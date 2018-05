Lena zeigt auf Pool-Foto fast alles und schickt damit rührende Botschaft

Am Mittwoch hatte Lena Meyer-Landrut Geburtstag und feierte diesen an einem ganz besonderen Ort. Für diesen tollen Tag dankte sie ihrem Freund auf rührende Art und Weise.

Kitzbühel - Der Geburtstag eines Partners ist für viele Paare ein schöner und sehr wichtiger Tag. Das gilt wohl auch für Lena Meyer-Landrut und ihren Freund. Den Geburtstag der Sängerin am Mittwoch verbrachten sie und ihr Lebensgefährte an einem ganz besonderen Ort.

Beim Stanglwirt in Kitzbühel, wo sich die Stars bekanntlich die Klinke in die Hand geben, ließ es sich die ESC-Siegerin von 2010 richtig gut gehen. Dafür bedankte sich die Sängerin bei ihrem Max mit einem ganz besonderen Foto.

Im Pool räkelt sich die 27-Jährige und könnte mit ihrem Lächeln mit der Sonne um die Wette strahlen, wenn sich diese denn blicken lassen würde. Der heiße Anblick der Sängerin entschädigt aber für das graue Wetter.

Nur mit einem Bikini bekleidet zeigt Lena viel Haut und trägt außer der Badebekleidung, einer dezenten Halskette und ihrem Lächeln nichts. Ihr Dekolleté geht herunter bis zum zweiten Leberfleck auf ihrer Brust.

Lenas rührende Botschaft an ihren Max

Ihren Post kommentiert die glücklich wirkende Sängerin mit dem Wort „Grinsebacke“. Außerdem schreibt sie, dass sie den wundervollsten Geburtstag im Paradies erleben durfte und verlinkt den Stanglwirt. Zu guter Letzt dankt sie ihrem Freund Max für diesen Tag, die vergangenen Jahre und für ihr zukünftiges Leben.

Die beiden sind bereits seit Jahren ein Paar, und Lenas Post klingt, als würden sie es auch noch eine Weile bleiben. Auch die Fans bei Instagram würden das wohl nur zu gerne sehen. „Such a sweet couple I wish you only the best“, schreibt einer, während ein andere nur „Genießt den Urlaub❤️“ meint. „Ist dein Busen größer geworden?“, fragt sich ein weiterer - aber vermutlich wirkt das nur so. Übrigens war Lena ja einst schon komplett oben ohne zu sehen, wie unsere Fotostrecke zeigt.

Auch hier gab es ungewollt tiefe Einblicke bei einem ihrer Auftritte. Das sorgte für Begeisterung bei den Fans.

Auch ein anderes Geburtstags-Bild verzückte die Fans

Schon an ihrem Geburtstag am Mittwoch hatte der ehemalige Schützling von Stefan Raab mit einem hüllenlosen Foto für Aufsehen gesorgt. Auch Lenas heimliche Leidenschaft, die sie in einem Interview verriet, überraschte viele Fans.

Es ist nicht das erste Foto, das Lena im knappen Badeanzug zeigt. Beim letzten Mal flippten die Fans völlig aus. Zuvor hatte Lena eine Pause von Instagram gemacht - aus gutem Grund.

