Beliebte deutsche Schauspielerin mit nur 47 Jahren unerwartet gestorben

Lisa Martinek ist unerwartet mit nur 47 Jahren in Italien gestorben.

Die beliebte deutsche Schauspielerin Lisa Martinek ist tot. Sie verstarb am Freitag während eines Italien-Aufenthalts.

Die beliebte Schauspielerin Lisa Martinek verstarb am Freitag, den 28. Juni, völlig unerwartet während eines Italien-Aufenthalts. Das teilte laut Spiegel ein Anwalt der Familie der Nachrichtenagentur dpa mit. Aus Rücksicht auf die Familie wollte der Anwalt keine weiteren Angaben zur Todesursache machen.

Lisa Martinek in Italien unerwartet gestorben - Todesursache unbekannt

Zuletzt war sie in zahlreichen TV-Produktionen, wie unter anderem dem Münchner Tatort zusehen. Die Schauspielerin wurde nur 47 Jahre alt. Sie hinterlässt zwei Töchter und einen Sohn, die aus ihrer Ehe mit dem italienischen Schauspieler Giulio Ricciarelli stammen. Ihre Kinder sind vier, sieben und neun Jahre alt.

Seit 2020 lebte sie mit Ricciarelli zusammen, nach der Hochzeit 2009 nahm sie auch dessen Nachnahmen an, behielt den Namen Martinek aus ihrer früheren Ehe mit Drehbuchautor Krystian Martinek allerdings als Künstlernamen bei. Am 11. Februar wurde sie als Lisa Wittich in Stuttgart geboren.

Auch die amerikanische TV-Schauspielerin Denise DuBarry starb kürzlich völlig überraschend im Alter von 63 Jahren. Die Todesursache ist besonders tragisch.

sp