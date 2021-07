Märtha Louises Tochter Leah Isadora Behn: Sie schickt Urlaubsgrüße

Sie strahlt wieder

+ © Larsen, Haakon Mosvold/dpa Die norwegischen Royals beim 80. Geburtstag Königin Sonjas 2017. Leah Isadora steht ganz links. © Larsen, Haakon Mosvold/dpa

Es ist erst zwei Jahre her, dass Leah Isadora Behn ihren Vater verloren hat. Ein Glück, dass die Tochter von Märtha Louise wieder fröhlich ist. Sie grüßt aus den Ferien.

Oslo – Leah Isadora Behn (16) scheint ihren Urlaub sichtlich zu genießen und lässt ihre Follower auf Instagram daran teilhaben. Wie jeder Teenager setzt sie sich in Szene, küsst eine Palme, posiert vor einem Höhleneingang, probiert psychedelische Filter aus und zieht lustige Grimassen – gute Laune und Begeisterung für witzige Ideen scheint die 16-Jährige auf jeden Fall zu haben.*

Es sieht so aus, als ob sie mit Mama Märtha Louise (49) nach Portugal gereist ist. Die große Schwester Prinz Haakons* (48) von Norwegen zeigte sich jedenfalls nur drei Tagen früher bei einem Reitturnier im Vilamoura Equestrian Centre, wo ihre jüngste Tochter Emma Tallulah (12) an den European Championships 2021 mit ihrem Pferd Fetoucha teilnahm. Töchterchen Leah Isadora schickte ihren Fans jetzt süße Urlaubsgrüße bei Instagram.

Es ist besonders schön, Mutter und Töchter in so guter Verfassung zu sehen, nachdem sich Märthas Ex-Mann und Vater ihrer drei Töchter, Ari Behn 2019 das Leben genommen hatte. Märtha Louise verarbeitet ihre Beziehung zu dem verstorbenen Schriftsteller* mit offenen Worten in einer Doku-Serie. Sie fand Halt und neuen Lebensmut in ihrer Partnerschaft mit Schamane Durek Verrett (46) und in ihrer konstanten Liebe zu Pferden. *24royal.de ist ein Angebot von IPPEN.MEDIA.