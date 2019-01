„Hot hot!“ Knallrote Lippen und Ausschnitt fast bis zum Bauchnabel: Lena Meyer-Landrut zeigt sich lasziv wie nie

„Sehr verführerisch“ und „Hot hot“: Das neueste Foto von Lena Meyer-Landrut lässt die Fans ausflippen. Sie zeigt sich lasziv wie nie. Mit knallroten Lippen.

Unser Artikel vom 19. Januar 2019:

Lena Meyer-Landrut hat die Wut-Postings eines Instagram-Followers (siehe unten) und die Reaktionen darauf wohl nicht gelesen. Oder kümmert sich nicht groß drum. Denn nachdem das vorige Foto noch wirklich harmlos war, zeigte sich Lena am Freitagabend nun lasziv wie vielleicht noch nie.

Die Lippen knallrot geschminkt! Ein Ausschnitt bis fast zum Bauchnabel! Und ein verführerischer Blick!

Dass all das ein Werbe-Posting ist und die Trommel rühren soll für einen Make-Up-Hersteller, mit dem Lena Meyer-Landrut kooperiert, ist den Fans egal. Sie sind erwartungsgemäß aus dem Häuschen. „Geiles Pic “, „Du bist sehr hübsch!“, „Sehr verführerisch“, „Hot hot“, „Die rote Bombe“ lauten Reaktionen. Ein Anhänger erkundigt sich: „Ist er auch kussfest?“

Lena Meyer-Landrut macht Anhänger mit eigentlich harmlosem Foto wütend

Unser Artikel vom 18. Januar 2019:

Hannover - Lena Meyer-Landrut scheint den Schock über das Liebes-Aus mit ihrem Max verdaut zu haben. Ihre Fans auch. Zumindest sind beide Seiten zum alten Spiel zurückgekommen: Lena Meyer-Landrut postet bemerkenswerte Fotos und Storys bei Instagram. Und ihre Anhänger reagieren begeistert darauf.

Genau so ging‘s auch am Donnerstag. „Ich habe versucht zu meditieren. Dann kam Phili und machte ein Foto“, schreibt sie zu diesem Bild:

Nicht nur die Meditationspose ist ein Blickfang für die Follower. Sondern auch das Outfit - knalleng betont es ihre Oberweite. „Omg wie hübsch, ich falle gleich um omg“, schreibt eine Nutzerin. „Du und dein Outfit, ihr seid der Hammer“ eine andere. „Mmm tolles Oberteil, Schatz“, schwärmt ein weiterer User.

Einem (oder einer) Nicky hingegen reicht‘s! Der Rundumschlag in den Insta-Kommentaren: „Und vor allem, dass ihr Männer so spitz auf sie seid, ist auch klar, bei den Dauer-fast-nackt-Bildern. Wenn man mit nichts anderem glänzen kann, muss man sich halt halb nackt zeigen und Männer geil machen. Also früher hat sie mir besser gefallen. Jung und unschuldig. Jetzt ist sie wie jeder andere Star. Sucht Aufmerksamkeit, postet Blödsinn und macht sich halb nackt. Wirkt sehr oberflächlicher als zu der Zeit von Satellite (ESC), deshalb folgte ich ihr, aber jetzt ist jeder Post voll nervig.“

„Scheint Lena Meyer-Landrut ja richtig gut zu gehen“

Was jene(r) Nicky schreibt, sorgt natürlich für Diskussionen und Gegenwind. Nicky geht aber auch ins Detail: „Wenn ich gerade eine Trennung hinter mir habe, poste ich doch nicht so einen Mist. Hat sie ihn überhaupt geliebt?! Scheint ihr ja richtig gut zu gehen. Also ich würde mich erst mal zurückziehen, alleine schon aus Respekt vor dem, den ich geliebt habe und nicht einen auf lustig machen.“

Eine Reaktion auf die Wut-Kommentare von Nicky: „Du urteilst über Menschen, die Du kaum kennst. Und hörst Du nach einem privaten Ereignis mit Deinem Beruf auf? Ich vermute, die Trennung kam nicht von heute auf morgen und ist schon länger her.“ Natürlich nehmen viele Fans Lena Meyer-Landrut in Schutz.

Lena Meyer-Landrut im Sommer ohne Hose

Wer die Instagram-Aktivitäten von Lena Meyer-Landrut verfolgt, bekommt aber wirklich eine Ahnung, dass sie freizügige Aufnahmen gezielt einsetzt. Unlängst etwa die eines viel zu knappen Badeanzugs. Oder jene beim Essen. Und im Sommer zeigte sie sich gleich mal ohne Hose.

Gesprächsthema ist aber auch die Frisur. „Uii, sind die Haare etwas kürzer?“, lautet ein Instagram-Kommentar. Der Verdacht könnte sich durch mehrere Clips aus der Instagram-Story verfestigen. In einem fährt sich Lena - die das selbe Oberteil wie auf dem Foto trägt - zu zarter R&B-Musik lasziv durch die Haare.

+ Ein Screenshot aus der Instagram-Story. © Lena Meyer-Landrut bei Instagram

Und dann steht sie an der Tür. „Wenn man den ganzen Tag im Studio ist und dann ein bisschen Luft. Jetzt regnet es draußen, jetzt verbietet mir Phili auch noch, nach Hause zu gehen wegen der Haare.“ Ob sich das auf eine mögliche neue Frisur bezieht oder ob jener Phili Angst hat, dass sie krank wird, das bleibt offen ...

Wussten Sie eigentlich, dass immer noch Oben-ohne-Fotos von Lena Meyer-Landrut im Netz zu sehen sind?

