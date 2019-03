Lena Meyer-Landrut rutscht das Top runter - es ist Schlüpfriges zu sehen

Lena Meyer-Landrut posiert derzeit für reihenweise Fotoshootings - bei mehreren Bildern kommt es nun zu einem Wäsche-Blitzer. Wohl ganz bewusst.

Berlin - Jetzt dauert‘s nicht mehr lange! Am 5. April erscheint nach langer, langer Wartezeit das neue Album von Lena Meyer-Landrut. „Only love, L“ wird es heißen, und zwei Songs daraus sind auch bereits vorab zu hören. Die Single „Thank you“ erschien bereits im November, jetzt folgte dann „Don‘t lie to me“ - samt ziemlich aufreizendem Video.

Aktuell hat Lena alle Hände voll zu tun. So eine Veröffentlichung gilt es nämlich mit Interviews, öffentlichen Auftritten und reichlichen Shootings zu promoten. Wie viel Lena momentan unterwegs ist, lässt sich beispielsweise ihren Instagram-Storys entnehmen. Da wirkt sie durchaus müde, wenn sie ihr neues Video bewirbt oder über Make-Up in die Kamera spricht.

Lena Meyer-Landrut rennt verzweifelt zur Tankstelle

Und auch diese Episode sagt alles über die momentane Belastung: „Leute, ich hab einen freien Abend, ich wollte mich eigentlich heute nicht mehr von der Couch bewegen, nur noch komplett Netflix. Und jetzt hab ich so einen Bock auf Süßigkeiten, dass ich um 21.42 Uhr richtig desperate zur Tankstelle gehe. Oh yes!“, sagt sie in die Kamera der Insta-Story.

+ Lena Meyer-Landrut beim nächtlichen Ausflug zur Tanke. © Screenshot

Immerhin lohnen sich die Anstrengungen: Momentan gibt es auf ihrem Instagram-Account SEHR viel zu sehen. Unlängst etwa ein Durchsichtig-Foto. Oder auch eines mit halterlosen Strümpfen.

Video: Lena ist verliebt

Lena Meyer-Landrut lässt sich auf Pressefotos den Top-Träger runterrutschen

Und auch die Plattenfirma hat neue Pressebilder veröffentlicht: Lena Meyer-Landrut posierte hier für den Fotografen Hendrik Schneider. Auffällig: Gleich auf beiden neuen Fotos rutscht Lena der Träger ihres Tops runter. Entweder sie sieht es als ihren Style oder sie ist ganz stolz auf das, was sie drunter trägt. Der Wäsche-Blitzer jedenfalls ist sicherlich gewollt.

+ Dieses Foto hat ihre Plattenfirma herausgegeben. © Hendrik Schneider / Universal Music GmbH

„Vor ein bis zwei Jahren hab ich mich auch nicht so sexy gekleidet wie heute. Ich habe mich einfach weiterentwickelt. Es macht mir Spaß“, sagte sie nun der Gala. Und auch auf ihrem neuen Album geht‘s um Sex. „Ich hatte bis jetzt nie das Bedürfnis, darüber zu singen oder zu sprechen.“ Jetzt aber schon. Die neue Lena ist heißer denn je.

+ Und auch hier sitzt der Träger nicht komplett auf der Schulter. © Hendrik Schneider / Universal Music GmbH

Viel zu sehen gibt es auf den Pressefotos außer einem Stückchen BH allerdings nicht. Das war einst anders. Wussten Sie, dass Oben-ohne-Fotos von Lena Meyer-Landrut im Netz existieren?

lsl.