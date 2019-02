„Hab mir in die Hose geschissen“: So dreist schummelte Lena Meyer-Landrut in TV-Show

Schäm dich Lena! Im Rahmen der Pro7-Show „Das Duell um die Welt“ mit Joko und Klaas hat Lena Meyer-Landrut ganz schön geschummelt - und ist aufgeflogen.

Riga/München - Das Konzept der Pro7-Show „Das Duell um die Welt“ mit Joko Winterscheidt und Klaas-Heufer-Umlauf hat sich in der neuen Staffel geändert. Nicht mehr die Moderatoren selbst treten gegeneinander an, sondern sie lassen Promi-Teams die für sich antreten, die dann die teils sehr verrückten Aufgaben des jeweils anderen erfüllen müssen. So die Theorie.

Lena Meyer-Landrut (27) war zu Gast in der aktuellsten Folge des Duells, welche am Samstagabend ausgestrahlt wurde. Sie war für Team Joko angetreten und hatte von Klaas eine ganz besonders spektakuläre Aufgabe bekommen: Sie solle sich in Lettland von dem 200 Meter langen und 29.531 PS starken Kreuzfahrt-Dampfer AIDA auf Wasser-Skiern übers Meer ziehen lassen.

Joko selbst zeigte sich über die Aufgabe für Lena leicht entsetzt, war er doch selbst bereits einmal an einer ähnlichen Aufgabe gescheitert. Und Lena musste gestehen: „Ich kann überhaupt nicht Wasser-Ski fahren.“

Lena Meyer-Landrut auf Wasser-Skiern? Joko freut sich über vermeintlichen Punkt beim „Duell um die Welt“

Leider hatte Klaas dem Stunt-Koordinator wohl gesagt, dass Lena eine geübte Wasser-Ski-Fahrerin sei. So war dieser ziemlich überrascht, als er Lenas Geständnis hörte und warnte die Sängerin, dass die Aktion für eine Anfängerin durchaus gefährlich werden könnte.

+ Hier lässt sich Lena Meyer-Landrut angeblich fröhlich winkend auf Wasser-Skiern hinter der AIDA herziehen. © Screenshot ProSieben/ Joko und Klaas

Doch Lena Meyer-Landrut ließ sich, den Aufzeichnungen zufolge, nicht beirren, und schaffte es schließlich offenbar sogar sich rund 30 Sekunden von dem riesigen Schiff ziehen zu lassen. So zeigt es der Einspieler. Joko freut es und er verlangt nach seinem verdienten Punkt, doch er hat die Rechnung ohne den scharfäugigen Klaas gemacht.

+ Lena auf Wasser-Skiern? Die Instagram-Stroy zeigt eine seltsame Grimasse. © Screenshot ProSieben/ Joko und Klaas

Beweisfilm enthüllt: Lena Meyer-Landrut hat beim „Duell um die Welt“ geschummelt - und wie!

Dieser hatte nämlich verlangt, dass Lena ihren Stunt mit einer Helm-Kamera festhält und einen Beweisfilm in ihrer Instagram-Story postet. Diese zeigt allerdings ein seltsam schwarz-weiß-gefiltertes Gesicht mit knallroten Lippen - eindeutig nicht Lena.

Und tatsächlich: Als das Bild kurz flackert, wird klar, nicht Lena, sondern Frank - Tonmann im Team von Joko und Klaas - steht auf den Skiern. „Ich finde es total in Ordnung, zu sagen: Das traue ich mir nicht zu. Gibt von mir keine Häme, keinen Spott – aber auch keinen Punkt“, resümiert Klaas über die Fake-Lena.

+ Als das Bild flackert wird klar: Das ist nicht Lena, sondern Tonmann Frank. © Screenshot ProSieben/ Joko und Klaas

Lena Meyer-Landrut gesteht Schummelei in ProSieben-Show „Duell um die Welt“

Diese gibt ihre Schummelei schließlich zu. „Der Frank war das. Ich habe vorher gedacht, dass ich es hinbekomme. Aber ich habe mir wirklich, als ich vor der AIDA stand, in die Hose geschissen.“

Besonders tragisch war Lenas Angst-Anfall im Endeffekt aber nicht, denn trotz des nicht erzielten Punkts konnte Team Joko das Duell am Ende der Sendung für sich entscheiden. Somit steht es nun acht für die beiden Moderatoren.

Neue Staffel „The Voice Kids“ mit Lena Meyer-Landrut ab Sonntag

Lena Meyer-Landrut wird allerdings schon am Sonntag wieder über die Fernsehbildschirme flimmern. Dann beginnt die neue Staffel von „The Voice Kids“, in der die Sängerin und Influencerin als Teil der Jury mitwirkt. Im Vorfeld der Show hatte sie bereits über einen ihrer Jury-Kollegen besonders geschwärmt.

Lene Meyer-Landrut: Beziehungs-Aus nach acht Jahren Liebe

Anfang des Jahres hatten eher traurige Nachrichten über die ehemalige ESC-Gewinnerin die Runde gemacht. Nach acht Jahren Beziehung hatten sie und ihr Freund Max von Helldorff sich getrennt.Die unerwartete Trennung des Traumpaars warf bei den Fans vor allem eine Frage auf: Was passiert mit Hund Kiwi?

Bauer-sucht-Frau-Star kommentiert sinnliche Bademantel-Fotos von Lena Meyer-Landrut

Die Trennung scheint Lena allerdings mittlerweile verwunden zu haben oder lässt es zumindest danach aussehen. Auf ihrem Instagram-Account zeigt sich die 27-Jährige gewohnt fröhlich, ausgelassen und sexy.

Unter einem besonders sinnlichen Bild, auf dem sich Lena im Bademantel präsentiert, war zuletzt aber ein ganz besonderer User-Kommentar erschienen, über den Lena sich bersonders gefreut haben dürfte.

kah