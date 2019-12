„Eure kleine ...“: Lena überrascht Fans - und zeigt sich von ganz neuer Seite

Lena Meyer-Landrut zeigt sich gerne mal sportlich oder freizügig. Doch wie sich die Sängerin nun auf Instagram präsentierte, sorgte bei einigen Fans für eine Überraschung.

Lena Meyer-Landrut postete auf Instagram ein Foto, das sie noch immer in weihnachtlicher Stimmung zeigt.

Auf dem Foto sieht sie aus, als hätte sie gerade Plätzchen gebacken.

Dass die Sängerin sich mal als Hausfrau zeigt, überrascht ihre Fans.

München - Lena Meyer-Landrut ist auf Instagram immer wieder für eine Überraschung gut. Mal liefert sie ihren Fans einen sportlichen, mal ein süßen und dann wieder einen besonders freizügigen Anblick. Doch nun zeigt sich die 28-Jährige mal von einer ganz anderen Seite - und stellt ihre häuslichen Fähigkeiten zur Schau.

Lena Meyer-Landrut als Hausfrau und mit Teig im Gesicht - so sieht man sie sonst nie

Auch wenn Weihnachten eigentlich schon wieder vorbei ist, scheint Lena noch nicht ganz Abschied von der besinnlichen Zeit nehmen zu wollen. Die Sängerin backte nochmal Plätzchen und postete, wie es sich für echte Stars gehört, auf Instagram auch gleich ein Foto als Beweis.

Ein grüner Haarreif mit weißen und roten Punkten auf Lenas Kopf verleiht dem Foto den weihnachtlichen Touch, während sie zwei klebrige Einsätze eines Handrührgeräts in der einen Hand hält und mit der anderen gerade etwas vom Teig nascht. Dabei schaut sie verschmitzt nach oben - ganz nach dem Motto „Erwischt“.

Lena Meyer-Landrut zeigt sich von völlig neuer Seite - Fans überrascht

Unter das Foto schrieb Lena auf Englisch: „Noch immer in Weihnachts-Stimmung. Noch immer in Essens-Stimmung. Eure perfekte kleine Hausfrau, L.“ Lena Meyer-Landrut also als echte Hausfrau, so haben sie die meisten Fans vermutlich noch nicht zu Gesicht bekommen. „Bist du jetzt Konditorin geworden? Wenn ja, stelle ich dich ein“, kommentierte ein Fan das Bild.

Andere wiederum scheinen nicht ganz überzeugt von dem ungewöhnlichen Anblick der 28-jährigen Sängerin zu sein. So schreibt ein anderer Fan völlig unverblümt: „Als ob du kochen kannst“. Backfähigkeiten hin oder her, die weihnachtliche Stimmung kauft man Lena auf jeden Fall ab.

Lena Meyer-Landrut gibt sich auf Social Media auch gerne freizügig. Mit einem ihrer letzten Post hat sie den Vogel abgeschossen. Nun zeigte sich die Sängerin aber auch von einer äußerst emotionalen Seite gemeinsam mit einer langjährigen Freundin. Doch ein Satz, den sie sagte, wirft Fragen auf.

nz