Lena Meyer-Landrut: Romantik-Reise! Vielsagendes Foto aus Urlaub aufgetaucht

Sängerin Lena Meyer-Landrut lässt es sich gut gehen: In dieser romantischen Kulisse entflieht die ESC-Siegerin aus Hannover dem stressigen Alltag - jetzt zeigt sie ihr Glück auf Instagram.

Lena Meyer-Landrut meldet sich via Instagram aus Venedig.

meldet sich via aus Venedig. Sie entspannt in Traum-Kulisse.

Ihren Followern zeigt sie ihre romantische Auszeit.

Venedig - Die Sängerin Lena Meyer-Landrut sorgt auf ihrem Instagram immer wieder für Aufsehen. Freizügige Fotos sind die Fans der Sängerin inzwischen gewohnt. Dieses Mal zeigt sich Lena aber ganz hochgeschlossen. Eingepackt in einen kuscheligen Schal, eine große Brille auf der Nase und ungeschminkt lächelt sie in einer Story auf Instagram in die Kamera. Und die Sängerin hat allen Grund - bei der Kulisse!

Lena Meyer-Landrut: Auszeit in romantischer Kulisse

Denn Lena Meyer-Landrut* ist nicht irgendwo, sondern im wunderschönen Venedig. Mit einem Wassertaxi fährt die 28-Jährige über den Canal Grande, vorbei an den beeindruckenden Fassaden und den anliegenden Gondeln. Für die ist die Lagunenstadt weltweit bekannt. Und für viele gibt es nichts Romantischeres, als mit der oder dem Liebsten eng umschlungen durch die kleinen venezianischen Kanäle zu schippern. Mit wem die Sängerin in Italien urlaubt, verrät sie nicht. Geht man nach dem breiten Grinsen auf Lenas Gesicht, ist die Sängerin in jedem Fall sehr glücklich - und strahlt mit der Sonne um die Wette.

Lena Meyer-Landrut zieht sich vor der Tour zurück

Die Auszeit hat die Sängerin im Grunde auf Instagram angekündigt. Zu ihrem letzten Bild schrieb sie „Off to quiet, off to enjoying now, off to writing“, heißt im Klartext: Lena will Ruhe, will ihre Zeit genießen und vor allem neue Musik schreiben. Darauf warten ihre Fans schon sehnsüchtig. Mit „Satellite“ holte sie 2010 den ersten deutschen ESC-Sieg seit 28 Jahren! Ganz Deutschland verliebte sich über Nacht in die Sängerin aus Hannover. Und das war nur der Anfang. Mittlerweile hat Lena Meyer-Landrut* fünf erfolgreiche Alben veröffentlicht. Immer wieder zieht sie sich jedoch für eine Auszeit zurück. Zu groß wird der öffentliche Druck für die 28-Jährige. Ihre Fans haben dafür Verständnis. Auch unter dem aktuellen Post wünschen sie ihrer Lena alles Gute: „Genieß die Zeit und nimm dir die Zeit die du brauchst“, schreibt eine Userin unter das Foto. Aber lange werden ihre Fans nicht auf sie verzichten: Denn Lena Meyer-Landrut* geht ab Ende April auf große Tournee.

