Dekolleté-Notfall bei Lena Meyer-Landrut: Hier kommt ihr jemand gefährlich nah

Berlin - Lena Meyer-Landrut kann auch mal über sich selbst lachen - das würde erst kürzlich wieder deutlich. EinModerator hinterließ einen fiesen Kommentar unter eines ihrer Fotos auf Instagram. Und Lena? Die reagierte mit einer großen Portion Humor. Jetzt kam es vor einen Pressetermin in Berlin zu einem Dekolleté-Notfall. Dabei kam ihr eine Person extrem nahe - da war selbst Lena kurz sprachlos.

Lena Meyer-Landrut: SOS im Dekolleté der ESC-Siegerin

Lena Meyer-Landrut* zeigte sich am Montag bei der Vorstellung des neuen „Trolls“-Film in Berlin. Doch vorher musste die Stylistin bei Lena noch Hand anlegen - und das teilte die Sängerin in ihrer Instagram-Story mit ihren Fans. Akribisch wurde da am Dekolleté herumgebastelt.

Der Grund: Die Sängerin trug zwei Tanktops übereinander und die sollten zur Sicherheit festgenäht werden - damit eben nichts verrutscht.Doch plötzlich geht die Stylistin auf Tauchstation - und Lena staunt nicht schlecht!

Lena Meyer-Landrut: Stylistin kommt ihr sehr nahe - und Lena staunt

Lena Meyer-Landrut* wollte gerade weitersprechen, als sich die Stylistin plötzlich mit ihren Zähnen ihrem Dekolleté nähert - und Lena hat alles perfekt im Bild. „Uhhh“ säuselt die ESC-Gewinnerin nur, bevor sie laut lachen muss. Mit so viel Nähe hatte wohl auch sie nicht gerechnet.

Wer jetzt einen ungeschickten Annäherungsversuch vermutet, der liegt falsch. Die Stylistin wollte lediglich den Faden abbeißen - und landete nur deswegen mit der Nase quasi in Lenas Ausschnitt.

Lena Meyer-Landrut danach bei Fototermin

Mit fixiertem Ausschnitt ging es dann für Lena Meyer-Landrut* zum Fototermin für den Kinofilm „Trolls 2 - Trolls World Tour“. Darin leiht die ESC-Siegerin der Trollprinzessin Poppy ihre Stimme - mit der sie im Anschluss gleich noch ein schönes Foto auf Instagram postete. So harmlos sind allerdings nicht alle Bilder der Sängerin. Nicht selten provoziert sie mit ihren Bildern auch.

Ebenfalls deutlich mehr Aufmerksamkeit als sonst bekommt der Ausschnitt von Lilli Hollunder. Die Ehefrau von Ex-Nationaltorhüter René Adler ist superstolz auf ihre neue Oberweite.

Lena Meyer-Landrut ist mitten in den Vorbereitungen für ihre neue Tour. Davor hatte die Sängerin sich eine Auszeit gegönnt. Und auch dem schönen Venedig stattete die ESC-Gewinnerin einen Besuch ab - und verbrachte dort romantische Tage!

