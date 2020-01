Neuestes Bild macht die Runde: Mark Forster auf Krücken und ohne Cap, aber mit Lena Meyer-Landrut 

Seit Anfang des Jahres wird spekuliert, ob die Sängerin Lena Meyer-Landrut mit Mark Forster zusammen ist. Jetzt sind vielversprechende Bilder aufgetaucht.

Berlin - Seit Anfang des Jahres gibt es kein anderes Thema mehr. Lena Meyer-Landrut und Mark Forster sind in aller Munde und jeder fragt sich: Sind sie wirklich zusammen? Australische Buschbrände, Flugzeugabstürze oder die aktuelle Situation im Iran können da nicht mithalten. RTL veröffentlichte Bilder, auf denen die beiden Musiker sehr vertraut wirken.

Lena Meyer-Landrut unterstützt Mark Forster rührend bei seinem Krankenhausaufenthalt in Berlin

Sie, im langen braunen Mantel, schließt schnell noch das Auto ab, während Mark mit Krücken auf Lena wartet. RTL veröffentlichte Bilder der beiden Sänger auf dem Weg in ein Berliner Krankenhaus. Der 36-Jährige hat eine große Schiene am Fuß, Lena Meyer-Landrut hilft ihm wo sie kann. Das muss wahre Liebe sein!

Doch Mark überrascht noch mit einem weiteren Detail. Der Sänger ist ohne sein Markenzeichen, die Kappe, unterwegs und zeigt selbstbewusst seine lichten Haare. Ein echter Liebesbeweis an die „Traffic Lights“-Interpretin.

Freund Nico Santos bestätigt im Radio die Beziehung von Lena und Mark

Der Singer-Songwriter Nico Santos war zu Gast beim Radiosender Berlin 104.6 RTL. Zusammen mit Lena Meyer-Landrut* nahm er den Song „Better“ auf. Damals waren Mark und Lena wohl noch kein Paar. „Die war da noch nicht mit ihm zusammen, das kam erst später. Sie hat mir das so vor drei Monaten oder so gesagt“, verrät Nico Santos dem Moderator und den Zuhörern.

Aus Freundschaft wurde Liebe? Mark Forster und Lena Meyer-Landrut kennen sich schon lange

Die beiden waren beruflich schon oft zusammen vor der Kamera. Allen voran bei „The Voice Kids“, da saßen die Sänger gemeinsam in der Jury. Aber auch bei der Vox-Show „Sing meinen Song - Das Rauschkonzert“ lernten sich die Lena und Mark 2017 besser kennen. Der Sänger machte aber auch schon damals keine Anstalten seine Bewunderung für Lena zu verstecken. „Also mir ging es bei Lena so, wie es wahrscheinlich ganz Europa ging, ich habe mich in sie verknallt“, sagt er 2017 in einem Interview zu RTL.

Lena Meyer-Landrut siegte beim Eurovision Song Contest und wurde zum Star. Die Sängerin blieb kein One-Hit-Wonder. Hier sind ihre Alben im Überblick*. Doch Lena kann mehr als nur Singen, sie war schon in diversen Fernseh- und Kinofilmen zu sehen*.

