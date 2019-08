Lena Gercke zeigt Hammer-Körper - doch ein Detail irritiert ihre Fans

Lena Gercke zeigt bei Instagram ihren unfassbar gestählten Körper. Damit kommt nicht jeder Fan klar. Es hagelt auch Kritik am neuen Foto.

Lena Gercke zeigt private Einblicke bei Instagram

Auf einem Foto schleckt der GNTM-Star an ihrem Freund Dustin Schöne

Zuvor begeisterte das Model im heißen Leoparden-Look und einem sehr knappen Outfit

Lena Gercke zeigt sich auf einem neuen Foto bei Instagram mit einem Sixpack

Update vom 21. August 2019: Was für ein Hammer-Anblick! Lena Gercke zeigt sich auf einem aktuellen Foto bei Instragram bauchfrei. Was ihre Fans zu sehen bekommen, beeindruckt wirklich. Denn: Lena Gercke ist durchtrainiert wie eh und je. Das Sixpack ist unübersehbar, der Sport-BH wird vom Model gekonnt in Szene gesetzt. Lena Gercke schreibt zu dem sportlichen Bild: "Off to NYC" (deutsch: "Auf nach New York City").

Für ihre sportliche Figur, Lena Lercke wird ja immer mal wieder für ihren schlanken Körper angefeindet, erhält das GNTM-Model einige positive Reaktionen: "Hammer Body", "Bildhübsch diese Frau". Doch es gibt auch einige Follower, die der Look von Lena Gercke nicht gerade anspricht. "Nicht normal" und "Leute das ist doch nicht mehr schön. Die sieht aus wie ein abgemagerter Kerl" hagelt es als Kritik. Geschmack liegt nun mal im Auge des Betrachters, das erfährt auch Lena Gercke fast täglich.

Lena Gercke: Intime Einblicke! Model schleckt Freund ab - Astronaut ist verwirrt

Update vom 7. Juli 2019: Es gibt einen neuen Schnappschuss von Lena Gercke auf Instagram, der es wirklich in sich hat! Das Model befindet sich auf dem Foto möglicherweise in einem Fahrstuhl. Neben ihr: Freund Dustin Schöne. Er ist es auch, der das Foto knipst. Was auf dem Selfie der beiden zu sehen ist? Eine Lena Gercke, die ihre Zunge rausstreckt und an ihrem Freund anlegt. Schleck-Alarm! Nicht nur Freund Dustin Schöne findet gefallen daran. Auch die Fans von GNTM-Star Lena Gercke scheint das Foto zu amüsieren.

Mehrere Follower kommentieren das Bild bei Instagram mit "Angeleckt. Also ist es meins". Ein Zitat, das gerne dafür verwendet wird, um seinen Besitz zu demonstrieren. Lena Gercke macht hier deutlich: Das ist mein Freund. Also Hände weg.

Die Fans staunen auch über den Weg, den Lena Gercke nach ihrem Sieg bei "Germany's Next Topdmodel" genommen hat. "Junge, junge. Du hast dich so krass entwickelt." Neben den ganzen Herzen zu dem Foto bei Instagram gibt es auch noch einen Follower, der nicht so ganz auf dem neuesten Stand ist, was Lena Gerckes Beziehung angeht. "Hi Lena, ich bin Astronaut und war jetzt für ne ganze Weile weg. Nix mehr los mit Sami Khedira?", fragt der Fan. Nein, lieber Astronaut. Sami Khedira ist nun wirklich schon lange Geschichte.

Lena Gercke: Obenrum Hauch von Nichts, untenrum kurz - Flammeninferno für Model

Update, 2. Juli 2019: Nach dem Badeanzug ist vor dem knappen Oberteil: Erneut sorgte Lena Gercke mit einem Foto bei Instagram für viel Aufsehen. In einem kurzen schwarzen Rock und einem knappen Top, praktisch einem Hauch von Nichts, posiert Lena Gercke sitzen auf einem Sofa. Erneut ist ihre Sonnenbrille am Start. Diesmal knabbert das Topmodel jedoch daran.

Von ihren Fans bekommt sie für das Foto eine Herde an Flammen-Emojis geschickt. Ähnlich viele Emojis mit Herzenaugen gesellen sich zu dem Instagram-Foto dazu. Ganz klar: Die Fans stehen auf Lena Gerckes Outfit. "Beautiful" (deutsch: wunderschön) schreibt ein begeisterter Fan. Das nächste heiße Bild des GNTM-Stars wird mit Sicherheit nicht lange auf sich warten lassen.

Lena Gercke räkelt sich im heißen Leoparden-Look - Badeanzug gibt tiefe Einblicke

Meldung vom 1. Juli 2019: Lena Gercke, bekannt aus der ersten Staffel "Germany's Next Topmodel". Heidi Klum machte das deutsche Topmodel 2006 mit dem Sieg bei GNTM zum Star. Seit 13 Jahren arbeitet Lena Gercke nun schon als erfolgreiches Model, wird international von Designern und großen Marken für Werbung gebucht.

Auch als Modaratorin bei ProSieben für die Formate "The Voice of Germany" und "Das Ding des Jahres" hat die 31-Jährige ihr Talent für das Fernsehen bewiesen.

Lena Gercke: GNTM-Star zeigt sich heiß bei Instagram

Doch auch in den sozialen Medien darf die Präsenz von Lena Gercke, die mittlerweile auch Modekollektionen besitzt, nicht fehlen. Bei Instagram hat das Topmodel 2,3 Millionen Follower. Ihre zahlreichen Fans müssen deshalb täglich bespaßt werden, bevorzugt durch heiße Bilder jeglicher Art. Dem steht Lena Gercke ganz offen gegenüber.

Die Vergangenheit zeigt: Das 31 Jahre alte Topmodel weiß mit ihren Reizen zu spielen - und tut das bei Instagram auch. Beinahe täglich.

Lena Gercke: Model posiert im Leoparden-Look mit tiefem Ausschnitt

Aktueller Schnappschuss ist ein Foto von Lena Gercke im heißen Badeanzug im Leoparden-Look, wie nordbuzz.de* berichtet. Doch damit nicht genug! Der Ausschnitt ihres Badeanzugs ist äußerst weit geschnitten, lässt die Fans des Models tief blicken.

Lena Gercke: Fans von Leoparden-Badeanzug stark angetan

Lena Gercke genießt auf dem Instagram-Foto die Sonne. Mit Sonnenbrille ausgestattet liegt sie auf einer Liege und präsentiert sich ihren Fans in cooler Pose.

"Wunderschöne Frau", feiert sie ein weiblicher Follower. Eine andere mehr Interesse an Lena Gerckes Outfitt, statt am Model selbst. "Woher ist der Badeanzug?", schreibt eine Followerin bei Instagram. Auch ein anderer weiblicher Fan ist vom Badeanzug angetan: "Sieht sehr schön aus der Rauptierlook." Zahlreiche Herzen und Liebesbekundungen für Lena Gercke dürfen unter dem Instagram-Post natürlich nicht fehlen.

