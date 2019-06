Lena Meyer-Landrut: Sie erraten nie, bei welchem Konzert sie am Dienstag war - als Fan!

Lena Meyer-Landrut war am Dienstag als Fan beim Konzert eines anderen Musik-Acts - bei welchem, das erraten Sie nie.

Update vom 5. Juni 2019: Ihren Pop-Kollegen Wincent Weiss erkennt Lena Meyer-Landrut nicht (siehe Artikel unten)?! Könnte das etwa daran liegen, dass sie momentan ganz anderer Musik zugetan ist?

So weit geht es dann doch nicht. Schließlich postet Lena Meyer-Landrut in ihren Instagram-Stories immer wieder aktuelle Popsongs - und ist auch selbst in moderner Musik unterwegs. Insofern ist nicht auszugehen, dass sie ihren Musikgeschmack plötzlich radikal gewandelt hat.

Aber es ist allemal sehr überraschend, welches Konzert sie am Dienstag besucht hat - als Fan! Lena Meyer-Landrut war bei Eric Clapton!

+ © Screenshot Lena Meyer-Landrut

Wie sie in ihrer Instagram-Story mit ergriffenen Emojis verriet, besuchte sie das Konzert des 74-jährigen Blues/-Rock-Altmeisters, der in Berlin auftrat. An ihrer Seite: „Germany’s Next Topmodel“-Juror Thomas Hayo, der auch reichlich Aufnahmen vom Konzert veröffentlichte. Beide verfolgten sie emotional den Klängen von Eric Clapton.

+ © Screenshot Lena Meyer-Landrut

Deutlich rustikaler ging‘s bei einem anderen Instagram-Posting zu: Lena Meyer-Landrut zeigte sich mal eben nackig am Fenster. Zweimal!

Peinlich: Lena Meyer-Landrut erkennt Wincent Weiss nicht

Unser Artikel vom 24. Mai 2019:

München - Lena Meyer-Landrut war bei dem YouTube-Kanal „Digster Pop“ zu Besuch und machte bei der sogenannten „Lyric Challenge“, also übersetzt einem Musik-Quiz, mit. Die Aufgabe: Sie bekam einen Textausschnitte von verschiedenen Songs angezeigt und musste die Lieder erraten.

Lyric Challenge mit Lena Meyer-Landrut: Sie erkannte ihren Kumpel nicht

Während sie das erste Lied „7 rings“ von Ariana Grande noch ziemlich schnell erriet, ging es danach kontinuierlich bergab. Mittendrin erschienen dann Zeilen aus Wincent Weiss Lied „Pläne“. „Was ist mit wieder in den Norden ziehen? Zurück zu Freunden und Familie und wieder mal das Meer zu sehen? Unser Traum vom Leben, Zeit für uns“, lautet der Text.

Da fängt Lena das Raten über den möglichen Sänger an: „Männlich, Mitte 30?“ Als die Interviewerin verneint, schätzt sie den Sänger sogar auf Ende 40. Erst dann kommt Anfang 20, Mitte 20... Mark Forster, Wincent Weiss,... Moment, Wincent Weiss! Da kam er ja doch noch aus dem Mund der Sängerin.

Im April feierte Lena Meyer-Landrut noch mit Wincent Weiss

Und das, obwohl Lena erst die Veröffentlichung ihres neuen Albums im April unter anderem mit dem 26-Jährigen deutschen Popsänger gefeiert hat. Die beiden dürften damit eigentlich gute Kumpels sein.

Wenigstens lief es mit dem Raten danach wieder besser. Englische Texte liegen der 28-Jährigen einfach mehr, wie sie selbst in dem Video sagt.

Das Video könnt ihr hier sehen:

Lena Meyer-Landrut war bei Carolin Kebekus zu Gast. Sie überraschte mit einem besonderen Outfit und einem offenen Geständnis.

Im Geburtstags-Urlaub stand Lena neben einem Uli-Hoeneß-Doppelgänger. Für Bikini-Fotos gab es allerdings die volle Breitseite.

Da hat der eine oder andere Fan wohl nicht schlecht geschaut. Auf Instagram überraschte sie letztens mit einem ganz besonderen Bild und schlug ernste Töne an.

nz