Lilly Becker fuchtelt mit Schwangerschaftstest: Fans spekulieren über ungeplanten Nachwuchs

Wimbledon - Lilly Becker (43) ist derzeit im TikTok-Fieber. Kaum ein Tag vergeht, an dem die Ex von Tennislegende Boris Becker nicht ein entsprechendes Kurz-Video postet. Die mit Musik unterlegten Clips eignen sich vor allem zum Lip Sync und davon scheint auch Lilly Becker begeistert zu sein.

Lilly Becker postet Clip mit Schwangerschaftstest

Am Sonntag postete die 43-Jährige erneut ein entsprechendes Video auf Instagram. Diesmal hat sie sich eine Version des Hits "Mundian To Bach Ke" von Panjabi MCs ausgesucht. Lilly Becker bewegt die Lippen zu den Zeilen „you talk a lot of shit“ (nett übersetzt: „Du redest eine Menge Unsinn“).

Dazu fuchtelt das Model mit einem Schwangerschaftstest vor der Kamera herum. Und als wäre die Anspielungen nicht deutlich genug, sind in dem Video noch die Zeilen zu lesen: „When he said: babe i pulled out... in time“. Es geht also um Männer, die behaupten, rechtzeitig die Notbremse gezogen zu haben.

Ist der ehemaligen „Let's Dance“*-Kandidatin etwa genau das passiert? Ist Lilly Becker ungewollt schwanger, fragen sich nach diesem Video viele Follower. Andere dagegen posten zahlreiche lachende Smileys und sind sich offenbar recht sicher, dass es sich nur um einen Scherz handeln kann. Und damit liegen ihre Fans auch richtig.

Lilly Becker schwanger? Das sagt ihr Management

RTL wollte es genau wissen und hat bei Lillys Management nachgefragt. „Es war nur ein Scherz“ wird die Antwort vom Kölner Sender auf rtl.de zitiert.

Ob Lilly Becker derzeit überhaupt vergeben ist, ist nicht klar. Dass sie auf Instagram allerdings mit ihren Posts auch gern mal provoziert, hat die Ex von Boris Becker bereits mehrmals gezeigt. Zuletzt sorgte sie mit eigenwilligen Geburtstagsgrüßen für ihren Sohn für Diskussionen.

va

