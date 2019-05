Lena Meyer-Landrut lacht glücklich an ihrem Geburtstag. Doch ihre Figur sorgt für Diskussionen.

Der Urlaub von Lena Meyer-Landrut ist beendet - er schien schön gewesen zu sein, wurde aber vom Stress um die Fotos im knappen Bikini überschattet.

Update vom 27. Mai 2019: Ja pfui! Während Deutschland am Wahlsonntag von Sonnenschein verwöhnt wurde, war das bei Lena Meyer-Landrut offensichtlich anders. Sie war ja über ihren Geburtstag auf Reisen, urlaubte gemeinsam mit drei Freundinnen im Süden.

Von dort aus meldete sie sich am Sonntag mit einem Video zu Wort. Vor trübem Himmel richtete sie einen Dreifach-Appell an ihre Follower! Sie wies auf die Petition gegen die überhöhte Besteuerung von Periodenprodukten hin. Sie rief dazu auf, wählen zu gehen. Und das dritte Anliegen war dann vielleicht doch nicht so wichtig: Sie zeigte das kombinierte Weizen-Hafer-Feld hinter sich.

Und dann hieß es Abschied nehmen! Offensichtlich ist der Trip schon wieder beendet. Und jetzt wird auch etwas klarer, wie und wo Lena Meyer-Landrut & Co. geurlaubt haben. Aus Privatsphäre-Gründen gibt‘s die Details vermutlich erst jetzt: Die Freundinnen hatten sich in einem Ferienhaus auf Mallorca mit tollem Blick eingemietet.

+ Lena Meyer-Landrut verabschiedet sich vom Regen-Mallorca. © Screenshot

„Ok Malloze, you‘re making it a little easier to say goodbye“, heißt es zu einem kurzen Regen-Clip. Soll heißen: Wenn Malle einem so ein Wetter bietet, dann fällt es einem doch leichter, nach Deutschland zurückzukehren.

Doch sorry, Lena: Das Wetter in Deutschland wird in den nächsten Tagen auch nicht gerade super.

Nach Stress um Bilder in knappem Bikini: Lena Meyer-Landrut legt nach - „Der Hammer“

Update vom 26. Mai 2019: Lena Meyer-Landrut befindet sich offenbar nach wie vor im Urlaub mit ihren Mädels. Darauf deuten die Einträge in ihrer Instagram-Story hin. Am 23. Mai feierte sie mit den Freundinnen ihren 28. Geburtstag. Das tolle Erlebnis teilte sie auch gerne mit ihren Fans - per Instagram-Dauerfeuer. Für den Abschluss der Social-Media-Festivitäten hob sich Lena Meyer-Landrut das wohl schönste Foto auf. Vier Freundinnen auf einem Boot - hach, wie schön:

„Best birthday“, schreibt sie dazu mit vielen Herzchen. Diesmal sind die Reaktionen auch überwiegend positiv: „Freunde sind alles“ und „So cute ihr 4“ lauten diese etwa.

Lena Meyer-Landrut badet in Komplimenten, nachdem sie auf vorigen Fotos (siehe unten) vielen zu dürr war.

„Alles Liebe nachträglich zum Geburtstag!!! Dein Bikini ist der HAMMER! Verrätst Du uns von welcher Marke er ist?“, „Da sind unsere heißen Ladys“ und „Geiler BH“, heißt es. „So viel Schönheiten auf einmal, das überfordert mich“, ergänzt ein Follower.

Vom Urlaub aus postete Lena Meyer-Landrut auch einen wichtigen Hinweis in Sachen Europawahl.

Lena Meyer-Landrut zeigt sich im stoffarmen Bikini - und kriegt dafür die volle Breitseite ab

Update vom 24. Mai 2019: Das scheint ein wirklich schöner Geburtstag gewesen zu sein! Lena Meyer-Landrut wurde am Mittwoch 28 Jahre alt. Und feierte im Süden, mit drei Freundinnen. Ein bisschen Urlaub tut der Sängerin, die auf Dauer-Trab ist, sicherlich gut.

Und auch ihre Fans lässt sie dran teilhaben: Am Dienstag und Mittwoch gab‘s schon reihenweise Instagram-Story-Fragmente bei ihr und der Mitreisenden Charlotte Roche. Eine Bilderserie hat sich Lena Meyer-Landrut aber für den Mittwochabend aufgehoben: Sie postete gleich drei Fotos (die weiteren sehen Sie durch Wischen bzw. Klick auf die Pfeile), die offenbar tagsüber bei einem Bootsausflug entstanden sind. „Happy b-day me“, schreibt sie dazu.

Manchen Followern gefällt das. „Aww das heißeste Bday girl“, „Wie kann man nur so schön sein“, heißt es etwa. Auch verschiedene Promis haben reagiert. „Happy birthday“, schreibt Mike Singer. Ebenso Noah Levi und Rebecca Mir. Und Yvonne Catterfeld postet: „Happy birthday! War schön, dich kurz vor deinem Geburtstag gesehn zu haben! Auf dass du glücklich“ - weiter geht der Satz mit einem Emoji.

In einer kleinen Challenge auf YouTube wurde Lena mit verschiedenen Sängern konfrontiert, unter anderem Wincent Weiss. Doch den erkannte sie gar nicht.

Wenn sie schon auf knappe Bikinis steht, dürfte Lena sicherlich auchdieses Modell gefallen, das derzeit im Internet für einen Hype sorgt.

Lena Meyer-Landrut ist vielen viel zu dünn

Doch es gibt auch die volle Ladung Kritik und Sorge. „Mal ne Frage null böse gemeint aber irgendwie schaut Lena auf den Bildern extremst dürr aus. Fast schon ungesund“, schreibt ein Follower. „Du bist zu dünn Lena... Aber hübsch“ ein anderer. „Essen?“ schlägt ein weiterer vor. „Sie sah mal so gut aus, jetzt ist es langsam grenzwertig“ und „Krass wie dünn du bist“ heißt es ebenso.

Eine andere Followerin macht eine Ansage: „Könntet ihr BITTE aufhören zu schreiben, dass sie zu dünn ist? Wen interessiert das bitte? Jeder kann doch mit seinem Körper machen, was er möchte. Und wenn sie dann dünn aussieht, ja dann müsst ihr sie nicht auch noch darauf aufmerksam machen, ich glaube das wird sie schon selber wissen! Meine Güte.“

Echt nicht nett, dass Lena an ihrem Geburtstag die volle Breitseite abbekommt. Wie sie das wohl aufnimmt? „Aww du siehst so happy aus“, schreibt ein Follower. Hoffentlich ist sie das auch nach den Reaktionen noch.

Lena Meyer-Landrut: Bikini-Fotos aus Freundinnen-Urlaub - und plötzlich „Uli Hoeneß“ neben ihr

Unser Artikel vom 23. Mai 2019:

Hannover - Wenn einer eine Reise tut, dann kann er was erzählen! Das ist auch bei Lena Meyer-Landrut der Fall. Die Sängerin wurde diesen Donnerstag 28 Jahre alt - und nutzte den Anlass, um nach vielen nervenaufreibenden und stressigen Terminen schon am Mittwoch in die Ferne zu fliegen und dort mal ein wenig zu relaxen.

Lena Meyer-Landrut relaxt im Mädchengeburtstagsurlaub

Das bedeutet natürlich nicht, dass sie so lange bei Instagram die Füße still hält. Nein, sie unterhält ihre Fans via Social Media aus ihrem Privat-Urlaub weiterhin mit Video-Fragmenten und lustigen Anekdoten. Füße im Pool-Wasser etwa. Badeschlappen mit Lena-Autogramm, offenbar aus der Kollektion der Sängerin.

Und Lena ist nicht allein. „Omg wurde grade im Urlaub von meinen Freundinnen zum Mädchengeburtstagsurlaub überrascht“, postet sie freudig. Mit ihr relaxen: TV-Moderatorin Charlotte Roche sowie zwei weniger prominente Freundinnen namens Anna und Bella.

+ Überraschungs-Geburtstags-Urlaub mit Freundinnen: Lena freut sich. © Lena Meyer-Landrut bei Instagram

In welchem Land sie sich befinden, wurde zunächst nicht klar - es sind allerdings Palmen im Hintergrund zu sehen sowie auf einem Auto die Vorwahl 0034. Es ging also offenbar in ein Ferienhaus nach Spanien oder auf eine der spanischen Inseln.

Lena Meyer-Landrut & Co. dokumentierten auch einen Supermarkt-Einkauf, bei dem sie sich zusammen den Einkaufswagen rummsvoll luden. Charlotte Roche postete aus dem Supermarkt am eifrigsten. Etwa für deutsche Augen und Mägen recht gewöhnungsbedürftige Spezialitäten von der Fleischtheke.

+ Charlotte Roche entdeckt „Leckereien“ im Supermarkt © Charlotte Roche bei Instagram

Lena Meyer-Landrut neben angeblichem Doppelgänger von Uli Hoeneß (FC Bayern)

Und Charlotte Roche machte eine skurrile Entdeckung: Sie glaubte, direkt neben Lena Meyer-Landrut zwei Doppelgänger entdeckt zu haben! Einen von Uli Hoeneß (Präsident des FC Bayern) und einen von Diane Keaton, wie sie mit ihren Markierungen deutlich macht.

Lena Meyer-Landrut selbst scheint davon nichts mitbekommen zu haben. Und die Ähnlichkeit der beiden anderen Urlauber im Supermarkt zu den besagten Promis Hoeneß und Keaton ist dann auch eher überschaubar.

+ Von links: Lena Meyer-Landrut sowie eine angebliche Doppelgängerin von Diane Keaton und ein angeblicher Doppelgänger von Uli Hoeneß. © Charlotte Roche bei I nstagram

Lena-Freundin mit Ribery-Seitenhieb

Und auch ein zweiter FC-Bayern-Star kriegt einen Seitenhieb ab - auf einem Goldblättchen-Foto taggt Charlotte Roche mal eben Franck Ribéry. Der Bezug dürfte klar sein.

Am Geburtstagsmorgen durfte sich Lena über eine weitere tolle Überraschung freuen, die sie im Bikini-Oberteil dokumentierte: Luftballons, die ihr neues Alter, die 28, zeigen.

+ Geburtstag im Süden: Lena Meyer-Landrut freut sich. © Lena Meyer-Landrut bei Instagram

Der Instagram-Urlaub der Freundinnen - Fortsetzung folgt, vermutlich.

Manchen sind Lena Meyer-Landruts andere Fotos zu freizügig - „Sie übertreibt es“, hieß es kürzlich.

Lena Meyer-Landrut über Promi-Rummel und Digital-Detox