Lena Meyer-Landrut mit emotionalen Worten an Freundin - doch verstörender Satz wirft Fragen auf

Köln -Lena Meyer-Landrut hat sich auf Instagram mal ganz von ihrer emotionalen Seite gezeigt. Gemeinsam mit ihrer FreundinCharlotte Roche, die das Skandal-Buch „Feuchtgebiete“ geschrieben hat, hat sie über das Thema Freundschaft geredet und erzählt, was sie speziell an der Freundschaft zu der Autorin schätzt. Die Verbindung zwischen den beiden Promifrauen ist nicht ganz gewöhnlich, schließlich liegt zwischen der 28-jährigen Lena und der 41-jährigen Charlotte ein deutlicher Altersunterschied von dreizehn Jahren.

Lena Meyer-Landrut spricht über Freundschaft zu Charlotte Roche - ein Satz verstört

Trotzdem scheinen die beiden unzertrennlich, wie sie in gleich drei Videos teilen, die jeweils mehrere Minuten lang dauern. „Ich schätze an unserer Freundschaft, dass ich dir alles sagen kann. Alles“, meint Roche unter anderem in einem der Clips auf Instagram. Schöne Worte, die wohl jede Freundin gerne zu hören bekommt.

Auch Lena Meyer-Landrut findet einige emotionale Worte, um die besondere Verbindung zu der Autorin zu beschreiben. Doch plötzlich fällt ein Satz von Lena, der deutlich verwirrt: „Ich schätze an unserer Freundschaft, dass wir keine Angst haben voreinander.“ Keine Angst voreinander? Sollte das nicht eigentlich selbstverständlich sein? Oder geht es hier um einen Art Insider, den nur die beiden kennen? Lena verrät in dem Video keine Antwort. Stattdessen sagt sie weiter: „Ich schätze, dass wir so eine dunkle Phase überstanden haben. Und wirklich überstanden haben. Das finde ich so krass einfach.“

Auch was speziell mit dieser dunklen Phase gemeint ist, verrät Lena in dem Video nicht. Bereits vor kurzem berichtete sie zwar über einen Streit mit Charlotte Roche, genauere Details verriet sie aber auch damals nicht. Feststeht, dass die beiden laut eigener Aussage nun wieder ein Herz und eine Seele sind. Das machen Lena und Charlotte auch in den aktuellen Clips immer wieder deutlich, nicht selten fließt sogar eine Träne bei Lena.

Lena Meyer-Landrut und Charlotte Roche: Lena widmet ihrer Freundin einen Song

Lena Meyer-Landrut und Charlotte Roche haben sich vor einigen Jahren bei der „Stock Car Crash Challenge“ von Stefan Raab kennengelernt und sich nach eigenen Angaben auf Anhieb richtig gut verstanden. Der Hintergrund zu dem Freundschaft-Video ist Lenas aktueller Song „It Takes Two“, in dem es über ihre Freundschaft zu Roche geht.

