Emotionaler „Megxit“: Beim Abschiedsessen von Meghan und Harry flossen die Tränen

London - Time to say goodbye! Für Prinz Harry und Herzogin Meghan ist langsam, aber sicher die Zeit gekommen, Abschied zu nehmen, denn nachdem die beiden Anfang des Jahres bekannt gegeben haben, sich von ihren royalen Pflichten zurückziehen zu wollen, werden sie ihr königliches Leben in London in Kürze aufgeben müssen. Wie emotional ihre letzten Tage zu Diensten der Monarchie dabei tatsächlich ablaufen, hat gerade ein tränenreiches Abschiedsessen des britischen Paares gezeigt.

Harry und Meghan laden zu emotionalem Abschiedsessen nach dem „Megxit“

Von England nach Kanada - nicht nur, dass Harry und Meghan ihre royalen Pflichten aufgeben wollen, auch ihren Wohnsitz im königlichen Palast werden sie zugunsten eines bürgerlichen Lebens in dem nordamerikanischen Land aufgeben. Auch ihr Büro im Buckingham Palace mussten sie folglich bereits schließen und damit all ihre Angestellten dort entlassen. Doch um ihre Dankbarkeit für deren Arbeit während all der letzten Jahre zum Ausdruck zu bringen, haben sich die Bald-nicht-mehr-Royals etwas ganz besonderes einfallen lassen und ihr 15-köpfiges Team zu einem besonders emotionalen Mittagessen im Londoner „Goring Hotel“ eingeladen.

Harry und Meghan: So überraschten sie ihre Angestellten

Wie pagesix allerdings wissen will, war das nicht die erste anerkennende Geste, die sich der Enkel der Queen und dessen Frau für ihre Mitarbeiter überlegt haben. So zitiert das Blatt eine royale Quelle, die verrät: „Harry und Meghan haben oft solche Sachen gemacht und zum Beispiel Pizza-Partys geschmissen oder Eiswägen für ihre Angestellt bestellt.“ Für ihren royalen Abschied nach dem „Megxit“ hätten sich die beiden aber etwas ganz Besonderes einfallen lassen wollen und somit das gemeinsame Mittagessen arrangiert. Bei dem soll es dann auch besonders emotional hergegangen sein.

Tränen bei Harry und Meghans Angestellten nach emotionalem Abschiedsessen

„Sie haben auf ihr Team angestoßen und ihnen für alles, das sie getan hatten, gedankt“, so der Insider weiter. Denn nachdem sie schon so viel zusammen erlebt hätten und Harrys und Meghans Mitarbeiter gerade in letzter Zeit rund um die Uhr gearbeitet hätten, um dem Paar einen reibungslosen letzten Aufenthalt in London zu ermöglichen - dort haben die beiden vor kurzem ihren letzten Auftritt als Royals absolviert und mit einem Detail für finale Verwirrung gesorgt - hätten die Royals hätten einfach ihre Wertschätzung zum Ausdruck bringen wollen. Ein Ziel, das Harry und Meghan offensichtlich erreicht haben, denn mit ihrem Abschieds-Mittagessen sollen sie einige ihrer Angestellten sogar zum Weinen gebracht haben.

Trotz „Megxit“ reißen die Gerüchte um Harry und Meghan nicht ab

Wie melancholisch die Royals ihrer königlichen Vergangenheit selbst nachsehen und deswegen womöglich auch das ein oder andere Tränchen vergießen müssen, kann nur spekuliert werden. Eines wird allerdings knallharte Realtität: Künftig müssen Harry und Meghan nämlich für ihr eigenes Geld sorgen. EineEinkaufsliste der beiden ließ im Zuge dessen bereits Gerüchte aufkommen, ob ihnen nach dem „Megxit“ womöglich bald das Geld ausgehen könnte - ein möglicher Film-Deal könnte Abhilfe schaffen. Derzeit kursiert aber auch ein ganz anderes Gerücht über die beiden, in dem es heißt, Camilla sei „stinksauer“ auf die Herzogin.

