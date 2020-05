US-Musiklegende Little Richard tot: Rätselraten um Todesursache

Little Richard ist tot. Der legendäre US-Musiker verstarb im Alter von 87 Jahren. Über die Todesursache herrscht noch Unklarheit.

Little Richard ist tot. Er wurde 87 Jahre alt.

ist tot. Er wurde 87 Jahre alt. Der Musiker verstarb am 9. Mai 2020, die Todesursache ist noch unklar.

Little Richard feierte seinen Durchbruch in den 1950ern und prägte den Rock‘n‘Roll.

Seine bekanntesten Hits waren „Tutti Frutti“, „Long Tail Sally“ oder „Rip It Up“.

München - Little Richard ist tot. Der US-amerikanische Sänger und Songwriter, einer der Pioniere des Rock‘n‘Roll, wurde 87 Jahre alt. Die Todesursache ist dabei noch unklar.

+ Little Richard. © picture-alliance / dpa / Uta_Rademacher

Sohn Danny Penniman berichtet vom Tod des Sängers Little Richard

Das berichtet das amerikanische Musik-Magazin „Rolling Stone“ und beruft sich dabei auf Richards Sohn Danny Penniman.

Little Richard wurde am 5. Dezember 1932 in Macon, Georgia unter ddem Namen Richard Wayne Penniman geboren. Seinen Durchbruch feierte Little Richard mit dem Song„Tutti Frutti” im Jahr 1956. Es folgten weitere Hits: „Long Tall Sally“, „Rip It Up“, 1957 dann „Lucille“ und 1958 „Good Golly Miss Molly“.

+ Little Richard. © dpa / Herbert Spies

Seine Darbietung war von Beginn an einzigartig und spektakulär: Er war bekannt für seinen sexuellen Unterton, dennoch gab es bei seinen Nummern einen Einfluss des Gospels. Charakteristisch sei auch seinsimples, aber geradezu hämmerndes Piano-Spiel gewesen, schreibt „Rolling Stone“ über den Verstorbenen.

Little Richard: Auf Rock‘n‘Roll folgten Funk und Soul

Little Richard prägte viele Musiker seiner Generation, beispielsweise Buddy Holly, Jerry Lee Lewis und Elvis Presley. In den 1960er Jahren feierte er nach mehrjährigem Rückzug für religiöse Studien ein Comeback. Er entwickelte sich in Richtung Soul und Funk weiter, ohne an frühere Verkaufszahlen anknüpfen zu können. Seit den 1980er Jahren stand er nur noch sporadisch auf der Bühne. 1986 wurder er als einer der ersten Musiker in die Hall of Fame des Rock‘n‘Roll aufgenommen.

mm/tz

Die größten Hits, an denen er beteiligt war, sind Fans noch heute im Ohr. Jetzt ist der legendäre Musiker Dave Greenfield nach einer Coronavirus-Infektion gestorben.

Erfahren Sie bei tz.de* alles über Instagram: Stories, Follower und Hashtags.

*tz.de ist Teil des bundesweiten Ippen-Digital-Redaktionsnetzwerks.

Rubriklistenbild: © picture-alliance / dpa / Uta_Rademacher