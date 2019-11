Lena Meyer-Landrut lässt Fans rätseln: Ist das etwa ein Oben-ohne-Foto?

Lena Meyer-Landrut überraschte mit einem freizügigen Foto mit Schauspielerin Emilia Schüle. Ihre Fans sind verwirrt. Nun gibt es wilde Spekulationen um die Entstehung des Fotos.

Lena Meyer-Landrut erfreut ihre Fans regelmäßig mit Schnappschüssen auf Instagram

Sie postete ein Oben-ohne-Bild mit Schauspielerin Emilia Schüle

Die Fans spekulierten über die Entstehung des Bildes

Köln - Lena Meyer-Landrut ist ja bekanntlich für die ein oder andere Überraschung gut und erfreut ihre Fans und Follower auf Instagram immer wieder mit einigen Schnappschüssen auf ihrem Instagram-Account. Zuletzt begeisterte Lena Meyer-Landrut ihre Fans mit einem heißen Bademantel-Foto. Die „Better“-Sängerin, die für ihren neuen Song mit Sänger Nico Santos zusammenarbeitete, lieferte ihren Fans auf Instagram nun ein weiteres freizügiges Bild. Zusehen ist Lena zusammen mit der 26-jährigen Schauspielerin Emilia Schüle.

Lena Meyer-Landrut: Nacktfoto mit Schauspielerin Emilia Schüle?

Sinnlich aneinander gelehnt, posieren die Lena Meyer-Landrut und Emilia Schüle dem Schein nach für ein Bild. Dabei hat Emilia das Kinn leicht auf Lenas Schulter gelegt. Die beiden jungen Frauen haben ihre Augen geschlossen. Und wie es der Ausschnitt des Bildes vermuten lässt, posieren sie obenherum hüllenlos. Dazu schrieb Lena Meyer-Landrut auf ihrem Instagram-Account: „Girls be girls.“ Und weiter: „Das Bild steht für mich für Frauenpower, sich wohl zu fühlen in seiner Haut. Egal wo du herkommst, wen du liebst, wie du liebst, was dich glücklich macht, wie du aussiehst, wie viel du wiegst, an was du glaubst, wie du tanzt, wie laut du lachst oder wie leise du denkst. Du bist du und das ist perfekt.“

Bei den meistens Fans und Followern von Lena Meyer-Landrut kommt der Post auf Instagram jedenfalls richtig gut an. So schreiben einige: „Wunderschön!“ Andere meinen: „Wow, so ein tolles Bild!“ Auch die positive Message, die Lena mit ihrem Posting verbreiten möchte, kommt bei einigen Followern gut an. „Das hat mir gerade wirklich weitergeholfen, danke für ALLES“, heißt es im Kommentarbereich unter anderem. Gleichzeitig müssen Lena Meyer-Landrut und Emilia Schüle auch Kritik einstecken: „So Weisheiten von Leuten mit perfektem Gesicht und ohne Figurprobleme … lieb ich ja. So authentisch.“

Lena Meyer-Landrut löst Rätsel um Bild mit Emilia Schüle auf

Während die meisten Fans sich über das Bild gefreut haben, spekulierten andere, ob die beiden denn nun wirklich oben ohne für das Bild posierten, denn freizügige Fotos sind bei Lena keine Seltenheit. Ein Instagram-User spielte dabei auch auf den gewählten Bildausschnitt an und schrieb: „Gibt es das Bild auch in voller Größe?“

Die Auflösung folgte zwei Tage nachdem Lena das Bild mit Emilia Schüle auf ihrem Instagram-Account postete. In ihrer Instagram-Story gehen sowohl Lena als auch Emilia auf die Spekulationen ein und werden wohl den ein oder anderen Follower enttäuscht haben. So posteten die Sängerin und die Schauspielerin ein und dasselbe Bild. Lena Meyer-Landrut kommentiert es folgendermaßen und schickt auch gleich noch einen lachenden Smile hinterher: „Oh und dann wollte ich noch ein Behind-The-Scenes von unserem Nacktshooting teilen.“

+ Lena Meyer-Landrut reagiert auf die Spekulationen in ihrer Instagram-Story

Emilia Schüle erklärt Entstehung des Bildes mit Lena Meyer-Landrut

Emilia Schüle schrieb einen längeren Text in ihrer eigenen Instagram-Story und erklärte darin die Entstehung des Bildes: „Hier ein Making-Of-Foto von dem Porträt.“ Dieses habe Fotograf Jens Koch innerhalb von fünf Minuten im Backstagebereich der GQ-Awards gemacht. Demnach habe sich der Make-Up-Artist, mit denen beide seit Jahren zusammenarbeiten, ein Porträt gewünscht. „Also alles doch ganz harmlos“, schrieb Emilia weiter, „tut mir leid zu enttäuschen.“

Unterdessen können sich die Fans über einen anderen sinnlichen Instagram-Beitrag von Lena Meyer-Landrut erfreuen, der die den ein oder anderen zum Ausflippen brachte. Gleich im nächsten Posting von Lena gab es den nächsten Aufruhr: Ihre Fans entdeckten ein geheimes Handzeichen auf einem Bild von Lena Meyer-Landrut mit einem DFB-Star. Außerdem wurde Lena Meyer-Landrut bei einer Studie unter Männern auf Platz eins gewählt - in einer ganz bestimmten Schmuddel-Kategorie.

