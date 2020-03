Maite Kelly: Sängerin spricht über „bedrohliche Lage“ - sie hat eine düstere Prognose

Maite Kelly kennt man vor allem von der Schlager-Bühne. Nun hat sie in einem Post düstere Prognosen über die Corona-Pandemie getroffen. Doch sie sieht auch eine Lösung.

Maite Kelly ist vor allem als Schlagersängerin bekannt

Nun hat sie sich in einem nachdenklichen Post an ihre Fans gewandt

Sie spricht von einer „bedrohlichen Lage“

Maite Kelly kennen die meisten ihrer Fans von der Schlager-Bühne. Doch die Sängerin ist nicht nur im Schlager-Business aktiv. Privat engagiert sie sich in der deutschen Krebshilfe oder auch für KölnEngagiert, den Preis für alle ehrenamtlichen Helfer. So kann die Power-Frau in der aktuellen Corona-Krise natürlich auch nicht schweigen und appelliert an ihre Fans. Ihre Worte wirken sehr ernst.

Maite Kelly spricht über Corona-Pandemie: „Bedrohliche Lage“

Maite Kelly hat ein schwarz-weißes Porträtfoto für ihren Post gewählt, das die Sängerin von der Seite zeigt. Mit geschlossenen Augen fasst sich Maite Kelly an den Hals. Ein nachdenklich wirkendes Foto, das den Text darunter noch einmal unterstreicht.

„Liebe Freunde“, beginnt die 40-jährige ihre Message. Sie möchte diese Nachricht als „Mutter, Mitbürgerin, Unternehmerin und nicht zuletzt als Künstlerin“ an all ihre Follower, Freunde und Kollegen richten. Maite Kelly spricht von der Ohnmacht, die viele und auch sie in ihrer Branche aufgrund der aktuellen Situation mit dem Corona-Virus und den deshalb abgesagten Veranstaltungen verspüren. Doch die „bedrohliche Lage“ betrifft nicht nur ihre Branche. Auf „allen Ebenen und Lebenslagen stockt der Atem vor der aktuellen, bedrohlichen Lage“, so Kelly.

Maite Kelly appelliert an ihre Fans - sie fordert zu Zusammenhalt auf

Ein Thema, das in Maites Leben einen hohen Stellenwert hat, ist ihr Glaube. Sie spricht selten darüber, doch nun wählt sie ihn als Vergleich. Denn Maite Kelly hat einen bestimmten Appell an die Leser des Textes. Sie ruft die Menschen dazu auf an Mitmenschlichkeit und Zusammenhalt zu denken. Mit diesen beiden Eigenschaften lassen sich Krisen überwinden.

Maite Kelly führt zwei Beispiele an. Sie denke momentan sehr häufig an die Patentante ihres Vaters, die im 2. Weltkrieg eine jüdische Familie versteckte und an die Geschichte Moses, in der die Menschen ebenfalls nur durch Zusammenhalt überlebten. „Was haben wir Menschen für Verheerendes überstanden!? Und auf alles war Nächstenliebe die einzige Antwort“, schreibt die Sängerin.

Maite Kelly mit düsterer Prognose - sie sieht Konsequenzen nach der Pandemie

Die Corona-Krise momentan zeigt eher die gegenteiligen Reaktionen. Hamsterkäufe und sogar Diebstähle von Desinfektionsmitteln zeigen, dass der Mensch wohl zuallererst an sich selbst denkt. Maite hat dazu eine düstere Prognose. „Die aktuelle Lage wird noch viele Konsequenzen nach sich ziehen, auch wenn der Virus vorbeigezogen ist“, scheint sie sich sicher. „Die gewichtigste Antwort auf diese Krise ist Menschlichkeit“, meint Maite.

„Wenn ich mich umschaue, dann sehe ich nun nur noch mehr, wie wichtig es ist, dass wir einander festhalten.“ Denn mehr denn je merke man, dass die Menschen global zusammenhängen und Teil eines Ganzen seien. Sie müssten zusammenhalten, meint die Sängerin. „Ich bin dankbar zu spüren, dass ich die Gewissheit in mir trage, dass wir „uns haben“. Ich umarme jeden einzelnen von Euch“, schließt die Sängerin und lobt die „Helden“ der aktuellen Zeit: Ärzte, Wissenschaftler, Krankenschwestern und Polizisten.

Maite Kelly: Ihre Fans loben die Worte der Sängerin

Die Fans lieben Maites offene Worte. „Besser kann es nicht ausgedrückt werden Maite!“ oder „Toll solch menschliche Künstler wie Dich zu haben“, loben ihre Follower. Und sie teilen auch ihre eigenen Meinungen. „Leider wissen die meisten Menschen nicht mehr was Nächstenliebe bedeutet. Jeder schaut nur noch auf sich. Das ist sehr traurig“, schreibt eine Nutzerin und eine Krankenschwester: „Ich selbst bin Krankenschwester mit ganzem Herzen und bedanke mich für deine Worte und umarme dich zurück.“

Vor ein paar Monaten machten sich die Fans von Maite Kelly Sorgen um die Sängerin. Sie hatte alle Termine abgesagt. Oder hatte sie sich mit der Kelly-Family zerstritten?

