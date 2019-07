Lena Meyer-Landrut zeigt, was sie nachts im Bett trägt - es ist „luftig“...

Freizügige Posts sind wir von ihr ja bereits gewohnt. Jetzt nimmt Lena das Netz aber sogar mit in ihr Bett.

Nur wenige würden wohl auf die Idee kommen, sich gleich nach dem Aufwachen gerne zu fotografieren. Anders Lena Meyer-Landrut. Die gewährte ihren Followern auf Instagram nun nämlich sogar Eintritt in ihr Schlafzimmer.

„Den Morgen mit den Girls weg-pyjaman“, schreibt Lena zu ihrem neuen Post, auf dem sie sich tatsächlich im Nachthemd zeigt. Dennoch darf eine dicke Halskette nicht fehlen. Möglicherweise ist Lena tatsächlich ungeschminkt, denn sie grinst und hält sich ihre rechte Hand vor die Augen.

Wie man sich gut in Pose wirft, scheint Lena allerdings blind zu wissen. Das hat sie ja mit ihren zahlreichen sexy Posts bereits oft genug geübt. So kniet sie auch auf ihrem aktuellen Bild verspielt und zugleich lasziv auf ihrer Matratze und rückt somit ihre nackten Beine geschickt in den Fokus.

Lena Meyer-Landrut begeistert: „Wie kann man morgens schon so bezaubernd sein?“

„Wie kann man morgens schon so bezaubernd sein“, fragen sich die User und sind sich einig: „Egal wann, siehst klasse aus“. Sie finden die Sängerin „echt süß“, „lecker“ und „einfach zum Knuddeln“. Manche Fans geben ganz offen zu, einfach nur sprachlos zu sein, während anderen nur für ein vielsagendes „Wow“ oder „Ahh“ einfällt.

Lena Meyer-Landruts Schlafzimmer-Post zeigt „Shades of pink“

Passend zu ihrem pinken Schlafgewand und dem gleichfarbigen Vorhang im Hintergrund kommentiert Lena ihr Foto außerdem mit „Shades of pink“ - „Shades of grey“ könne ja schließlich auch jeder, wie die Fans der Sängerin finden.

Des von ihnen zitierten Filmhits entsprechend kommen einige User allerdings auch bei Lenas Post auf anrüchige Gedanken: Während manche noch vorsichtig „Können wir uns mal kennen lernen?“ fragen, werden andere schon etwas direkter: „Darf man mit ins Bett?“, wünschen sich gerade ihre männlichen Fans und gestehen gleichzeitig: „Da hätte Mann schon Lust, Betten zu zerwühlen.“ Dafür wären sie dann auch gerne Lenas Bettdecke.

Fans von Lena Meyer-Landrut geraten ins Schwärmen

Auch wenn sie das im realen Leben wohl nie schaffen werden, steht trotzdem fest: Die Fans lieben Lena. Und das nicht zuletzt wegen ihrer Fotos: „So eine lebensfrohe, lustige und hübsche Maus. Bleib, wie du bist“, wünschen sich die Anhänger der Sängerin. Wenn sich Lena tatsächlich an deren Worte hält, dann darf man sich sicherlich noch auf weitere solcher Posts freuen.

