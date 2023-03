Gigantische Gage: Helene Fischer kassiert jeden Abend auf „Rausch“-Tour ordentlich ab

Von: Lukas Einkammerer

Mit ihrer großen „Rausch“-Tour zieht Helene Fischer in den kommenden Monaten durchs ganze Land. Die 70 Konzerte bescheren der Schlagerqueen Millionen.

Bremen – Schlagerfans und leidenschaftliche Konzertgänger kommen dieses Jahr voll auf ihre Kosten, denn Helene Fischer (38) geht von März bis Oktober auf große „Rausch“-Tour. Während sich das Publikum auf ein Live-Spektakel der Extraklasse freut, wartet auf das Konto der Schlagerqueen ein regelrechter Geldfluss – denn bei den Konzerten kommt ein Millionenbetrag zusammen.

Neue und alte Schlagerhits: Helene Fischer geht auf große „Rausch“-Tour

Im Oktober 2021 erschien Helene Fischers achtes Album „Rausch“ und nach einem Konzert in der Messe München im August 2022 zieht die unangefochtene Schlagerkönigin mit ihren neuen Liedern diesen Sommer durchs ganze Land. Der Auftakt der Tour, bei der sie vom Cirque du Soleil begleitet wird, ist am 21. März in der ÖVB Arena in Bremen und die Abschlussshow findet am 8. Oktober in der Frankfurter Festhalle statt.

Stolze 70 Mal spielt Helene Fischer dieses Jahr ihre neuen und alten Hits live – um so ein Unterfangen auf die Beine zu stellen, bedarf es einer mehr als hundertköpfigen Kohorte. Wie die Kölner Boulevardzeitung Express berichtet, sollen an der „Rausch“-Tour von Helene Fischer 40 Musiker und Tänzer sowie 75 weitere Personalmitglieder beteiligt sein. Außerdem sollen sechs Tourbusse, über 100 Kostüme und 130 Paar Schuhe zum Einsatz kommen – wahrlich ein Event der Superlative.

Schlagerqueen auf Erfolgskurs: Helene Fischer verdient sich mit „Rausch“-Tour eine goldene Nase

Dass bei einer monatelangen Live-Tournee von solch gigantischem Ausmaß ein beträchtlicher Gewinn zusammenkommt, ist kein Wunder. Laut Express haben Experten geschätzt, dass Helene Fischer mit jedem der 70 „Rausch“-Konzerte 225.000 Euro verdient. Diese Summe errechne sich aus den Einnahmen durch Ticketverkäufe (ca. 70 Millionen Euro), Merchandise und Getränken (ca. 4 Millionen Euro) sowie den Kosten für Produktion, Saalmiete, Kartenvertrieb (ca. 40 Millionen) und Abgaben an die Konzertagentur.

Bald geht es los: Helene Fischer geht auf große „Rausch“-Tour – und verdient sich dabei eine goldene Nase. © IMAGO/Andreas Weihs; IMAGO/osnapix (Fotomontage)

Mit jeder einzelnen Show einen sechsstelligen Betrag einzuspielen – was Helene Fischer mit der „Rausch“-Tour erreicht hat, davon können viele aufstrebende Künstler nur träumen. Eine astronomische Gage hätte es auch für die inzwischen wieder gekippte RTL2-Doku über Michael Wendler geben sollen. Verwendete Quellen: amp.express.de, swp.de, radiox.co.uk