Privates Geständnis von Lena Gercke: Was ihre Fans vermuteten, ist jetzt offiziell

Lena Gercke postete heitere Urlaubsbilder von Traumstränden. Immer allein. Keine Spur von ihrem Freund. Ihre Fans wunderten sich.

München - Seit Wochen postet Model Lena Gercke Bikini-Fotos von sich an traumhaft schönen Stränden, unter Wasserfällen oder zwischen Palmblättern. Wunderschön, aber immer allein. Aufmerksamen Fans entging nicht, dass es schon seit längerem keine Aufnahmen oder Auftritte der Blondine mit ihrem Freund Kilian Müller-Wohlfahrt (37), dem Sohn von Bayern-Doc Hans-Wilhelm Müller-Wohlfahrt (75), gab. „Warum bist du immer allein, bist du wieder Single?“, wunderten sich Fans auf Lenas Social-Media-Kanälen und machten sich Sorgen.

Just take me back to the Jungle Ein Beitrag geteilt von Lena Gercke (@lenagercke) am Apr 18, 2018 um 10:48 PDT

Jetzt gab die GNTM-Gewinnerin offiziell die Trennung von Müller-Wohlfahrt bekannt: „Wir haben uns vor ein paar Wochen in aller Freundschaft und mit dem größten Respekt für einander getrennt. Wir bitten um Verständnis, dass weitere Details nicht mit der Öffentlichkeit geteilt werden", sagte die 30-Jährige laut „Bunte“. „Ja, es stimmt. Lena geht jetzt eigene Wege“, bestätigte den Angaben zufolge auch Lenas Managerin Britta Friedrich von AB Glanz.

Bis 2015 war Gercke mit Sami Khedira zusammen

Bestätigt hatte Gercke die Beziehung zu Müller-Wohlfahrt im März 2016 in der Zeitschrift „Gala" in einem Interview. "Ja, wir sind in einer Beziehung und ich bin sehr glücklich", sagte sie damals. Demnach waren Gercke und Müller-Wohlfahrt seit dem Sommer 2015 ein Paar. Von 2011 bis 2015 war Gercke mit dem Fußballer Sami Khedira (31) zusammen.

Lene Gercke startete ihre Karriere bei GNTM. Wer rockt diesmal die Show? Das erfahren Sie im GNTM_Couchticker!

es