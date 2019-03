„Konnten nichts mehr tun“: Freunde von tot aufgefundenem „Rosenheim Cops“-Schauspieler trauern

Der „Rosenheim Cops“-Schauspieler Matthias Messner ist tot aufgefunden worden. Freunde verabschieden sich mit traurigen Worten.

Update vom 22. März: Freunde von ZDF-Schauspieler Matthias Messner, die verzweifelt nach ihm gesucht hatten, haben bei Facebook traurige Worte in Großbuchstaben gepostet. „MATTHIAS WURDE HEUTE UM 17 UHR LEBLOS IM WALD BEI PERCHTOLDSDORF GEFUNDEN. WIR KONNTEN NICHTS MEHR TUN“, schrieben sie am Mittwoch. „DANKE FÜR EURE MITHILFE, DIE RATSCHLÄGE, DIE STARKE ZUSAMMENARBEIT UND EURE GUTEN GEDANKEN.“

Unterschrieben ist das Statement mit „Matthis Familie, Freunde, Kollegen und alle Beteiligten“.

Wie ein Polizeisprecher gegenüber focus.de bestätigt, hatte die private Suchaktion zum Fund der Leiche geführt.

ZDF-Schauspieler aus „Rosenheim Cops“ tot aufgefunden - Polizei gibt Update

Update vom 21. März 2019: Der vermisste ZDF-Schauspieler Matthias Messner wurde am Mittwoch tot in einem Wald aufgefunden. Bereits seit Sonntag wurde er vermisst. Der Schauspieler war unter anderem aus der ZDF-Erfolgsserie „Rosenheim Cops“ bekannt. Am Donnerstagmorgen bestätigte die Polizei noch einmal gegenüber kurier.at, dass eine Fremdeinwirkung beim Tod des 42-Jährigen ausgeschlossen ist.

„Es gibt keine Hinweise auf eine Gewalttat“, so Polizeisprecher Raimund Schwaigerlehner. Nun sind die Ermittlungen wohl abgeschlossen. Eine Obduktion wurde nicht angeordnet. Ob es sich um einen natürlichen Tod oder um Suizid handelt, wurde nicht bekannt.

Hinweis der Redaktion: Generell berichten wir nicht über den Verdacht von Selbsttötungen, damit solche Fälle mögliche Nachahmer nicht ermutigen. Eine Berichterstattung findet nur dann statt, wenn die Umstände eine besondere öffentliche Aufmerksamkeit erfahren. Wenn Sie oder eine Ihnen bekannte Person unter einer existentiellen Lebenskrise oder Depressionen leidet, kontaktieren Sie bitte die Telefonseelsorge unter der Nummer: 0800-1110111. Hilfe bietet auch der Krisendienst Psychiatrie für München und Oberbayern unter 0180-6553000.Weitere Infos finden Sie auf der Webseite www.krisendienst-psychiatrie.de

Vermisster ZDF-Schauspieler aus „Rosenheim Cops“ tot aufgefunden

Unser Artikel vom 20. März 2019:

Wien - Der Schauspieler Matthias Messner ist tot aufgefunden worden. Das bestätigte die österreichische Polizei gegenüber dem österreichischen Kurier. Messner war unter anderem durch seine Rolle in der ZDF-Erfolgsserie „Rosenheim Cops“ bekannt.

Vermisster ZDF-Schauspieler: Matthias Messner aus „Rosenheim Cops“ in Wald tot aufgefunden

Freunde, die nach dem Schauspieler gesucht hatten, sollen Messner am Mittwochabend in einem Wald nahe Perchtoldsdorf in Niederösterreich tot aufgefunden haben, heißt es in dem Bericht. Messner soll dort in einer Art Zelt gelegen haben. Nach den aktuellen Erkenntnissen kann eine Fremdeinwirkung als Todesursache ausgeschlossen werden. Das bestätigte ein Polizeisprecher dem Kurier. Genauere Hintergründe zur Todesursache liegen bislang nicht vor. Ermittlungen vor Ort laufen noch.

Video: "Rosenheim Cops"-Schauspieler (42) tot aufgefunden

Von dem 42-jährigen Matthias Messner fehlte schon seit Sonntag jede Spur. Am Nachmittag soll er mit einem Rucksack zu einem Spaziergang aufgebrochen sein. Am Abend sei er nach Angaben der Mitbewohner nicht zurückgekommen. Am Montag soll Messner dann nicht zu einer Theaterprobe erschienen sein.

Freunde starteten große Suchaktion nach „Rosenheim Cops“-Darsteller Matthias Messner

Verwandte und Freunde meldeten Messner daraufhin bei der Polizei als vermisst und starteten selbst eine großangelegte Suchaktion. Sie verteilten Flugblätter in der Stadt und riefen im Internet zur Mithilfe auf. Die Polizei suchte seit Wochenbeginn ebenfalls nach Messner. Bei der Suche sollen nach Angaben von heute.at auch zwei Hubschrauber und Hundestaffeln eingesetzt worden sein. Allerdings blieb dies ohne Erfolg.

Für den Mittwoch hatten Freunde erneut zu einer großen Suchaktion aufgerufen. Mehrere Dutzend Menschen schlossen sich an. In der Folge dieser privaten Aktion soll der Schauspieler dann am Mittwochabend gefunden worden sein.

rjs