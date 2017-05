Ticker zu Pippa-Hochzeit: Ist sie SCHÖN! Die Fotos der Braut

Pippa Middleton in ihrem wunderschönen Brautkleid an der Seite von Michael Middleton.

Endlich ist es so weit! Heute gibt Pippa Middleton ihrem Liebsten James Matthews das Ja-Wort geben. Wir berichten im Live-Ticker - inzwischen sind auch Fotos von Kates Outfit im Netz.

Pippa Middleton, die Schwester der Herzogin von Cambridge Kate, heiratet am Samstag ihren Freund James Matthews.

Die Hochzeit findet in der St. Mark‘s-Kirche in Englefield (Grafschaft Berkshire) statt.

Zu den Gästen gehören neben Kate auch Prinz William - und natürlich auch die Kinder George und Charlotte. Kate und Prinz William setzen auf die Farbe rosa.

Auch Prinz Harry ist dabei - ob er seine neue Freundin Meghan Markle mitnehmen darf, ist noch nicht klar.

13.14 Uhr: Und er ist doch rosa, der Hut von Kate! Und ihr ganzes Kleid auch! Der Tickerer hat‘s doch gesagt! (Siehe Diskussion weiter unten und noch weiter unten). Und das ganze Kleid ist rosa! Heute ist so ziemlich alles rosa, was die Hochzeitsgäste tragen.

+ Hochzeit Pippa Middleton © dpa

13.09 Uhr: Einfach nur süß! Prinz George und Prinzessin Charlotte neben ihrer Nanny Maria Borrallo.

13.08 Uhr: Tuschel-Thema rund um die Hochzeit ist eine Frage: Wo ist Meghan? Die Freundin von Prinz Harry wurde noch nicht gesichtet. Ist sie da? Oder nicht? Wir werden es früher oder später erfahren. Würden wir an den Nägeln kauen, würden wir jetzt an den Nägeln kauen.

12.57 Uhr: Pippas Hochzeitskleid stammt übrigens vom Designer Giles Deacon.

12.56 Uhr: Und jetzt haben uns auch noch weitere Fotos erreicht, die die Ankunft von Pippa und ihrem Vater im Cabrio zeigen. Wir können Ihnen nur raten, sich durch die Fotostrecke unten zu klicken. Machen müssen Sie‘s schon selbst. Aber glauben Sie uns: Es sind wundervolle Bilder drin.

12.50 Uhr: Nein, wir haben jetzt nicht fünf Minuten gebraucht, um uns von diesem überwältigenden Anblick zu erholen. Wobei: Auch. Aber wir haben vielmehr die Zeit genutzt, um die Fotostrecke unten aufzustocken. Mit ganz vielen weiteren Bildern. Klicken Sie doch rein.

12.45 Uhr: Uns hat soeben das erste Foto der Braut erreicht! Und wir sind sprachlos. Sieht diese Frau schön aus!

+ Pippa Middleton in ihrem wunderschönen Brautkleid an der Seite von Michael Middleton. © AFP

12.43 Uhr: Entwarnung! Kate ist doch da! Wie der Mirror berichtet, ist sie bei der Ankunft gemeinsam mit ihren beiden Kindern gesichtet worden.

12.40 Uhr: Ha! Wir haben‘s doch gesagt! Rosa ist die Farbe des Tages! Auch wenn nicht jedes Rosa wirklich Rosa ist (siehe unsere Debatte weiter unten). Denn auch die Mutter der Braut, Carole Middleton, ist heute ganz in Rosa gewandet. Und da gibt es auch keine Zweifel.

+ Mutter Carole Middleton und ihr Sohn James Middleton kommen zur Hochzeit von Pippa Middleton. © dpa

12.39 Uhr: Viel erkennt man nicht, zugegeben - aber dieses Foto zeigt, wie Pippa Middleton in einem Cabrio ankommt.

12.33 Uhr: Die Trauung in der Kirche läuft. Natürlich sind da Fotografen und Journalisten unerwünscht.

12.32 Uhr: Wir mögen diesen Moment ganz besonders: Spencer Matthews, Bruder und Trauzeuge des Bräutigams, begrüßt die Prinzen William und Harry - und umgekehrt. Man wird nun eine gemeinsame Familie. Und man versteht sich ganz offensichtlich prächtig. Hach!

+ Spencer Matthews, Bruder und Trauzeuge des Bräutigams, begrüßt die Prinzen William und Harry. © AFP

12.30 Uhr: Wir kommen gar nicht hinterher, so viele schöne Bilder kommen. Also haben wir gemacht, was naheliegend ist - eine Fotostrecke zum Durchklicken! Mit William, mit Harry, mit ganz vielen anderen Verwandten und Freunden des Brautpaars. Bitte schön:

12.22 Uhr: Wo sind eigentlich Kate und Meghan? Bisher gibt‘s nur Bilder der Prinzen alleine.

12.21 Uhr: So entspannt sehen die Prinzen aus. Und jetzt, wo wir das ganze etwas schärfer sehen, entflammt die Farb-Debatte über Williams Debatte von Neuem! Der Rosa-Verfechter ist dabei, auf Bordeaux umzuschwenken, während mehrere andere Beobachterinnen überzeugt sind, dass sie rot sind. Bei zwei Dingen sind sich aber alle einig: Harry trägt blau. Und gut schauen sie aus, die beiden.

12.07 Uhr: Ah, den kennen wir auch! Das ist kein Geringerer als Tennis-Legende Roger Federer und seine Gattin Mirka.

+ Roger Federer mit seiner Gattin. © AFP

12.05 Uhr: Oha, die Farbexpertin unserer Onlineredaktion zweifelt die Deutung des untenstehenden Fotos an: Ihrer Interpretation nach ist Kates Hut nicht etwa rosa, sondern „Pfirsich oder beige“. Und Williams Krawatte auch nicht rosa, sondern rot. Wer hat recht? Entscheiden Sie bitte!

12.04 Uhr: Diese Bilder dürften Fans der Middletons hyperventilieren lassen! Es sind die ersten Fotos von Kates Outfit im Netz. Laut Daily Mirror trägt sie einen pfirsichfarbenenen rosa Hut. William sehe adrett aus, so das Blatt, mit einem weißen Hemd und einer rosa Krawatte. Offenbar ist rosa die Farbe des Tages - auch Ihr Pippa-Hochzeits-Tickerer erwägt, sein schnödes Hemd in eine rosa Ganzkörperkluft auszutauschen.

11.55 Uhr: Die ersten Gäste sind laut Daily Mirror schon am Vormittag eingetroffen. Darunter auch James‘ Trauzeuge Spencer Matthews. Er kam ohne seine Freundin Vogue Williams, die heute in Dublin geschäftlich zu tun hat.

10.49 Uhr: Oh oh! Laut Sun gab es ein großes Loch im Garten-Glaspalast für die Hochzeitsgäste - das konnte zum Glück noch repariert werden. Man würd‘s ihr zwar wünschen, aber es ist nicht zu erwarten, dass das Wetter heute den ganzen Tag trocken bleibt. Die Gäste sollen aber wenigstens nichts abkriegen.

10.46 Uhr: Die Messe beginnt um 12.30 Uhr. Und wie die Daily Mail schlussfolgert, hat Pippa aus einem Fehler ihrer Schwester Kate gelernt: Sie hat es geschafft, die Pläne für die kirchliche Trauung völlig unter Verschluss zu halten - inklusive der Predigt von Nick Wynne-Jones und die Wahl der Lieder. Bei der Hochzeit von William und Kate war viel zu viel durchgesickert.

10.42 Uhr: Noch ein bisschen Vorschau: Vor 2011 kannte sie so gut wie niemand. Mit der Hochzeit von Kate und William wurde Philippa Charlotte Middleton, genannt Pippa, berühmt. Das lag auch an dem figurbetonten weißen Kleid von Alexander McQueen, das Kates kleine Schwester als Trauzeugin anhatte und sie zum Internethype machte. Sie bekam den Spitznamen „Her Royal Hotness“ verpasst. Jetzt heiratet Pippa (33) selbst. Für die seriöse „Times“ ist es „The Wedding of the Rear“, das könnte man mit „Hochzeit des Hintern“ übersetzen.:

9.12 Uhr: Das Wichtigste in wenigen Sätzen: In Großbritannien findet am Samstag die Society-Hochzeit des Jahres statt: Pippa Middleton, Schwägerin von Prinz William und Schwester von Herzogin Kate, gibt dem Hedgefonds-Manager James Matthews das Jawort (12.30 Uhr). Der 33-Jährigen und ihrem acht Jahre älteren Verlobten ist viel Aufmerksamkeit sicher, nicht zuletzt wegen der promintenen Gäste. Neben Kate und William und deren Kindern George und Charlotte werden auch Williams Bruder Harry sowie Kronprinz Charles erwartet.

Prinz Harrys Freundin, die US-Schauspielerin Meghan Markle, wird wohl nur zum Empfang, nicht jedoch zur Trauung erscheinen. Die Hochzeit findet in der Nähe des Anwesens der Middletons in Englefield in der Grafschaft Berkshire westlich von London statt.

+ Ein Traum in Weiß! Dabei war es damals gar nicht ihre eigene Hochzeit. Jetzt schreitet Pippa Middleton endlich selbst vor den Traualtar. © AFP

Vorschau: Pippa Middleton heiratet Hedgefonds-Manager James Matthews

Royal-Fans aufgepasst: An diesem Wochenende gibt es für Sie einen ganz besonderen Leckerbissen. Pippa Middleton, die kleine Schwester von Herzogin Catherine „Kate“ von Cambridge, wird mit ihrem Verlobten James Matthews vor den Traualtar treten. „Pippa“, die mit bürgerlichem Namen eigentlich Philippa Charlotte Middleton heißt, ist der Öffentlichkeit durch ihren denkwürdigen Auftritt bei der Hochzeit von Kate und William bekannt geworden. Damals trug sie ein hautenges weißes Kleid, das einen eindeutigen Anblick auf ihr Hinterteil gewährte. Die Medien waren so begeistert von Kates jüngerer Schwester, dass der Auftritt der heutigen Herzogin von Cambridge beinahe zur Nebensache wurde. Damit Pippa selbst an ihrer eigenen Hochzeit kein solches Schicksal ereilt, dürfte sich die brünette Grazie in Sachen Hochzeitskleid ordentlich ins Zeug legen. Der britische Modedesigner Giles Deacon soll laut Gala derjenige sein, der Pippas Traum in Weiß wahr werden lässt - zumindest war er mit Kleidersäcken beladen im Haus der Bride-to-be gesichtet worden.

Rauschendes Fest geplant - doch wer darf mitfeiern?

Da Pippas Zukünftiger niemand Geringeres ist als Hedgefonds-Manager und Multimillionär James Matthews, wird neben einem atemberaubenden Brautkleid auch eine rauschende Feier erwartet. Nach der Zeremonie in der vergleichsweise bescheidenen St. Mark‘s Kirche in Englefield wird die gesamte Partygemeinde nach Angaben der Gala per Bentley-Flotte zum nahegelegenen Familienanwesen der Middletons, nach Englefield House gebracht.

+ Im Garten des Familienanwesens der Middletons ließen Pippa und James einen prunkvollen Glaspalast errichten, damit die Partygemeinde am Samstag ungestört von Regen und Gewitter feiern kann. © Google Maps/Englefield House

Das ganze Fest inklusive Garten-Glaspalast soll etwa 400.000 Euro kosten. Doch das ist keine Überraschung. Viel spannender ist die Frage nach der Gästeliste: Fest steht, dass Kates Sprösslinge, Prinz George und Prinzessin Charlotte wichtige Parts bei der kirchlichen Trauung übernehmen werden. Auf der anderen Seite ist noch unklar, ob Kate bei der Hochzeit ihrer Schwester wirklich so gar keine Rolle spielen wird. Außerdem ist da noch Harrys neue Flamme, Suits-Schauspielerin Meghan Markle, die möglicherweise nur zur inoffiziellen Party am Abend eingeladen ist. Die Antworten auf diese und alle weiteren Fragen rund um Pippas Traumhochzeit erfahren Sie in unserem Live-Ticker.