trotz fehlender offizieller Bestätigung offenbar doch antritt, obwohl keiner der Royal Family zu Lilibets Taufe erschienen war. Verwendete Quellen: dailymail.co.uk, mirror.co.uk