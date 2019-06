„Was ist das für ein Vorbild?“: Ex-Dschungelkönig attackiert Lena Meyer-Landrut

Erst wenige Wochen sind vergangen, seit Lena Meyer-Landrut von ihren Followern auf Instagram einen Shitstorm geerntet hat. Nun hat ein Ex-Dschungelkönig aus demselben Grund gegen die Sängerin ausgeteilt.

Berlin - Als Lena Meyer-Landrut (27) im April ihre gemeinsame Kollektion mit Mode-Riese H&M ankündigte, ließen die negativen Reaktionen ihrer Fans nicht lange auf sich warten. Das Unternehmen steht regelmäßig wegen fragwürdiger Arbeitsbedingungen und fehlender Nachhaltigkeit in der Kritik. Und genau das hatten unzählige Follower der Sängerin auf Instagram vorgeworfen. In Hunderten Kommentaren wurde Lena Meyer-Landrut wegen ihrer Zusammenarbeit mit H&M kritisiert.

„Schön, aber weit entfernt von fair fashion, leider“ oder „Dein Ernst? Null Nachhaltigkeit, schlimme Arbeitsbedingungen etc. Warum, Lena?“, wollte so mancher Nutzer wissen. Dabei macht sich die Sängerin eigentlich selbst für Umweltfragen und Nachhaltigkeit stark. Auf der Homepage ihres eigenen Mode-Shops heißt es: „LENA legt großen Wert auf Nachhaltigkeit und Umweltbewusstsein, weshalb der Großteil der Kollektion aus Bio-Baumwolle und recyceltem Polyester besteht.“ Und warum dann der H&M-Deal? Das fragen sich auch ihre Follower: „Gerade, weil du bei deinem Merch so auf Nachhaltigkeit setzt, verstehe ich nicht so ganz, warum du es jetzt für h&m wieder über Bord geworfen hast...“, schreibt dieser User. „Wenn man für Geld alles macht“, so ein Vorwurf, der öfters in den Kommentaren zu lesen ist.

Dschungelkönig Peer Kusmagk kritisiert Lena Meyer-Landrut

+ Janni Hönscheid und Peer Kusmagk. © Maurizio Gambarini/dpa Unterstützung bekommen die Kritiker jetzt von Schauspieler Peer Kusmagk. Der 44-Jährige, der im Jahr 2011 von den RTL-Zuschauern zum Dschungelkönig gekrönt wurde, und seine Frau Janni Hönscheid (28), werben auf ihrer gemeinsamen Instagram-Seite selbst regelmäßig für einen nachhaltigen Lebensstil. Im Interview mit dem Boulevard-Portal Promiflash sagt Kusmagk: "Da muss ich wirklich sagen, kann ich auch ihre Follower tatsächlich verstehen, denn das ist etwas, was nicht zusammengeht", sagt der Schauspieler. „Da versteht man die Menschen auch nicht mehr. Was ist das für ein Vorbild?“, so Kusmagk.

Janni Hönscheid will Lena Meyer-Landrut nicht komplett verurteilen

Seine Partnerin will Meyer-Landrut aber nicht komplett verurteilen. „Man muss einfach auch mal nachsichtig sein, dass nicht einer alles machen kann“, sagt Janni im Interview und fügt selbstkritisch hinzu, dass sie selbst auch schon Jobs gemacht hat, die im Nachhinein von ihren Fans kritisiert wurden.

