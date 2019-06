Lena Gercke: Warum lässt genau dieses Bikini-Bild vom Model die Fans ausflippen?

Lena Gercke postet bei Instagram ein heißes Bild im Bikini. Warum lässt jedoch ausgerechnet dieses Foto vom Model die Fans ausflippen?

Model Lena Gercke teilte ein neues Bikini-Bild auf Instagram

Das Foto lässt ihre Fans aus einem ganz bestimmten Grund ausrasten

Der Hype um das Bild hat mit Lena Gerckes Freund Dustin Schöne zu tun

Provence - Lena Gercke auf der Überholspur: Die 31-jährige GNTM-Schönheit ist nicht nur Model und ProSieben-Moderatorin, sondern auch erfolgreiche Unternehmerin: Gerade erst stellte die Blondine die neue Sommer-Kollektion ihres Mode-Labels "LeGer by Lena Gercke" in Cannes vor. Auf Instagram teilte Lena Gercke ein Foto in einem selbst designten Bikini - doch warum lässt gerade dieses Bild ihre Fans ausrasten?

Lena Gercke: Warum lässt dieses neue Bikini-Bild des Models auf Instagram ihre Fans ausrasten?

Lena Gerckes Fans sind es gewohnt, mit heißen und freizügigen Bildern der 31-Jährigen auf Instagram versorgt zu werden. Gekonnt setzt das Model seinen makellosen Körper in Szene - oftmals in knappen Outfits und Bikinis. Ein aktuelles Instagram-Bild zeigt Lena Gercke in einem schwarzen Bikini aus ihrer "LeGer by Lena Gercke"-Kollektion.

Das Model sitzt am Ufer des Verdons in der bei Touristen beliebten Verdonschlucht in Frankreich. Lena sitzt mit dem Rücken zum Betrachter und schaut über die Schulter in die Kamera - zweifellos ein weiteres, wunderschönes Bild von Lena Gercke. Dass dieses Bikini-Bild ihre Fans ausrasten lässt, hat einen ganz bestimmt Grund.

Model Lena Gercke: Deshalb lässt ein neues Bikini-Bild auf Instagram ihre Fans ausrasten

Hinter dem Hype um das Bild steckt mal wieder Lena Gerckes Freund Dustin Schöne, bei dem es sich scheinbar gleichzeitig um den Fotografen handelt. Das Bikini-Bild ist ein weiterer Beweis dafür, wie sehr Lena und Dustin ineinander verliebt sind.

Denn auch Dustin Schöne teilte das Bild auf Instagram und zeigte damit seinen Followern, wie stolz er auf seine hübsche Model-Freundin ist. Die Fans der beiden freuen sich über das Liebes-Glück und feiern dementsprechend selbst die kleinsten Gesten der Zuneigung des neuen Traumpaares. "Schönes Paar", "Ihr Süßen" oder "Traumpaar", lauten die Kommentare unter einem Pärchen-Bild der beiden aus Cannes.

Ein Baby für Lena Gercke? Erst kürzlich verblüffte ein neues Foto bei Instagram und gab Anlass zu Spekulationen um den GNTM-Star und Freund Dustin Schöne, wie nordbuzz.de* berichtet.