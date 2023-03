Wochen vor der Krönung: Überraschungsbesuch von Prinz Harry in London

Von: Susanne Kröber

Während alle Welt noch rätselt, ob Prinz Harry zur Krönung von König Charles III. anreisen wird, ist der Herzog von Sussex plötzlich in seiner alten Heimat aufgetaucht.

London – Sein letzter Besuch in der britischen Heimat liegt ein halbes Jahr zurück. Bei der Beerdigung von Queen Elizabeth II. (96, † 2022) erwies Prinz Harry (38) seiner Großmutter die letzte Ehre. Doch seitdem ist viel passiert. In ihrer Netflix-Doku „Harry & Meghan“ teilten Prinz Harry und Meghan Markle (41) gegen die britischen Royals aus, noch persönlicher dann die Vorwürfe, die Harry in seiner Biografie „Spare“ (dt.: „Reserve“) gegen seine Familie erhob.

Prinz Harry in London: Grund für seinen Besuch ist eine gerichtliche Anhörung

Fraglich ist deshalb auch nach wie vor, ob Prinz Harry und Meghan Markle bei der Krönung von König Charles III. (74) am 6. Mai in der Westminster Abbey vor Ort sein werden, offiziell bestätigt wurde bisher lediglich, dass die Sussexes eine Einladung erhalten haben. Doch jetzt wurde Wahl-Kalifornier Harry überraschend in seiner alten Heimat Großbritannien gesichtet. In London erschien Prinz Harry am Morgen des 27. März am High Court zu einer Anhörung.

Prinz Harry gehört zu einer Reihe hochrangiger Persönlichkeiten, darunter auch Sir Elton John (76) und Liz Hurley (57), die gerichtlich gegen Associated Newspapers Limited (ANL), den Herausgeber der Daily Mail, vorgehen. Es geht dabei um den Vorwurf der angeblich rechtswidrigen Informationsbeschaffung. Daily Mail will laut The Mirror ein Angebot einreichen, um die Klagen zu beenden.

High Court of Justice Der High Court ist im Londoner Gerichtsgebäude Royal Courts of Justice untergebracht und kümmert sich in erster Instanz um wichtige Fälle. Das Obergericht ist in drei Abteilungen aufgegliedert, die Kammer für Wirtschaftssachen, die Kammer für Familienrecht und die Kammer für Zivilangelegenheiten. Der High Court of Justice ist allerdings nicht die höchste Instanz im Vereinigten Königreich, das höchste Gericht ist der ebenfalls in London angesiedelte Supreme Court of the United Kingdom.

Trifft sich Prinz Harry bei seinem Besuch in London auch mit Mitgliedern seiner Familie?

Bei dem Gerichtstermin handelt es sich um eine viertägige Vorverhandlung, weshalb britische Medien auch annehmen, dass Herzogin Meghan mit den Kindern Archie (3) und Lilibet (1) zu Hause in Montecito geblieben ist. Aufnahmen aus London zeigen einen gut gelaunten Prinz Harry, der von Sicherheitskräften flankiert am Gerichtsgebäude Royal Courts Of Justice eintrifft. Laut The Mirror soll Harry die wartenden Fotografen und Journalisten mit einem freundlichen „Guten Morgen“ begrüßt haben.

Bei seiner Ankunft vor Gericht begrüßte Prinz Harry die wartenden Journalisten und Fotografen mit einem Lächeln. (Fotomontage) © IMAGO/ZUMA Wire/picture alliance/dpa/PA Wire | Jordan Pettitt

Bleibt die Frage, ob Prinz Harry seinen Besuch in London auch für ein Treffen mit seiner Familie nutzen wird. Allerdings könnte das zeitlich schwierig werden, selbst wenn beide Seiten den Kontakt wünschen sollten. König Charles weilt von Mittwoch bis Freitag auf Staatsbesuch in Deutschland. Harrys Bruder Prinz William (40) ist zwar zurück von seiner Stippvisite in Polen, allerdings gilt das Verhältnis zwischen ihm und Harry spätestens seit dessen Skandal-Memoiren als komplett zerrüttet. Ob mit oder ohne vorheriges Treffen – Harry und Meghan droht bei der Krönung eine Behandlung zweiter Klasse. Verwendete Quellen: mirror.co.uk