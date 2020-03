Lena Meyer-Landrut zeigt sich nur mit Handtuch und Cap bekleidet - und macht Fans auf ein Körper-Detail aufmerksam 

Lena Meyer-Landrut zeigt sich in Handtuch und Cap auf Instagram: Doch sie will die Blicke ihrer Fans auf ein süßes Detail lenken - mit netter Botschaft

Lena Meyer-Landrut postet ein sehr privates Foto auf Instagram.

postet ein sehr privates Foto auf Instagram. Fans vermuten: Sie war in der Sauna .

. Doch dann fallen die Blicke auf ein anderes Detail.

Berlin - Lena Meyer-Landrut postet ein Bild auf Instagram, das Fans an sich schon verrückt machen könnte: Sie liegt nur mit einem Handtuch bekleidet auf einem Kissen und blickt mit einem extra großen Augenaufschlag von unten in die Kamera. Ob sie tatsächlich in der Sauna war - wie Fans gleich vermuten - oder es sich einfach nur auf dem heimischen Sofa bequem gemacht hat, verrät die Sängerin allerdings nicht.

Erst am Wochenende hatten Fans sie für einen ganz ähnlichen Blick auf Instagram gefeiert.

Lena Meyer-Landrut: Diese Botschaft hat ihr neues Instagram-Bild

Der Blick einiger weiblicher Fans fällt gleich auf Lena Meyer Landruts* Kette - ein auffälliges Schmuckstück im Statement-Ketten-Stil. An der Kette hängt ein niedlicher Anhänger, nämlich ein kleines Schloss, das besonders gut zur Geltung kommt, weil Lena für ihr Bild einen Schwarz-Weiß-Filter wählt.

Doch was die Sängerin und Jury-Frontfrau bei The Voice Kids (Pro7/Sat1) ihren Fans mit dem Bild eigentlich sagen will, ist etwas ganz anderes. Denn während alle Welt in Corona-Virus-Depression zu versinken scheint, denkt Lena anscheinend auch mal an das kommende Frühjahr. Denn ihre Botschaft zum Bild lenkt die Blicke auf ein ganz anderes Detail, das weder mit dem Handtuch noch mit Cap oder Kette etwas zu tun hat:

„Freckles slowly coming in“, schreibt Lena selbst zu ihrem Bild - und meint mit diesem englischen Wort ein super-süßes Detail in ihrem Gesicht: Denn da zeigen sich zwei kleine Pünktchen. „Langsam kommen die Sommersprossen“, ist die süßeBotschaft zu Lenas Handtuchfoto.

Erst kürzlich hatte sich Lena Meyer-Landrut darüber geärgert, dass freizügige Fotos von ihr in einem völlig falschen Kontext aufgetaucht waren.

*tz.de ist Teil des deutschlandweiten Ippen-Digital-Redaktionsnetzwerks.