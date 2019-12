Lena Meyer-Landrut posiert mit Rapperin - „Sieht aus wie du“

Lena Meyer-Landruts Fans bezeichnen sie und die Schwarzhaarige auf ihrem Instagram-Selfie als „Zwillinge“. In Stuttgart begegnete Lena der Rapperin.

Lena Meyer-Landrut trat beim „Soundclash“ in Stuttgart auf

Bei diesem Event traf die Sängerin auf eine schöne Rapperin

Ihre Fans glauben auf dem Selfie „Zwillinge“ zu sehen

Stuttgart - Nach acht Jahren Beziehung erlebte Lena Meyer-Landrut 2019 nach langer Zeit wieder ein Jahr als Single. In diesem Abschnitt ihres Lebens scheint die Sängerin ihre Frauenfreundschaften zu intensivieren. Ihrer besten Freundin Charlotte Roche widmete die 28-Jährige sogar einen Song auf ihrem neuen Album „Only Love, L“. „It takes two“ heißt das Lied über Freundschaft. Auf Instagram zeigen sich die Freundinnen Lena Meyer-Landrut und Charlotte Roche immer öfter eng umschlugen.

Wange an Wange präsentiert sich Lena nun auch mit einer weiteren Dame. Die langen schwarzen Haare der Musikerin fallen in die Locken der Rapperin. Mit langen Wimpern klimpernd strecken die beiden Frauen ihre Kussmünder Richtung Kamera. Unter dem vertrauten Schnappschuss schreibt Lena: „Girls be girls“ - also: Mädchen bleiben Mädchen.

Lena Meyer-Landrut posiert mit Rapperin - Wange an Wange

Beinahe zum Verwechseln ähnlich sieht die Schwarzhaarige auf Lenas Foto der ESC-Gewinnerin von 2011. Musikerin ist die schöne Frau an Lena Meyer-Landruts Seite ebenfalls - nur eben in einem anderen Genre. Seit letztem Jahr mischt die Rapperin Juju die deutsche Hip-Hop-Szene als Solo-Künstlerin auf. Zuvor war sie Teil des Duos SXTN.

Anfang Dezember 2019 trat Juju beim „Soundclash“ in Stuttgart auf. Auch Lena Meyer-Landrut stand an diesem Tag mit Rapper Bausa auf der Bühne. Bei dieser Gelegenheit nahmen die Sängerinnen das Knutsch-Selfie auf. Lena postete das Bild eine Woche später auf Instagram. Darauf ist zu erkennen, dass sich Juju und Lena Backstage begegnet sind. Lena trägt ihr Bühnenoutfit und im Hintergrund ist ein „Soundclash“-Plakat zu sehen.

Lena Meyer-Landrut zeigt Kussmund mit Rapperin - „Ihr seht euch mega ähnlich“

Über diese Begegnung scheinen sich nicht nur die zwei erfolgreichen Musikstars zu freuen. Auch Alec Völkel, der Sänger der Band „The BossHoss“, zeigt sich begeistert. „Soundclash ist geil! Du rockst das!, schreibt der unter das Bild auf Lenas Instagram-Seite.

Fans von Lena Meyer-Landrut sind von dem schwarzhaarigen Duo ebenfalls angetan. Sie nennen die Musikerinnen in den Kommentaren „Knutsch-Mäuse“, „Top-Frauen“, „Zuckerschnuten“ und „Zwillinge“. Nicht nur einzelnen fällt die Ähnlichkeit zwischen Lena und Juju auf: „Sieht aus wie du“ und „Ihr seht euch mega ähnlich“ schreiben sie. Einigen von Lenas Follower reicht ein gemeinsames Selfie nicht. Sie wünschen sich, dass Juju und Lena Meyer-Landrut einen Song zusammen aufnehmen. „Macht ein Feature!“ fordern die User.

Rubriklistenbild: © Lena Meyer-Landrut Rapperin Juju Sound Clash Stuttgart