Direkt aus der Sauna? Lena verzückt mit ungewöhnlichen Fotos ihre Fans

Lena Meyer-Landrut genießt ihren gemeinsamen Urlaub mit Freund Max. Ihre Fans verzückt sie mit Bildern auf Instagram, die auch ihre kreative Arbeit zeigen.

Kitzbühel - Vor drei Jahren erschien mit „Crystal Sky“ das jüngste Studio-Album von Deutschlands letzter ESC-Siegerin Lena Meyer-Landrut. Mittlerweile arbeitet die Sängerin, die am 23. Mai diese Jahres ihren 27. Geburtstags feiern konnte, aber wohl fleißig an neuen Songs. Lena verbrachte ihren Geburtstag gemeinsam mit Freund Max beim Stanglwirt in Kitzbühel, wo sie neben einem heißen Pool-Foto auf Instagram auch eine rührende Botschaft an ihre bessere Hälfte postete.

Zwei Tage später schien das junge Paar seinen Erholungsort in Österreich immer noch nicht verlassen zu haben. Die Sängerin postete weitere Bilder aus dem Urlaub.

Auf diesem entspannt sie im knappen Bikini in der Sonne und grinst dabei lässig und zufrieden in die Kamera. Zudem hat die 27-Jährige für das Selfie die Brille ihres Freundes geklaut und zeigt sich so in einem ungewöhnlichen Look.

Arbeiten zum neuen Lena-Album gehen voran

Auf einem weiteren Bild (dafür oben die Pfeiltaste nach rechts klicken im Foto bzw. mobil wischen) sieht man Lena im Bademantel - als käme sie direkt aus der Sauna. Doch sie hat einen Bikini drunter. Lena sitzt vor beeindruckendem Berg-Panorama am Pool und schreibt in ein Notizbuch. Die kreativen Prozesse für künftige Songs scheinen also im vollen Gang zu sein. Die 27-Jährige schreibt dazu: „Ich schreibe auch wieder - meine Gedanken, Ideen und versuche aus Wörtern Songs zu machen. Über das Album nachzudenken und alles zu planen, was damit zu tun hat, erfüllt mich mit Freude und Aufregung.“

Lena gibt sich sehr zufrieden (wie unlängst auch auf Fotos aus dem Studio), aber auch nachdenklich. So bedankte sich die 27-Jährige bei ihren Fans für die Geburtstagsglückwünsche und berichtete von ihrem „Bräunungs-Fortschritt“, regt allerdings gleichzeitig mit einem Zitat der Martial-Arts-Filmikone Bruce Lee zum Nachdenken an. „As you think, so shall you become“ (Wie du denkst, so wirst du werden), umschreibt die Sängerin ihre momentane Lebenseinstellung poetisch.

Die Fans der Sängerin reagieren in den Kommentaren aber vor allem auf das erste Bild. „So so hübsch! Sieht fantastisch aus bei dir“, schreibt eine Userin. „Wie kann man so hübsch sein wie geht das?“, fragt sich ein anderer Fan.

