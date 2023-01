Lisa Marie Presley ist tot: Elvis‘ Tochter erleidet Herzstillstand

Von: Fabian Müller

Lisa Marie Presley im Juni 2022 in Los Angeles. © IMAGO/Kathy Hutchins

Die Sängerin Lisa Marie Presley hat Medienberichten zufolge zunächst einen Herzstillstand erlitten und musste wiederbelebt werden, nun bestätigt die Familie ihren Tod.

Update vom 13. Januar 2023: Die Tochter von Rock‘n‘Roll-Legende Elvis Presley, Lisa Marie Presley, ist tot. Die US-Sängerin sei im Alter von 54 Jahren gestorben, teilte ihre Familie am Donnerstag (Ortszeit). Laut Promi-Portal „TMZ“ war Lisa Marie Presley nach einem Herzstillstand zu Hause ins Krankenhaus eingeliefert und in ein künstliches Koma versetzt worden. Die 54-Jährige war das einzige Kind von Elvis Presley.

Ihre Mutter „Priscilla Presley und die Presley-Familie sind schockiert und am Boden zerstört wegen des tragischen Tods ihrer geliebten Lisa Marie“, hieß es in einer Erklärung der Familie. Lisa Marie sei „die leidenschaftlichste, stärkste und am meisten liebende Frau, die ich je gekannt habe“, gewesen, schrieb Priscilla Presley in einer Erklärung, die auf der Website des Magazins „People“ veröffentlicht wurde.

Laut „TMZ“ war Lisa Marie Presley nach ihrem Herzstillstand in eine Intensivstation eingeliefert und in ein künstliches Koma versetzt worden. Eine Hausangestellte hatte die 54-Jährige demnach am Donnerstagmorgen leblos in ihrem Haus in Calabasas, einem Promi-Vorort von Los Angeles, gefunden. Presleys Ex-Mann Danny Keough, der auch auf dem Anwesen lebt, nahm demnach eine Herzmassage an Presley vor, bis die Rettungskräfte eintrafen und die Sängerin ins Krankenhaus brachten. Weiter berichtete das Promi-Portal, seine Quellen hätten betont, dass es sich nicht um einen Suizid gehandelt habe.

Die Feuerwehr des Bezirks Los Angeles bestätigte, dass es einen Rettungseinsatz bei einer Frau Mitte 50 gegeben habe, die kurz nach 10.30 Uhr (Ortszeit, 19.30 Uhr MEZ) einen Herzstillstand erlitten habe. Die Identität der Frau wollte die Feuerwehr nicht nennen.

Lisa Marie Presley war das einzige Kind von Elvis und Priscilla Presley. Sie brachte als Sängerin drei Alben heraus. In der Vergangenheit machte sie außerdem mit einer anderthalbjährigen Ehe mit Pop-Ikone Michael Jackson und einer nur drei Monate währenden Ehe mit US-Schauspieler Nicolas Cage Schlagzeilen.

Elvis Tochter erleidet Herzstillstand: Lisa Marie Presley in Klinik eingeliefert

Ursprungsmeldung vom 12. Januar 2023: Calabasas - Die Sängerin und Songschreiberin Lisa Marie Presley hat einen Herzstillstand erlitten und musste wiederbelebt werden. Das berichtet das US-amerikanische Promiportal tmz.com. Sanitäter wurden dem Bericht zufolge zu ihrem Haus in Calabasas gerufen, weil die Tochter von Elvis Presley nicht mehr ansprechbar gewesen sein soll.

Dem Bericht zufolge konnten die Mediziner Presleys Puls wiederherstellen, bevor sie ins Krankenhaus gebracht wurde. Der Sängerin soll das Medikament Epinephrin gegeben worden sein. Das Medikament wird häufig bei Herzstillständen angewandt. Wie es ihr derzeit geht, ist unklar.

Tochter von Elvis Presley in Krankenhaus eingeliefert: Am Dienstag war sie noch bei den Golden Globes

Lisa Marie Presley ist die Tochter von Elvis Presley und seiner Frau Priscilla. Am Dienstagabend war sie noch bei der Verleihung der Golden Globes in Beverly Hills gemeinsam mit ihrer Mutter Priscilla zu sehen. Dort erlebte sie mit, wie der Schauspieler Austin Butler einen Golden Globe für seine Darstellung des King of Rock n‘ Roll für den Film „Elvis“ gewann.

Die 54 Jahre alte Sängerin hat drei Kinder, die Schauspielerin Riley Keough, 33, und die Zwillinge Finley Aaron Love und Harper Vivienne Anne, beide 14 Jahre alt. Im Jahr 2020 verlor sie ihren Sohn Benjamin Keough im Alter von 27 Jahren. Bis zum Jahr 2005 war sie Eigentümerin der immens lukrativen Elvis Presley Enterprises, dann verkaufte sie das Unternehmen. Lisa Marie Presley ist noch immer Eigentümerin von Graceland, Elvis Presleys berühmtem Anwesen in Memphis.

Vor wenigen Wochen sprach Tochter Riley Keough im People Magazine noch in den höchsten Tönen von Mutter Lisa Marie, nannte sie dort eine „Inspiration“ und „eine sehr starke, intelligente Frau“. Keough weiter: „Ich wurde von jemandem großgezogen, der sein eigenes Ding gemacht hat und dem es egal war, was andere Leute dachten. Sie war definitiv eine Inspiration für mich.“ (fmü)