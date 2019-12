Man kennt sie lustig, voller Energie und sie scheint immer für einen Spaß zu haben: Lena Meyer-Landrut. Mit ihrem Weihnachtsgruß bereitete sie vielen Fans allerdings Sorgen.

Ein erfolgreiches Jahr liegt hinter Sängerin Lena Meyer-Landrut.

Vor Weihnachten überrascht sie ihre Follower jedoch mit einem rätselhaften Weihnachtsgruß.

Der ein oder andere Fan zeigte sich überrascht.

Man könnte sagen, dass es ein erfolgreiches Jahr für Lena Meyer-Landrut war. Im April 2019 veröffentlichte sie ihr bereits fünftes Studioalbum „Only Love, L“, das sich 19 Wochen auf Platz zwei der deutschen Charts halten konnte.

Auch ihr Song „Better“ mit Star Nico Santos wurde zum Erfolg und vielleicht zu einemder Ohrwürmer 2019. Umso mehr verwunderte der Weihnachtsgruß auf Instagram der „Don‘t Lie To Me“-Sängerin einige Fans.

Lena Meyer-Landrut: Erfolgreiches Jahr - rätselhafter Weihnachtsgruß

Ein schwarz-weißes Foto stellte Lena Meyer-Landrut am ersten Weihnachtsfeiertag auf ihrem Instagram-Account online. Dunkel gekleidet, den Kopf gesenkt und die Augen geschlossen. Der ein oder andere Fan bekam vielleicht bei dem Anblick sogar einen kleinen Schock. Denn so kennt man Lena Meyer-Landrut schließlich gar nicht. „Merry Xmas everyone“, schrieb die Sängerin dazu und ein Herz-Emoji folgte.

Bei einigen Fans kam das gut an. Es folgten etliche positive Kommentare von Followern, die Lena Meyer-Landrut ebenfalls fröhliche Weihnachten wünschten. Andere fanden das Bild wohl aber nicht sehr passend für einen Weihnachtsgruß. „Wie wäre es mit cheeeese?“, fragte sie ein User. Andere Fans zeigten sich besorgt. „Du schaust sehr traurig aus!“, kommentierte ein Instagram-User. Dem schlossen sich einige weitere Fans an: „Warum so traurig?“

Kurz darauf zeigt Lena Meyer-Landrut ihr „wahres Weihnachts-Ich“

Statt auf die Kommentare einzugehen, postete Lena Meyer-Landrut kurz darauf ein zweites Foto auf ihrem Instagram-Account, das sich vollkommen von ihrem vorherigen Instagram-Posting unterschied. Mit knallroten Lippen, geformt zu einem Kussmund, machte Lena Meyer-Landrut ein Foto vor einem beleuchteten Weihnachtsbaum.

„Und das wahre Weihnachts-Ich sendet Küsse“, schrieb sie dazu. Und hoffentlich lösten sich nach diesem Foto auch alle Sorgen der Fans wieder in Luft auf.

Rubriklistenbild: © dpa / Carsten Koall