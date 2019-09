So kennen wir sie noch nicht: Lena Meyer-Landrut überrascht mit neuem Look

Lena Meyer-Landrut überzeugt mit ungewohntem Look.

Ganz ungewohnt präsentiert sich Lena Meyer-Landrut aktuell in einem neuen Instagram-Post. Ihre Fans zeigen sich begeistert, über die Typveränderung.

Lena Meyer-Landrut ist wandelbar - das hat sie auf der Bühne und vor der Kamera schon oft unter Beweis gestellt. Die schöne Brünette erfreut sich auf Instagram großer Beliebtheit und überraschte ihre Fans nun mit einem neuen Foto. Denn auf diesem zeigt sie sich von einer ganz frischen Seite und ruft damit unzählige positive Reaktionen hervor. Eigentlich handelt es sich nur um ein einfaches Selfie - doch man sieht auf den ersten Blick, dass dieses Styling ganz anders ist, als wir es von der Sängerin gewöhnt sind.

Lena Meyer-Landrut im 90er-Jahre-Look

Bunter Lidschatten, umrandete Lippen, Creolen-Ohrringe und Zöpfe mit herausgezogenen Strähnchen - schnell wird bei diesem Foto klar, in welche Richtung es gehen soll. Lena Meyer-Landrut zeigt sich in coolem 90er-Look und trägt dazu eine Choker-Kette, einen dünnen Armreif und ein neon-orangenes Oberteil aus Samt.

Diese besondere Transformation inklusive Kussmund hatte einen ganz besonderen Grund: „Anlässlich des Geburtstags von Nici Ochmann riefen die 90er-Jahre an und wir haben abgehoben“, schreibt die gebürtige Hannoveranerin zu dem Schnappschuss. Auch ihre Freundin, die auch auf dem Selfie zu sehen ist, hat sich dafür ganz im Sinne des Jahrzehnts herausgeputzt. In letzter Zeit hat Lena Meyer-Landrut mit eher nackten Tatsachen für Furore gesorgt, doch auch dieser Look überzeugt ihre Fans.

Lena Meyer-Landrut total verändert - „Könntest du öfter tragen“

Ihre Community auf Instagram scheint Lena Meyer-Landrut mit diesem doch eher ungewohnten Look überzeugt zu haben. Zwischen einigen Lachern finden sich viele positive Kommentare. „OMG so gut“, schreibt eine Followerin, ein anderer Fan schreibt: „Okay, aber diese Frisur ist wirklich ein Look. Könntest du öfter mal tragen“.

Ein weiterer Kommentator gibt noch einen 90s-Tipp: „Und jetzt noch Herz an Herz von Blümchen dazu.“ Sicherlich gab es zur Mottoparty auch die richtige Musik, die kultigsten 90er-Sounds musste vermutlich kein Gast vermissen. Die 28-Jährige hatte mit diesem Look sichtlich Spaß und scheint es sich gutgehen zu lassen. Für viele Fans dürfte das erleichternd sein, nachdem sie sich erst kürzlich um Lena Meyer-Landrut gesorgt haben.

jw