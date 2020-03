Lena Gercke: Workout trotz Babybauch - Topmodel begeistert im knappen Sportoutfit 

Lena Gercke ist schwanger. Das gaben die 32-Jährige und ihr Freund Dustin Schöne am Sonntag auf Instagram bekannt. Im Sport-BH macht das Model aber weiterhin eine gute Figur.

Lena Gercke ist schwanger .

. Die Baby-News gab sie am Sonntag auf Instagram bekannt.

Auch ihr Freund Dustin Schöne teilte die Neuigkeiten zu ihrem Nachwuchs.

Update 18.03.2020, 15.33 Uhr: Wer fit bleiben will, der sollte regelmäßig Sport treiben. Nach diesem Grundsatz lebt wohl auch Lena Gercke, die sich auch nicht von ihrer Schwangerschaft daran hindern lässt, sich körperlich zu betätigen. Und da die GNTM-Gewinnerin nicht nur eine werdende Mama ist, sondern auch Influencerin, dürfen ihre Fans ihr beim Workout zusehen. „Also ab heute ist mir offiziell richtig langweilig“, teilt die 32-Jährige ihren Fans via Insta-Story mit. Und da diese Langeweile sie aggressiv mache, muss zum Ausgleich ein kleines Workout her.

Bekleidet mit Sport-BH und Leggings, um dem mittlerweile schon sehr beeindruckenden Baby-Bauch genug Platz zu geben, legt Lena Gercke auf ihrer Yogamatte im Wohnzimmer gleich los. Ausfallschritte und Becken/Beinheber stehen heute bei dem Model auf dem Programm. Auch in der Schwangerschaft macht das Topmodel eine überragende Figur und das Dekolleté der 32-Jährigen lässt wohl den einen oder anderen Fan vergessen, dass Gercke ein Kind erwartet. Ihre Follower können der 32-Jährigen dabei ganz entspannt von Zuhause aus zuschauen und sind sich wohl einig, dass es sicherlich mehr Spaß macht dem fitten Topmodel beim Sport zuzuschauen, als selber ins Schwitzen zu geraten.

+ Trotzt Baby-Bauch hält Model Lena Gercke sich fit. © Screenshot Instagram @lenagercke

Lena Gercke ist schwanger: So vertuschte das Topmodel ihren Babybauch

Update, 13.01.2020, 13.51 Uhr: Lena Gercke gab am Sonntagmittag au Instagram bekannt, dass sie schwanger ist. „1+1 = 3“ titulierte sie das Bild, das sie ihren 2,5 Millionen Followern zukommen ließ.

Dass die erste „Germanys next Topmodel“-Gewinnerin schwanger ist, wurde schon im Dezember vermutet, als Fans Lenas üppige Oberweite auf einem Bild kommentierten. „Da ist aber etwas gewachsen...“ hieß es unter dem Foto. Offenbar trickste sie den Babybauch mithilfe einiger geschickt platzierter Accessoires oder eines gut gewählten Bildausschnittes einfach weg.

Lena Gercke postet Foto - und lässt damit Bombe platzen

Erstmeldung, 12.01.2020, 13.10 Uhr: Cloppenburg - Es ist die Neuigkeit schlechthin: Lena Gercke gab am Sonntagmittag selbst auf Instagram bekannt, dass sie schwanger ist - und das Foto, das sie dazu postete, lässt keine Zweifel übrig. Bis jetzt hatte die 31-Jährige über die frohe Botschaft geschwiegen, jetzt ist es offiziell.

Einen schöneren Start in 2020 könnte es für Lena Gercke wohl nicht geben: Das Model ist schwanger, wie sie nun verriet. Auf Instagram postete die ehemalige GNTM-Gewinnerin ein Foto im Schnee, das sie von der Seite zeigt. In ihrem schwarzen, enganliegenden Outfit kommt dabei besonders eines wunderbar zur Geltung: Ihr gewölbter Bauch!

Auch Lenas Gesicht auf dem Baby-Bauch-Foto spricht Bände. Sie grinst breit in die Kamera und wirkt dabei rundum glücklich. Dazu schrieb sie lediglich: „1 + 1 = 3“ und platziert drei Herzen dahinter. Absolut ausreichend, denn der Rest versteht sich von selbst.

Lena Gercke erwartet ein Kind: Auch ihr Freund Dustin Schöne überglücklich

Besonders über das Baby dürfte sich auch Lenas Freund Dustin Schöne freuen. Im April letzten Jahres gab die 31-Jährige ihre Beziehung zu dem Regisseur und Geschäftsführer* einer Produktionsfirma namens "Saltwater" bekannt. Auch er veröffentlichte am Sonntag das Foto der schwangeren Lena Gercke* auf seinem Kanal und schrieb dazu: „Du und ich = 3“, ebenfalls mit rotem Herz dahinter.

Besonders ihre Fans teilen bereits fleißig Glückwünsche in den Kommentaren, einige davon haben gar nicht mit einer Schwangerschaft gerechnet: „Das kommt aber nun echt überraschend. Herzlichen Glückwunsch!“, schreibt ein Fan beispielsweise. Für andere dürfte die Neuigkeit weniger überraschend sein. Erst im Dezember gab es einige Gerüchte rund um ein Bikini-Foto*, das Lena Gercke teilte. Aufgrund ihrer großen Oberweite auf dem Bild munkelten Fans bereits, dass sie möglicherweise Nachwuchs erwarte.

Nach kurzer Zeit hat das Foto schon über 4.000 Kommentare. Das übertrifft die Durchschnitts-Kommentaranzahl um einiges. Ihre Fans sind also begeistert.

Statt weiter Umstandsmode präsentiert sich schwangere Model Lena Gercke auf Instagram im knappen Ausgeh-Outfit. Ihren Fans sticht jedoch ein ganz anderes Detail ins Auge.

Lena Gercke ist eine beliebte Moderatorin und ein bekanntes Model. Sie postet gerne freizügige Fotos auf Social Media. Ihr letztes Bild spaltet die Meinungen ihrer Fans. Außerdem zeigte sich das schwangere GNTM-Model wieder im Sport-Studio. Jetzt überrascht das Model Lena Gercke in einem Duell mit TV-Star Riccardo Simonetti, berichtet nordbuzz.de*.

nz

